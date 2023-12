R70: 'Dá uma fragilizada na relação do Executivo com o Congresso', afirma Angelo Coronel

Matéria-prima abundante

Empresa britânica desenvolveu combustível de aviação feito inteiramente de dejetos humanos, transformando os resíduos em querosene.



Qualidade de vida

Landais Alzheimer, na França, é uma vila em que todos os habitantes têm demência. O ambiente mantém as pessoas mais saudáveis.

“Dá uma fragilizada na relação do Executivo com o Congresso.”

Angelo Coronel, senador do PSB-BA, avalia que a decisão do governo de revogar a desoneração da folha de pagamento, como promulgada pelo Congresso, é “perigosa” e tende a ferir a relação do Executivo com o Parlamento.

IPVA

ISENÇÃO



Já em vigor, no Pará, medida que garante às pessoas com síndrome de Down o direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Com a alteração na lei publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), passam a ter direito pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas; e veículos de entidades com pessoas com deficiência física, quando adaptados por exigência do órgão de trânsito. O motorista pode solicitar a isenção na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), por meio de processo eletrônico e digital, no Portal de Serviços na internet, de forma gratuita.

PREVIDÊNCIA

CENSO



O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado (Igepps) começa no dia 2 o Censo Previdenciário 2024. O agendamento para os segurados já começou e o prazo para apresentar os dados termina em 28 de junho. No site do órgão, os segurados escolhem data, horário e local para o atendimento presencial obrigatório. Beneficiários sem acesso à internet podem fazer o agendamento por telefone. Já os que têm dificuldade de locomoção, ou que moram fora do Pará, podem fazer o Censo a distância, devendo anexar laudo médico ou comprovante de residência na plataforma on-line do recadastramento. O Censo é obrigatório para aposentados e pensionistas, civis e militares, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que tiveram os benefícios concedidos até outubro de 2023. Os segurados que participaram do Censo 2022 devem apenas realizar prova de vida, a partir de março de 2024, por meio do aplicativo do Igepps.

SEGURANÇA

REFORÇO



O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anunciou que reforçou o efetivo na rodovia BR-316. Ao menos 45 agentes estão distribuídos nos 18 quilômetros de jurisdição do Departamento para monitorar o fluxo, ajudar na fluidez e evitar acidentes.



ORIENTAÇÃO



Ao todo, 264 agentes de fiscalização estão nos 33 municípios localizados nas principais rodovias paraenses. O Detran orienta os condutores a sair de Belém antes das 6h ou após as 21h, quando o fluxo de veículos costuma ser menos intenso. Outra orientação é fazer a revisão do veículo antes de pegar a estrada, já que possíveis panes mecânicas podem ocasionar obstrução parcial da via.

FLAMENGO

MANGUEIRÃO



Foi confirmada para 31 de janeiro, no estádio Mangueirão, a partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ, válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca de 2024. A informação é do diretor da BIS Entretenimento, Calilo Kzam. A venda de ingressos deve começar logo após a virada do ano. Os valores de bilhetes ainda não foram definidos. Segundo Calilo, a vinda do jogo do Flamengo para Belém faz parte de uma série de ações feitas pela BIS, que tem como foco colocar Belém na rota dos grandes eventos de entretenimento do Brasil.

PRÊMIO

IPHAN



Professor substituto do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Hudson Romário Melo de Jesus venceu o 11º Prêmio Luiz de Castro Faria, promovido pelo Centro Nacional de Arqueologia (CNA), unidade especial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que reconhece pesquisas acadêmicas de excelência com temática relacionada ao Patrimônio Arqueológico brasileiro. A premiação foi atribuída ao professor Hudson Melo pela dissertação intitulada “Yané Redáwa Tedáwa São Francisco: Arqueologia Ancestral na Terra Indígena Tupinambá, Rio Tapajós, Amazônia”. O trabalho foi desenvolvido sob a orientação da arqueóloga professora doutora Lorena Garcia, no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS).



TUPINAMBÁ



O estudo foi realizado com o povo Tupinambá da aldeia São Francisco e buscou refletir e contribuir para o conhecimento da ancestralidade indígena na região do Baixo Tapajós. A utilização de metodologia de levantamento arqueológico foi orientada pela perspectiva teórica das arqueologias indígenas, fundamentada nas arqueologias contemporâneas e etnografias arqueológicas.

Em Poucas Linhas

► Propaganda do governo Lula exalta investimentos em duas obras no Pará inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): a construção da primeira ponte sobre o rio Xingu e a duplicação da rodovia BR-316 entre Castanhal e o trevo de acesso para Salinópolis, que registra altos índices de acidentes com vítimas fatais. Os paraenses torcem para que os projetos não fiquem só na propaganda e realmente saiam do papel.



► Circula nas redes sociais um vídeo com imagens da praça Batista Campos, joia rara da capital paraense, detonada, pichada, com calçamento destruído.



► O Brasil bateu recorde de mortes por dengue no ano de 2023. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), revelam que foram 1.079 mortes. Na série histórica divulgada pela pasta, também com base no Sinan, o maior número de óbitos no período de um ano completo ocorreu em 2022, quando chegou a 1.053 registros. Em seguida, vem o ano de 2015, com 986 mortes.



► Um dos mais tradicionais clubes sociais do Brasil, a Assembleia Paraense comemorou nesta semana 108 anos de existência. Presidida por Oscar Pessoa e Márcio Braga, a AP conquistou várias vezes o Prêmio Fenaclubes, promovido anualmente pela Confederação Nacional dos Clubes. O prêmio é considerado como o “Oscar” do segmento e é realizado anualmente durante o Congresso de Clubes, realizado em Foz do Iguaçu (PR).



► A Secretaria de Estado de Educação abriu o Processo Seletivo Simplificado para cadastro de reserva de professores, especialistas em educação, assistente em educação especial - acompanhante especializado e assistente em educação especial - tradutor intérprete/ tradutor de libras - língua portuguesa. As inscrições, gratuitas, se encerram às 23h59 do dia 5 de janeiro, exclusivamente no site da Seduc.