R70: 'Custa caro para nós sermos republicanos', diz Lula

Desmatamento

Índice na Amazônia registra queda de 21,8% em um ano, segundo dados do sistema Prodes. Pantanal reduz 9,2%.

Itaipu

Bônus de R$ 399 milhões vai ajudar a baixar a conta de luz em julho. Desconto será para unidades consumidoras de até 350 KWh mensais.

Lula (J. Bosco / O Liberal)

"Custa caro para nós sermos republicanos.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, fez ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, um discurso defendendo a união para a reconstrução do Brasil e reforçou que prefeitos e governadores de oposição não serão penalizados no repasse de recursos.

PAC

AMAZÔNIA

Ao lançar, ontem, novas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em alto e bom som, para quem ainda insiste em plantar dúvidas, que Belém será a sede da COP 30 em 2025. “Estamos muito, muito empenhados em fazer uma COP 30 no Estado do Pará. A gente vai pedir para a Amazônia falar para o mundo”, disse.

ELOGIO

Prestigiado no governo, coube ao paraense Jader Filho, ministro das Cidades, assinar o documento liberando investimentos de R$ 18,3 bilhões - incluindo R$ 1,7 bilhão para a prevenção de desastres como o que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. “Eu pensei que só o seu pai e sua mãe eram bons de política, mas você é uma bela surpresa”, disse Lula, se referindo ao ministro filho do senador Jader Barbalho e da deputada federal Elcione.

UNIÃO

Em um discurso de estadista, o presidente pregou a União e reforçou a importância de governar para todos. “Não temos o direito de continuar achando que eu posso só dar dinheiro para os amigos e para os adversários, nada. O dinheiro não é nem para amigo, nem para adversário. O dinheiro é para as necessidades vitais do povo brasileiro, que continua sendo o povo, em qualquer cidade, governado por qualquer partido político. Do PT, ou do PL, ou de outro partido, não tem problema nenhum”, disse.

ENERGIA

DELEGAÇÃO

O Pará terá representante na delegação organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para a Offshore Technology Conference (OTC), considerada a maior feira do setor de Energia Offshore do mundo, abrangendo áreas como petróleo, gás, energia eólica, hidrogênio e outras fontes marinhas.

DESTAQUES

A expectativa é de que os temas discutidos na OTC sejam destaques durante a realização da 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que reunirá líderes mundiais na capital paraense, em novembro de 2025. A comitiva da ApexBrasil reúne autoridades brasileiras, executivos e técnicos da área de energia, além de 53 representantes de empresas de diferentes segmentos.

CHUVAS

PREÇOS

O governo federal estuda a possibilidade de taxar a exportação do arroz como uma das medidas para evitar o desabastecimento e a alta no preço do produto. A preocupação surge diante da tragédia no Rio Grande do Sul. O estado responde por 80% da produção nacional. Nos supermercados de Belém, consumidores relatam que já sentem os reajustes de preços, motivados pelas cheias no Sul. O preço do feijão, por exemplo, teria tido aumento em torno de 20% nos últimos dias.

ÁGUA

CONFLITOS

Dados do caderno Conflitos no Campo 2023, que será lançado hoje, em Belém, apontam que houve redução nos registros de conflito pela água na Amazônia. Em 2022 foram 131 registros. No ano passado, o número caiu para 95 ocorrências. Com 22 registros, o Pará foi o campeão de casos na região em 2023. Em seguida vêm Rondônia, com 20 ocorrências; Maranhão, com 19; e Amazonas, com 10. Ao todo, segundo a Comissão Pastoral da Terra, essas ocorrências afetaram 26,5 mil famílias.

CAUSAS

Os conflitos envolvendo disputa pela água tratam de casos de destruição e/ou poluição, não cumprimento de procedimentos legais, contaminação por agrotóxico e pesca predatória.

TERRA

PRÊMIO

A paraense Claudelice da Silva Santos recebeu, do embaixador dos Países Baixos no Brasil, André Driessen, o Prêmio Tulipa de Direitos Humanos. Claudelice era irmã de José Cláudio Ribeiro da Silva, assassinado durante uma emboscada no município de Nova Ipixuna, em 2011. Na ocasião, a esposa dele, Maria do Espírito Santo, também foi morta. José Cláudio e Maria foram pioneiros na criação de um modelo de reserva agroextrativista no Assentamento Praia Alta Piranheira, onde existe uma das últimas reservas de castanha-do-pará no sudeste paraense.

EM POUCAS LINHAS

► Um projeto científico desenvolvido por estudantes da 3ª série do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Marino Contti, no município de Mãe do Rio, está entre os finalistas da Expo Nacional Milset Brasil 2024.Os estudantes André Reis, Cíntia Lopes e Davi Ribeiro fizeram pesquisa sobre como são produzidos os materiais biodegradáveis e vão viajar para apresentar o projeto na exposição, em Fortaleza, no Ceará, no período de 27 a 31 de maio.

► A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) lança amanhã a campanha “Paz no trânsito começa por você”. A ação contará com a emissão de Passe Fácil e com a inauguração da Mini Cidade Educativa no bairro da Sacramenta.

► Em cerimônia no Palacete Bolonha, a Academia Paraense de Jornalismo empossou a nova diretoria. O mandato é de dois anos. A nova diretoria é presidida pelo jornalista e escritor Octavio Pessoa.

► A Universidade do Estado do Pará e a Secretaria de Estado da Saúde (Sespa) lançam nesta semana o projeto Saúde Digital, criado para oferecer assistência médica especializada para a população de diversos municípios do Estado por meio da internet. O lançamento será durante o workshop Saúde Digital e Telessaúde, promovido pelo Ministério da Saúde hoje e amanhã, em Belém.

► O Núcleo de Arte, Cultura e Educação (Nace) e o Ecomuseu de Belém, órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Educação (Semec), prepararam programação nas escolas, no Palacete Pinho e no celeiro de mestres ceramistas de Belém, o distrito de Icoaraci. Os eventos vão marcar a 22ª Semana Nacional dos Museus. No próximo dia 24, a partir das 8h, haverá o circuito de visita autoguiada pelas principais olarias para conhecer um pouco da história da cerâmica local. E no dia 28 será celebrado o Dia do Ceramista, com café da manhã na olaria do Mestre Rosemiro, uma das mais antigas do bairro do Paracuri.