R70: 'Cuidado para não ser visto como um colaborador do regime de exceção', alerta Eduardo Bolsonaro

Contra a impunidade

Caetano, Gil e Chico Buarque prometem liderar protesto contra PEC da Blindagem, hoje, na praia de Copacabana.

Tarifaço

Brasil quer ampliar importação de produtos de países árabes e exportar mais para a região, diz o Ministério da Agricultura.

BUFÊ

SUÍÇO

Vinte e quatro cozinheiras da Vila da Barca serão as responsáveis por atender a delegação Suíça com o serviço completo de bufê durante a COP 30, a conferência global das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém. A ação faz parte do projeto “Roteiro Cozinha Periférica”, apoiado pela Embaixada da Suíça no Brasil, que tem como objetivo valorizar a cultura alimentar amazônica e fortalecer a economia local. Nesta semana, o embaixador da Suíça no Brasil, Hanspeter Mock, visitou a Vila da Barca para um encontro com as chefs e prova dos itens que farão parte do cardápio. A embaixada tem acompanhado o projeto, iniciativa da Comissão Solidária Vila da Barca, desde o lançamento, em maio de 2025, e oferece apoio financeiro para cursos de técnicas culinárias e marketing digital.

JOVENS

CÚPULA

O Instituto Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável (Cojovem) realiza em Belém, de 2 a 6 de outubro, a I Cúpula de Jovens Líderes da Amazônia, um encontro de 28 lideranças da Amazônia Legal que vai discutir e propor políticas públicas para a região. A entidade defende pautas como a redução das emissões de carbono, o fortalecimento das juventudes e a diminuição das desigualdades sociais. O encontro faz parte da agenda COP 30. Com a participação de cientistas e pesquisadores, os jovens líderes dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins vão discutir estratégias para a transição justa e o empoderamento climático.

SACRO

MUSEU

Antes de encerrar o mandato, compulsoriamente por idade, o bispo da Diocese de Castanhal, dom Carlos Verseletti, quer concluir o projeto do Museu Diocesano de Arte Sacra, sediado em espaço da Basílica de Castanhal.

OBRAS

O projeto contempla uma coleção de obras de arte sacra - coletada nas mais de 20 paróquias da Diocese e que inclui duas regiões culturalmente importantes do Estado: a Bragantina e a da Zona do Salgado. O projeto, concebido inicialmente por arquitetos italianos, estava interrompido desde a pandemia de covid-19.

ENERGIA

ENCONTRO

Logo após a realização da COP 30 em Belém, a capital paraense irá sediar o XXV Encontro Nacional dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica.

AGENDA

O evento, organizado pelo Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará (Concepa), está marcado para os dias 27 e 28 de novembro e encerra a agenda nacional de programações do setor elétrico para este ano. Na pauta, questões como justiça tarifária, transição energética, inovação tecnológica e sustentabilidade.

FUTEBOL

MUDANÇAS

Em assembleia geral extraordinária realizada no salão nobre da Tuna Luso Brasileira, em Belém, os filiados da Federação Paraense de Futebol (FPF) aprovaram, por unanimidade, o pacote de mudanças que amplia de duas para cinco o número de vice-presidências e cria uma Comissão Eleitoral independente para conduzir o processo de votação. As alterações, que também ajustam artigos do estatuto para adequar o calendário de posse dos eleitos e permitem que vice-presidentes possam disputar a presidência após duas gestões consecutivas, foram interpretadas como sinal de maior representatividade dos clubes e de tentativa de reduzir conflitos históricos entre capital e interior.

RECEITAS

Recentemente, a FPF divulgou o balanço financeiro de 2024 com superávit de R$ 486,7 mil - quase o dobro do registrado no ano anterior. O relatório trouxe novidades, como parecer de auditoria independente, carta de responsabilidade da presidência e boletins financeiros por competição. Segundo o documento, a meta é permitir que clubes e torcedores acompanhem de forma mais detalhada a aplicação dos recursos. Outro anúncio foi a renovação do contrato de fornecimento da bola oficial com a Penalty. O novo acordo amplia as entregas de visibilidade da marca e inclui o naming rights do Centro de Treinamento e Competições da FPF, iniciativa incomum no futebol regional e que, espera-se, gerem novas receitas para a entidade. O pacote também prevê placas centrais nos campos, participação em campanhas digitais e a continuidade do projeto “Mascotinhos Inclusivos”, que uniformiza as crianças responsáveis por abrirem o bandeirão nos protocolos de jogos.

EM POUCAS LINHAS

➤ O governo federal anunciou que destinará R$ 11,7 bilhões para obras de drenagem e contenção de encostas em 235 municípios brasileiros. Entre os principais empreendimentos de macrodrenagem estão obras em Duque de Caxias (RJ), com R$ 554 milhões, e Camaçari (BA), com R$ 240 milhões.

➤ Já na contenção de encostas, destaque para Santarém, no Oeste do Pará, que receberá R$ 38 milhões.

➤ O Tribunal Regional Eleitoral do Pará vai participar do Mutirão de Cidadania do PopRuaJud, nos dias 23 e 24, das 8h às 14h, na praça D. Pedro II, no bairro da Campina. O projeto, realizado nas capitais do País pelos comitês locais do PopRuaJud, foi criado para levar serviços essenciais à população em situação de rua, que tem dificuldade de acesso aos atendimentos tradicionais.

➤ A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) confirmou presença na Semana do Clima de Nova York, principal evento de ação climática do mundo antes da COP 30. O evento ocorre de hoje, 21, a 28 de setembro, nos Estados Unidos.

➤ Durante a programação, a Fiepa lançará o documento “Diretrizes para uma Indústria de Baixo Carbono”, com dez recomendações do setor produtivo da Amazônia para o avanço da sustentabilidade. A participação da entidade ocorre em parceria com a Sustainable Business COP 30, iniciativa da Confederação Nacional das Indústrias (CNI).

➤ O PCdoB realizou, neste fim de semana, sua 21ª Conferência Estadual, etapa preparatória para o 19º Congresso Nacional, que será realizado em outubro, em Brasília.

➤ Analistas avaliam que o União Brasil se precipitou ao exigir que Celso Sabino entregasse o cargo de ministro do Turismo. A saída tira da legenda uma importante vitrine na COP 30. Como um dos anfitriões do Pará na Conferência do Clima, Sabino vinha se cacifando junto ao Planalto para voos mais altos, como a disputa a uma cadeira no Senado.