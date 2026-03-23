R70: 'Cuba não tem disputa com os EUA. Temos a necessidade e o direito de nos proteger', diz Cossio

Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; quina saiu para 23 Números sorteados foram 16, 17, 20, 28, 46 e 47.

Fraudes no INSS

Ministro André Mendonça manda a leilão 10 veículos apreendidos na Operação Sem Desconto; seis ficarão com a PF.

PARÁ

ENCHENTES

O governo do Pará informou que 23 municípios estão em situação de emergência devido a ocorrências recentes de fortes chuvas, com equipes mobilizadas para prestar assistência às famílias atingidas, incluindo oferta de abrigo, alimentação e apoio social. A gestão destacou atenção especial ao município de Marituba e afirmou que as ações seguem com foco em resposta rápida e atendimento às populações afetadas. O comunicado veio em um vídeo compartilhado nas redes sociais do governador Helder Barbalho, ao lado da vice-governadora, Hana Ghassan.

AÇÃO

Na postagem, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), coronel Jayme Aviz Benjó, explica que o município de Marituba registra a situação mais sensível. São até o momento 27 famílias desabrigadas e 300 desalojadas. Ele informa que o Corpo de Bombeiros está com ações conjuntas com a Defesa Civil para auxiliar os atingidos pelas chuvas, com encaminhamento para abrigos, além da construção de abrigos improvisados em nível estadual. Um cenário semelhante, segundo ele, se repete no município de Marabá, no sudeste do estado, com sete desabrigados e 23 desalojados.

ORIXIMINÁ

BOMBEIROS

Será entregue nesta segunda-feira (23), no município de Oriximiná, o 35º Grupamento Bombeiro Militar, com a presença do governador Helder Barbalho e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jayme de Aviz Benjó. A nova unidade amplia a descentralização dos serviços de emergência, com reforço no atendimento a ocorrências como incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares, reduzindo o tempo de resposta na região oeste. O grupamento contará com efetivo de 31 militares e terá atuação em municípios como Óbidos, Curuá, Juruti, Terra Santa e Faro.

UFPA

AULA MAGNA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza hoje (23) a Aula Magna de abertura da Semana do Calouro 2026, com a participação do reitor José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, a convite do reitor Gilmar Pereira da Silva. O evento marca o início do ano acadêmico, com foco em pautas de inclusão, inovação e justiça social, destacando o diálogo entre instituições de ensino e o fortalecimento de iniciativas voltadas à diversidade e à ampliação do acesso à universidade.

FASEPA

DESEMPENHO

O governo estadual publicou o Decreto 5.277/2026, que regulamenta os critérios de avaliação de desempenho para concessão da Gratificação de Desempenho de Atividade Socioeducativa (GDAS) no âmbito da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa). A norma estabelece ciclos avaliativos quadrimestrais, com análise de metas institucionais e desempenho individual dos servidores, além da criação de comissão responsável pela condução do processo. A avaliação considera aspectos técnicos e comportamentais, com classificação por pontuação, e prevê regras específicas para servidores afastados, prazos para recursos e homologação dos resultados. O decreto passa a valer para o segundo ciclo de 2026, a partir de maio.

BELÉM

INCLUSÃO

A prefeitura de Belém participou, ontem (22), da caminhada alusiva ao Dia Mundial da Síndrome de Down,, reunindo pessoas com síndrome de Down, familiares e a comunidade para ações de conscientização e inclusão social. A programação , na Praça Batista Campos, incluiu apresentações culturais, como o show de Lia Sophia, projeto Toca Down, Banda Inclusiva e Coral Sonância, além de atividades educativas. Foram oferecidos serviços, orientações e iniciativas de combate ao capacitismo, com foco na promoção de direitos e acessibilidade.

SEGURANÇA

Policiais da Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos, identificaram o transporte irregular de cerca de 52 toneladas de açaí durante fiscalização realizada na madrugada de ontem. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), abordou embarcações vindas de Codajás (AM) com destino a Abaetetuba. Parte da carga, que incluía açaí in natura e processado, estava sem a documentação interestadual exigida, o que caracteriza irregularidade no transporte.

Em Poucas Linhas

► O Clube do Remo conquistou ontem a sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, após 31 anos e quatro meses, ao vencer o Esporte Clube Bahia por 4 a 1 no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida, acompanhada por mais de 19 mil torcedores, também encerrou um jejum de 54 anos sem vitória sobre o adversário na elite do futebol nacional. A operação de segurança no jogo registrou adesão de 95,73% dos torcedores ao sistema de biometria facial para acesso ao estádio. A ação contou com mais de 800 agentes de segurança mobilizados dentro e fora da arena.

► Pesquisadoras desenvolveram o “Jogo do Cuidado”, material pedagógico gratuito voltado a estudantes do ensino médio. A iniciativa, da Universidade Federal Fluminense (UFF), propõe reflexões sobre o trabalho de cuidado, frequentemente invisibilizado, e seus impactos na vida das mulheres. A ideia do jogo foi inspirada no tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, que abordou a invisibilidade desse tipo de trabalho no Brasil.

► A Amazônia Jazz Band se apresentou na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua, na noite de sábado (21), com repertório que mesclou ritmos caribenhos, como cumbia e merengue, e a lambada. Sob regência do maestro Eduardo Lima, o espetáculo integrou a abertura do calendário 2026 do projeto Sons da Paz. A apresentação também incluiu clássicos da música paraense, como “Esse rio é minha rua”, de Paulo André Barata, “Luz do mundo”, de Manoel Cordeiro, e “Ao pôr do sol”, de Firmo Cardoso e Dino Souza.