R70: 'Crimes do PT na Sapucaí', aponta senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Pé-de-Meia Licenciaturas

Mais um a cair

Thomas J. Pritzker renunciou ontem ao cargo de CEO da Hyatt Hotels Corp., afetado por sua associação com o financista Jeffrey Epstein.

PORTO DE SANTARÉM

DETERMINAÇÃO

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRT1) suspendeu, neste domingo (15), a decisão da Justiça Federal em Santarém que determinava a desocupação, em 48 horas, das vias de acesso ao complexo portuário da região. A medida atendeu a recursos do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU), que apontaram risco de conflito e violações de direitos, além de ausência de consulta prévia às comunidades. Os indígenas protestam desde 22 de janeiro contra a concessão da hidrovia do Tapajós e a dragagem do rio, autorizadas pelo Decreto 12.600/2025, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



IMPASSE



A Cargill e a Amport alegaram à Justiça que os bloqueios indígenas comprometem o escoamento da safra de grãos e o abastecimento regional, com prejuízos financeiros e riscos ao fornecimento de combustíveis e insumos essenciais, o que embasou decisão da Justiça Federal em Santarém para que a União cessasse as interdições na primeira decisão. Ao recorrerem ao TRF1, o MPF e a DPU sustentaram que a medida implicava remoção forçada sem esgotar tentativas de solução consensual e sem a participação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), alertando para a complexidade do caso e para o risco de escalada de violência.

LUTO

MEIO-DIA

O sambista paraense Orlandino Barbosa, conhecido como Meio-Dia da Imperatriz, morreu nesta segunda-feira (16), em Macapá, aos 55 anos. Ele estava internado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Segundo familiares, o velório e o sepultamento ocorrerão na capital amapaense. O artista enfrentava problemas de saúde desde 2024, após sofrer um AVC isquêmico que deixou sequelas motoras, passando por tratamento contínuo com fisioterapia, fonoaudiologia e medicação.



TRICAMPEÃO



Meio-Dia foi tricampeão na Marquês de Sapucaí (1999, 2000 e 2001) e se destacou como uma das vozes paraenses de projeção nacional no samba e no carnaval.

MPPA

ESCUTA



A zona rural de Marabá recebe audiência pública do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) no próximo dia 13 de março. Serão ouvidas comunidades afetadas pela exploração mineral na Mina Salobo.



PÚBLICO



O encontro promete reunir agricultores familiares, comunidades tradicionais, entidades de classe e gestores públicos para debater proteção territorial, ordenamento fundiário, segurança jurídica, direitos humanos, infraestrutura e mitigação de conflitos no campo. A participação será aberta, com manifestações orais ou por escrito, e a ata será divulgada posteriormente. Entra na pauta o acompanhamento de políticas públicas voltadas aos impactos socioambientais da atividade.

ALCOOLEMIA

VIGILÂNCIA

Entre 13 e 15 de fevereiro, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizou cerca de 5 mil testes de alcoolemia no Pará e registrou 76 autuações, sendo 24 por recusa ao etilômetro, 39 por condução sob efeito de álcool e 13 enquadradas como crime de trânsito, com maior concentração na rodovia PA-391 e nos municípios de Benevides e Vigia. O órgão destaca o caráter preventivo e educativo das ações, intensificadas no período de Carnaval, quando aumenta o fluxo de veículos, e aponta crescimento no número de motoristas com resultado positivo no teste. Segundo o Detran, a retirada de condutores alcoolizados das vias reduz riscos de acidentes, reforçando a política de tolerância zero para álcool ao volante.

FOLIA

PREVENÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) intensificou ações de prevenção e orientação durante o Carnaval, com distribuição de preservativos, gel lubrificante e materiais educativos, além de também reforçar a prevenção de HIV, sífilis e hepatites virais e ofertar vacinas contra influenza e covid-19 para públicos prioritários. As equipes atuam de forma integrada em municípios com grande fluxo de visitantes, como Vigia, Bragança, Abaetetuba, Curuçá, Salinópolis e Cametá, com 815 mil preservativos, 50 mil géis lubrificantes e mais de 3 mil folders. As ações seguem até esta terça-feira (17).

Em Poucas Linhas

> A Fundação Cultural do Pará (FCP) promoverá o tradicional Baile de Carnaval na Praça do Artista, no Centur, em Belém, com entrada gratuita a partir das 18h. A festa será realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, reunindo atrações musicais e atividades culturais voltadas ao público de diferentes faixas etárias. A programação inclui apresentações de Kim Marques, Banda Sayonara e Banda Xeiro Verde, além de concurso de fantasias, espaço gastronômico e área recreativa para crianças, reforçando o caráter familiar do evento.

> Moradores do município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, receberão, nesta quarta-feira (18), 1.017 óculos de grau por meio de uma ação do governo do Pará. A iniciativa integra os programas Por Todas Elas e Por Todos Eles e ocorrerá na Escola Zulima Vergolino Dias. A distribuição contempla pessoas que passaram por consultas oftalmológicas realizadas no início de janeiro, ampliando o acesso da população a serviços de saúde visual e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiados.

> Produtores e agricultores familiares do município de Xinguara, no sudeste paraense, participaram de um treinamento voltado ao manejo de pastagens, como etapa do Programa Cheque Pecuária, do governo estadual. A capacitação orientou mais de 60 pequenos produtores sobre técnicas para recuperação e melhoria do pasto, planejamento da produção e critérios exigidos para acesso ao benefício. O programa busca elevar a produtividade da pecuária, estimular a regularização ambiental das propriedades rurais e contribuir para a redução da pressão por desmatamento no Pará.

> Um projeto de lei estadual declara de utilidade pública o Grupo de Tradição Popular Mayraba, com sede em Marabá. A proposta reconhece os serviços culturais e sociais prestados pela entidade ao município e à região, e prevê que o título poderá ser cassado caso haja descumprimento das exigências legais previstas na legislação. O texto é de autoria do deputado estadual Dirceu Ten Caten e tramita na Assembleia Legislativa do (Alepa) desde o início deste ano, quando foi apresentado ao parlamento estadual.