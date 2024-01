R70: 'Corpo de carnaval é o meu, o seu, é o famoso corpo real', diz Paolla Oliveira sobre julgamento

Liderança no Brasil

Produção de motos cresce 11,3% em 2023 e alcança o maior volume em uma década, indica levantamento da Abraciclo.

Diagnóstico precoce

Cientistas do Instituto Butantan desenvolvem uma proteína capaz de detectar a bactéria causadora da leptospirose mais cedo.

Paolla Oliveira (J.Bosco)

"Corpo de carnaval é o meu, o seu, é o famoso corpo real.”

Paolla Oliveira, atriz, sobre os julgamentos em relação ao corpo feminino e o aumento da pressão deles no carnaval.

PARTIDO

FEDERAÇÃO

Com o avanço das conversas entre os caciques de União Brasil, PP e Republicanos para criação de uma federação dos três partidos, o presidente do União no Pará, ministro Celso Sabino, do Turismo, reuniu-se com os outros dois líderes partidários paraenses na manhã desta sexta-feira, 12, para avaliar o impacto de uma federação no Estado e tratar de potenciais alianças já para as eleições municipais deste ano.

RESULTADOS

Como ocorre no Congresso Nacional, onde a união dos três partidos resultaria numa superpotência política de 150 deputados e 17 senadores, Sabino, Evandro Garla (Republicanos) e Renato Ogawa (PP) também avaliam quais seriam os resultados práticos, e numéricos, da criação da federação no Pará. A princípio, a possível federação traria ganhos em duas frentes: o aumento considerável do fundo eleitoral e o maior tempo de televisão durante a campanha eleitoral.

RANKING

INCENTIVOS

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) divulgou o ranking dos municípios com empresas do setor industrial que mais recebem incentivos fiscais do governo do Pará, com foco na geração de empregos. Belém está em primeiro lugar (25 empresas), seguida por Castanhal (15), Ananindeua (14), Benevides (12), Barcarena (9), Paragominas (8), Santa Izabel do Pará (5), Marabá (5) e Santarém (4). Atualmente o Pará conta com 183 empresas incentivadas, em 53 municípios, nas 12 Regiões de Integração, com projeção de geração de 43 mil empregos diretos e faturamento acima de R$ 110 bilhões.

VERTICALIZAÇÃO

No Pará, essa política se destina às indústrias do pescado, agropecuária, agroindústrias e indústrias em geral, favorecendo a verticalização das cadeias produtivas.

MODALIDADES

As modalidades de concessão de incentivos fiscais abrangem subsídios para a implantação de novos empreendimentos, ampliação, diversificação e aquisição de imobilizado para o processo industrial de empresas já instaladas, além de benefícios tributários relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

TRABALHO

ESCRAVO

O Pará teve 74 pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão em 2023, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quarta-feira, 10. No País, durante todo o ano passado, foram libertados 3.190 trabalhadores. Ainda de acordo com o MTE, foram fiscalizados 598 estabelecimentos urbanos e rurais, o que possibilitou o pagamento de R$ 12,8 milhões em verbas salariais e rescisórias aos trabalhadores resgatados após atuação dos auditores federais em parceria com o sistema de segurança pública dos estados.

RESGATES

O número de resgates registrado em 2023 foi o maior em 14 anos, destacou a pasta. Os dados mostram também que Goiás (739), Minas Gerais (651) e São Paulo (392) foram os estados com mais trabalhadores resgatados e que Minas foi o estado com mais ações realizadas - 117 fiscalizações. O cultivo de café foi o setor com o maior número de resgatados, totalizando 302 trabalhadores, ficando à frente do setor da cana-de-açúcar, com 258 resgates, que liderava os dados até meados do ano passado.

CONDICIONANTES

AMBIENTAIS

Diretores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) receberam representantes do Sindicato das Indústrias do Pará para explicar um novo critério que deve ser incluído na lista de condicionantes para a emissão de licenças ambientais: o plantio de árvores. Atualmente, a prefeitura de Belém adota o plantio como medida de compensação somente nos casos em que são aplicadas multas. A Semma esclarece, porém, que, futuramente, o plantio de árvores poderá ser uma das condicionantes do licenciamento ambiental. Elas variam de acordo com o tipo de empreendimento e estudos ambientais que devem ser realizados.

EM POUCAS LINHAS

► Uma comitiva do governo do Amapá esteve na capital paraense durante a semana para conhecer obras realizadas pelo governo do Pará na cidade, entre as quais o novo estádio Mangueirão, o Hospital da Mulher e o Pronto-Socorro da Augusto Montenegro. Com a troca de informações, a equipe do Amapá pretende implantar novos fluxos para a entrega de obras públicas de saúde no estado vizinho, usando como base experiências bem-sucedidas no Pará.

► Atendendo às exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Inside Consultoria Científica finalizou os trabalhos de prospecção arqueológica e educação patrimonial para o processo de licenciamento da obra de construção da ponte sobre o furo da Laura. O furo fica localizado na rodovia PA-238 e liga a vila Penha Longa, no município de Colares, à parte continental, permitindo a travessia da comunidade e o escoamento da produção.

► No último dia 5, a Inside uniu os relatórios de escavação e educação patrimonial, além da análise de fragmentos ao Iphan, às ações do projeto Pantera, onde a OZ Minerals explora cobre. Ao todo, oito sítios arqueológicos foram escavados na área, onde foram encontrados cerca de 250 fragmentos do tipo cerâmico do período pré-histórico, enquadrados na tradição Tupi-Guarani.

► A chapa esquentou entre lideranças de Ananindeua. A briga mais direta é entre lideranças comunitárias e o vereador Louro Frango (MDB) que, dizem as lideranças, se acha o prefeito do Distrito Industrial. Já Suzi Baía, que desistiu de sua pré-candidatura para apoiar o vereador Osmar Nascimento, agora defende com unhas e dentes o mandato de seu novo chefe. O posicionamento da diretora de unidade de Saúde bate de frente com áreas de interesse de Frango. Novos capítulos devem surgir do embate nos próximos dias.

► O Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal (Ebac) deste ano será realizado em Belém, confirmou o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), Sheyner Asfóra.