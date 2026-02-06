Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Repórter 70 chevron right

REPÓRTER 70

Grupo Liberal

Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Corajosa, excepcional e moralizadora', diz relator de reforma sobre decisão de Flávio Dino

Pedro Paulo, deputado federal (PSD-RJ) relator da reforma administrativa, afirma que a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de determinar a suspensão de pagamentos de penduricalhos pelos Três Poderes poderá fazer acelerar a tramitação da proposta na Câmara.

Repórter 70

Pacto pela vida
Anvisa e MPF assinam acordo para combater cigarros eletrônicos. Parceria visa garantir resolução que proíbe venda dos vapes.

Fies 2026
Inscrições para o 1º semestre terminam hoje. Financiamento custeia mensalidade em faculdade privada.

DEFESO
PERÍODOS

Termina hoje o primeiro ciclo anual do defeso caranguejo-uçá. Os novos períodos previstos ao longo deste semestre serão de 17 a 22 de fevereiro, de 3 a 8 de março, de 18 a 23 de março, de 1º a 6 de abril e de 17 a 22 de abril. Nesses dias, ficam proibidos a captura, o transporte e a comercialização do crustáceo, sob pena de multas e outras sanções previstas na legislação ambiental.

VENDA

Durante esse período, a venda só é permitida mediante declaração de estoque registrada junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), informando a quantidade existente antes do início de cada ciclo. Para garantir o cumprimento das normas, equipes do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) estão intensificando as ações de orientação e fiscalização em feiras, mercados e pontos de venda em diversos municípios paraenses, especialmente aqueles onde a captura é mais intensa.

SAMBA
FINANCIAMENTO

O governo do Pará fez ontem o repasse de recursos para as escolas de samba de Belém. Foi destinado R$ 1,3 milhão por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Desse montante, R$ 300 mil serão repassados à Liga Paraense das Agremiações Carnavalescas, responsável pelos desfiles dos grupos 1 e 2, e R$ 1 milhão às Escolas de Samba Associadas, entidade que reúne as agremiações do grupo especial.

DESFILES

Os desfiles do grupo especial estão programados para os dias 27 e 28 de fevereiro, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, com apuração marcada para 1º de março. Já as apresentações dos grupos 1 e 2 ocorrerão nos dias 6 e 7 de março, no mesmo local, com apuração prevista para 8 de março.

MÚSICA
LIBERDADE

A Academia Paraense de Música (APM) e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) assinaram Termo de Fomento que prevê investimento de R$ 1,6 milhão para a nova fase do projeto “Sons de Liberdade”, desenvolvido, desde 2021, em parceria com as secretarias de Estado de Cultura (Secult) e de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

TÉCNICOS

Nessa etapa, o projeto passa a ofertar três cursos técnicos para pessoas privadas de liberdade, com duração de dois anos. Há vagas para as áreas de Cenografia e Mobiliário Cênico, Moda e Figurino e Visagismo. Também serão disponibilizados cursos livres de Luthieria de Instrumentos de Percussão, Canto Coral e Percussão, com 300 horas de formação.

GESTORES
CONCILIAÇÃO

A Corregedoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) está realizando a Semana de Conciliação, direcionada para gestores, ex-gestores municipais e responsáveis por despesas municipais que têm multas aplicadas pela Corte de Contas. Até a manhã de ontem (5) já haviam sido gerados cerca de 50 processos de regularização de dívidas de agentes públicos municipais junto ao Tribunal. A Semana de Conciliação do TCMPA será realizada até a próxima quinta-feira (12). Negociação prevê a retirada total dos juros e da multa de mora. O pagamento pode ser feito à vista ou com boleto, parcelado em até dez vezes.

FARINHA
CUIDADO

O Ministério da Agricultura e Pecuária prorrogou por mais um ano o estado de emergência fitossanitário relacionado à vassoura-de-bruxa da mandioca, doença causada pelo fungo Rhizoctonia theobromae. A medida mantém ações de prevenção e controle no Pará e no Amapá diante do risco de disseminação da praga. No Pará, a ocorrência da doença segue restrita ao Parque Ambiental do Tumucumaque, em áreas de Almeirim e Oriximiná, mas o monitoramento foi ampliado para evitar que o problema atinja outras regiões produtoras. Em Bragança, reconhecida pela tradicional farinha lavada artesanal com Indicação Geográfica, estão sendo realizadas ações educativas em comunidades rurais, associações, feiras e mercados, com orientações técnicas sobre identificação de sintomas e medidas de prevenção nas lavouras.

Em Poucas Linhas

► A deputada estadual Lívia Duarte (Psol/PA) divulgou nota informando que recebeu nova ameaça de morte. Desta vez chegou por meio de mensagem de e-mail, na noite de anteontem (4). Essa é a terceira vez que a parlamentar recebe mensagens ameaçadoras. Lívia informou que ela e a equipe do gabinete estão adotando as medidas para que a autoria das ameaças seja investigada.

► O advogado José Maria Maués, especialista em direito imobiliário e condominial, vai apresentar o podcast “Conversa de Negócios”. As gravações serão feitas com a presença de plateia e interação entre os convidados e os entrevistados.

► Foi inaugurado na quarta-feira (4) o Centro TEA em Barcarena, com capacidade para o atendimento de mais de 150 pessoas com autismo. A nova unidade foi resultado do trabalho de articulação da vereadora Nay Barbalho junto ao prefeito Renato Ogawa.

► A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) divulgou a lista com 239 atletas e técnicos indicados pelas entidades esportivas habilitadas para a fase 2 do Programa Bolsa Talento, ano-base de 2024. A iniciativa contempla representantes de modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas, reforçando o incentivo ao esporte de alto rendimento no Estado. São 214 atletas olímpicos, 14 paralímpicos e 11 técnicos, vinculados a 22 entidades e distribuídos em 21 modalidades, com participação de 97 mulheres e 142 homens.

► O Museu das Amazônias realiza no domingo (8) a segunda edição do projeto MAZ Música, programação mensal que transforma o espaço em um ponto de encontro para a música e a cultura da região. Com o tema Raiz Ancestral, a edição valoriza o carimbó e reúne artistas reconhecidos por sua atuação na preservação do ritmo tradicional paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colunas

repórter 70
Repórter 70
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda