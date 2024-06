R70: 'Contra o vírus da mentira há o remédio da informação séria', diz Carmen Lúcia

“TSE Unificado”

As inscrições para o concurso público unificado da Justiça Eleitoral começam hoje, às 10h, e vão até 18 de julho.

Imposto de Renda

Alguns clientes da Caixa não conseguiram receber o pagamento da restituição que estava previsto para sexta-feira (31).

Cármen Lúcia (J. Bosco)

"Contra o vírus da mentira há o remédio da informação séria.”

Ministra Cármen Lúcia, que ontem tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos próximos dois anos. Durante discurso ela fez críticas às fake news e ao discurso de ódio que se alastram em redes sociais.

>WARAO

MORADIA

Cerca de 160 famílias Warao foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Habitação. O trabalho foi acompanhado pelo Ministério Público do Estado do Pará, Defensoria Pública do Estado (DPE), Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e Instituto de Educação do Brasil (IEB). Um dos objetivos é incluir essas famílias em um programa de aluguel social ou realizar projeto de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social para fazer benfeitorias essenciais nas atuais habitações.

>GINÁSIO

ENTREGA

A prefeitura de Belém confirmou que fará ainda neste mês a entrega do Ginásio Altino Pimenta, localizado na avenida Visconde de Doca de Souza Franco. O município investiu, até agora, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação (Semec), R$ 2,5 bilhões na rede municipal de Educação. Os recursos foram aplicados na recuperação da rede física, entrega de kits pedagógicos e manutenção e pessoal. Já foram entregues 71 unidades de ensino reformadas e equipadas.

>BID

EDUCAÇÃO

Belém recebe até hoje ministros e autoridades de 12 países que vieram debater mecanismos para melhorar o acesso e a qualidade da educação nos oito países que fazem parte da Pan-Amazônia. A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, participa do evento que é organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A programação também marca o lançamento de duas iniciativas significativas: a publicação do BID, “Educação na Região Amazônica”, e uma plataforma digital gratuita desenvolvida pelo banco e pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) para promover o aprendizado de línguas indígenas.

DIÁLOGOS

E de 5 a 8 de junho o auditório do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU) receberá quatro diálogos educacionais reunindo os organizadores do 1º Congresso Pan-Amazônico dos Professores de Língua e Literaturas da Educação Básica, do 2º Encontro dos Egressos do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional e do 2º Encontro Mulheres Feministas nos 70 anos do Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp).

ARTICULAÇÃO

As ações foram articuladas entre as lideranças das instituições federal e sindical e têm o suporte do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

>ELEIÇÕES

POSSE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, está em Brasília, onde participou da posse da nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia. Na mesma sessão o ministro Nunes Marques foi empossado vice-presidente da Casa. A eleição para os cargos ocorreu em 7 de maio, durante sessão plenária do TSE. Os empossados serão responsáveis por conduzir as eleições municipais de 2024. Hoje o desembargador Leonam Gondim participa do encontro que vai reunir todos os presidentes dos TREs do Brasil com a nova presidente do TSE.

PRAZOS

Termina no próximo dia 6 o prazo para que secretários municipais e estaduais deixem os cargos a tempo de concorrer nas eleições deste ano. Para outros servidores os prazos podem ser de apenas três meses antes das eleições. A data é importante, pois pode sinalizar quem estará na corrida pelas vagas nas Câmaras municipais e, principalmente, nas disputas pelas prefeituras e vice-prefeituras.

>TERRA

TÍTULO

O Instituto de Terras do Pará fará hoje, no município de Igarapé-Açu, nordeste paraense, a entrega de 970 títulos de terras para famílias que trabalham na agricultura familiar. A medida é resultado das ações do programa Regulariza Pará, que envolve áreas que nunca tiveram uma regularidade - fundiária, ocupacional, documental. O Estado realiza o procedimento legal para conceder o documento oficial que passa a área do poder público para o particular.

EM POUCAS LINHAS

► No próximo domingo (9) será lançada a campanha “Doe sangue e espalhe o amor”. A programação inclui uma Caminhada pela Vida, na praça da República. A concentração será às 7h, em frente ao Theatro da Paz.

► O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está com inscrições abertas para pessoas com deficiência interessadas em compor o Banco de Talentos da instituição. Para participar os candidatos devem enviar currículo exclusivamente por e-mail. As inscrições se encerram em 30 de junho.

► O advogado Márcio Moraes fará uma reunião com o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo para formar um grupo de trabalho para o Congresso Amazônico de Direito Administrativo. No encontro, marcado para o próximo dia 6, a professora Ana Maria Barata lançará o livro Direito Administrativo Sancionador Disciplinar.

► A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) realiza amanhã, a partir das 10h, visita pública ao local onde será construído o Memorial da Escravidão, no casario da Padre Champagnat, na Cidade Velha. O Memorial da Escravidão será instalado na área do Complexo Feliz Lusitânia, onde, no passado, existiam dois pelourinhos e que marca, também, o ponto onde os negros africanos escravizados desembarcavam, vindos para a capital paraense por meio do processo do tráfico transatlântico.

► A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), o Instituto Descarte Correto e a Equatorial Energia promovem, neste mês, mais uma edição da Campanha de Coleta de Resíduos Eletrônicos. Nesta semana a ação será realizada nos dias 5, 6 e 7 de junho, como parte das atividades comemorativas da Semana do Meio Ambiente. Amanhã a coleta será feita na praça Felipe Patroni. Na quinta-feira (6) a campanha estará em Mosqueiro, na praça Cipriano Santos. E, na sexta-feira (7), será a vez do conjunto Ariri Bolonha. Entre os itens a serem descartados estão celulares, computadores, monitores, impressoras, baterias e pilhas.