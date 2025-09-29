R70: 'Consertar o Brasil', diz secretário dos EUA sobre relação comercial com governo brasileiro

Ensino médio

MEC inicia hoje pagamento da 7ª parcela do Pé-de-Meia. Benefício de R$ 200 vai para alunos da educação pública.

Renegociação de dívidas

Programa de socorro a estados tem só uma adesão, e Congresso pode prorrogar prazo. Apenas Goiás conseguiu entrar.

ISENÇÃO

IMPOSTO

A proposta de alteração no imposto de renda que prevê isenção para pessoas com renda mensal de até R$ 5 mil, que pode ser votada ainda nesta semana, deve beneficiar um maior número de contribuintes nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, que concentram mais da metade dos beneficiários, com destaque para São Paulo (5 milhões), Minas Gerais (1,6 milhão) e Paraná (1,1 milhão), segundo levantamento de um portal nacional com base em dados da Secretaria de Comunicação da Presidência e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

COBERTURA

No Norte, a cobertura é a menor do país: apenas 4,4% da população será diretamente impactada pela nova política fiscal. O Pará surge como o terceiro estado com menor número de contribuintes – cerca de 224 mil pessoas incluídas na faixa de isenção e outras 106 mil com desconto adicional, somando aproximadamente 330 mil contribuintes contemplados – o equivalente a 3,8% da população. O desempenho do Pará fica à frente apenas do Maranhão (299 mil beneficiados) e do Piauí (252 mil).

BOLO

Os dados revelam a baixa participação paraense no bolo nacional de 15,9 milhões de brasileiros alcançados pela medida, que corresponde a 7,5% da população. A disparidade regional reforça desafios estruturais: os estados da Amazônia Legal, que têm renda média mais baixa e maior informalidade no trabalho, seguem menos alcançados por medidas de alívio tributário voltadas a contribuintes formais. Para lideranças locais, como parlamentares e representantes do setor produtivo, os números evidenciam a necessidade de políticas complementares que fortaleçam a formalização da economia e ampliem o alcance de benefícios para as famílias amazônicas.

ALERTA

MULHERES

As instituições de saúde já organizam os lançamentos das já tradicionais campanhas do “Outubro Rosa”, alusivas ao mês que se inicia nesta quarta-feira e é dedicado à prevenção do câncer de mama em mulheres. Um novo alerta sobre a doença tem sido trazido por especialistas com base nos dados do Painel Oncologia Brasil, apontando que as jovens já representam 33% dos casos de câncer de mama no Brasil. Só entre 2018 e 2023, mais de 108 mil brasileiras com menos de 50 anos foram diagnosticadas, incluindo 71.204 entre 40 e 49 anos e 19.576 entre 35 e 39 anos. O principal alerta de muitos especialistas é a necessidade de mamografia anual a partir dos 40 anos. Eles defendem que é necessário chamar a atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), que atualmente recomenda um rastreio bianual apenas para mulheres de 50 a 69 anos, o que pode dificultar a atenção aos sinais precoces da doença.

MOSTRA

AMBIENTAL

De mãos dadas, o Instituto Tomie Ohtake, um dos centros de arte contemporânea mais prestigiados do País, e o centenário Museu Paraense Emílio Goeldi – referência na pesquisa e difusão do conhecimento sobre a Amazônia – lançam a mostra “Um rio não existe sozinho”, com o diferencial de ocupar espaços expositivos tradicionais e também trilhas, clareiras e ambientes naturais do Parque Zoobotânico do Goeldi, em Belém. A exposição reúne nove artistas com obras inéditas, criadas especialmente para interagir com a fauna, a flora e os espaços do parque. A proposta é provocar uma reflexão sobre a interdependência entre os rios, a floresta e as pessoas, em sintonia com os debates da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). A montagem da mostra começa nesta segunda (29), e a abertura ao público está marcada para 3 de outubro.

LULA

OBRAS

A visita confirmada do presidente Lula às obras da COP 30 em Belém, nas próximas quinta (2) e sexta-feira (3), começará a 40 dias do evento da ONU. O presidente articulou a visita na semana passada diretamente com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que já havia visitado as obras acompanhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, da secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e do secretário extraordinário para a COP 30, Valter Correia, além da vice-governadora Hana Ghassan, que preside o Comitê Estadual da COP 30. Na visita, que ocorreu sem a presença da imprensa, Costa e Belchior afirmaram que gostaram do que viram em relação ao andamento das obras da Green Zone, Blue Zone e da Vila de Líderes, instaladas no Parque da Cidade. Os membros do governo federal confirmaram a Lula que algumas estruturas já poderão ser inauguradas, o que fará da visita de dois dias não apenas um momento de vistorias, mas de materialização da COP 30.

Em Poucas Linhas

► Paraenses têm relatado dificuldades para pagar a conta de água. Em muitos casos, ao tentar quitar a fatura, recebem a informação de que o banco não tem convênio com a Cosanpa. A confusão aumentou com a transição da gestão: alguns consumidores que já pagaram a conta emitida pela Cosanpa receberam, em setembro, uma nova fatura da empresa Águas do Pará, que desde o dia 1º passou a gerir o sistema de água e esgoto de Belém, Ananindeua e Marituba. Para buscar solução, os clientes enfrentam filas e demora no atendimento.

► Um microempreendedor individual (MEI) do Pará teve sua inscrição estadual suspensa, nesta semana, pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), após ser constatado pela fiscalização que ele era registrado em Belém e emitiu nota fiscal de venda de pescado oriundo de Bragança. Segundo o secretário de Estado da Fazenda, René Sousa Júnior, a Sefa agiu com rapidez para corrigir o problema. Quando uma Inscrição Estadual (IE) é suspensa, a empresa fica impossibilitada de emitir notas fiscais e proibida de adquirir mercadorias. O titular da Sefa alerta que se não ocorrer a regularização, a inscrição pode ser cassada em definitivo.

► Os dois maiores clubes paraenses deram alegria aos torcedores neste domingo. O Remo enfrentou o CRB no Mangueirão pela Série B com a responsabilidade de vencer, especialmente pela estreia do técnico Guto Ferreira, contratado para impulsionar o time no meio da tabela. O Leão respondeu à altura e goleou o adversário por 4 a 2, voltando a sonhar com o G4. Curiosamente, o placar repetiu de forma positiva o do Paysandu contra o Criciúma.

► No caso do Papão, o feito foi ainda mais marcante por ter sido uma vitória fora de casa, do lanterna contra o líder. Fora de campo, o Papão fez um belo gesto social a um paciente do Hospital Oncológico Infantil que tinha o sonho de conhecer a Curuzu e jogadores do Paysandu. Na sexta-feira, Márcio Kauã Rosa, de 14 anos, conheceu o estádio e os ídolos que só acompanhava pela TV.