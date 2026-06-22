R70: 'Consegui voltar no alto nível de novo', diz Rebeca Andrade após ouro no Pan-Anamericano

Loteria

Aposta do Rio de Janeiro ganha prêmio de R$ 39,4 milhões da Mega-Sena. Dezenas sorteadas foram 16 - 19 - 22 - 24 - 46 - 58.

Saúde

Após cirurgia para desobstrução intestinal, cacique Raoni segue com boa evolução clínica em UTI.

ALERTAS

INVESTIGAÇÃO

A investigação da Polícia Federal sobre o disparo de alertas falsos que atingiram milhões de celulares em sete estados e no Distrito Federal colocou o Pará no centro de um caso que expõe fragilidades em um dos mais importantes sistemas de comunicação de emergência do País. Segundo revelou o jornal O Globo, as mensagens indevidas foram enviadas utilizando credenciais de dois agentes da Defesa Civil paraense autorizados a operar o sistema apenas em território estadual.

CONTAS

Documentos encaminhados pelo governo federal à PF apontam indícios de que um agente externo tenha acessado as contas dos servidores e utilizado a plataforma para disparar mensagens sem qualquer relação com situações reais de risco. O agravante, segundo a apuração, é que os alertas foram direcionados para regiões fora da área de atuação dos usuários vinculados ao Pará, indicando possível quebra das barreiras territoriais de segurança do sistema.

CIBERNÉTICO

O caso levou à abertura de investigação criminal e de incidente cibernético pelo governo federal, que busca identificar como as credenciais de agentes do Pará foram utilizadas para acionar, de forma irregular, um mecanismo reservado a situações extremas de proteção da população. Em nível local, os alertas da Defesa Civil municipal, este reais sobre chuvas, já se tornaram comuns para a população e expectativa é de que sejam reduzidos com a chegada do mês de julho e do chamado verão amazônico.

MPF

MIRA

Além de protestos nas redes sociais, as declarações do pré-candidato à Presidência da República Renan Santos, do partido Missão, durante passagem pelo Pará, ultrapassaram o campo da polêmica e chegaram à esfera judicial.

REPRESENTAÇÃO

Após ofensas durante em sua fala em Santarém dirigidas a povos indígenas do Baixo Tapajós e comentários considerados preconceituosos sobre comunidades paraenses, o caso foi formalmente levado ao Ministério Público Federal (MPF). A representação protocolada pela liderança indígena e pré-candidata Auricélia Arapiun coloca o presidenciável na mira da justiça e amplia o desgaste político provocado por falas que geraram forte reação de lideranças sociais, educacionais e políticas do estado.

ESTUDO

SAÚDE

O Pará ganhou uma importante ferramenta para o enfrentamento de um dos mais recorrentes problemas de saúde pública da Amazônia. Um estudo publicado em uma das mais respeitadas revistas internacionais de medicina tropical analisou mais de 87 mil casos de acidentes ofídicos registrados no Pará entre 2007 e 2023 e identificou a influência direta de fatores climáticos e sociais na ocorrência desses episódios.

SORO

Os resultados ajudam a direcionar políticas públicas, aprimorar a distribuição de soros antiofídicos e fortalecer ações preventivas nos municípios mais vulneráveis, reforçando o papel da ciência produzida na Amazônia na solução de desafios regionais. O estudo liderado pelo pesquisador Jorge Emanuel Cordeiro Rocha, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), sob orientação da professora doutora Ana Carla dos Santos Gomes e coorientação do professor doutor Joacir Stolarz-de-Oliveira, com participação do pesquisador Samuel Campos Gomides, coloca o Pará à frente de uma contribuição estratégica para a saúde pública amazônica.

SÃO JOÃO

SUDESTE

Quem passar por Marabá nos próximos dias encontrará uma cidade tomada pelo clima junino. O 39º Festejo Junino promete consolidar ainda mais o município entre os maiores polos das celebrações de São João na região sudeste do Pará. Até o dia 28, a expectativa da organização é receber mais de 80 mil pessoas na programação aberta no último sábado que reúne tradição, cultura popular e entretenimento. A arena preparada pela prefeitura será palco para apresentações de dez bois-bumbás, 32 quadrilhas juninas e 36 atrações musicais locais, entre cantores, bandas e DJs. Com dez dias de festa, o evento tende a reforçar a vocação da cidade como um dos mais animados e prestigiados festejos juninos do Estado.

Em Poucas Linhas

► Por meio de um interlocutor direto, o ex-governador Simão Jatene negou autenticidade a uma imagem dele ao lado da governadora Hana Ghassan, que circulou durante o fim de semana nas redes sociais e que tem sido usada para especulações sobre um eventual alinhamento político em 2026. À coluna, a fonte disse que Jatene foi direto: “Isto não passa de uma montagem grosseira.” Sobre a possibilidade de apoio ainda no primeiro turno da disputa estadual, o ex-governador afirmou que não tomou qualquer decisão e que o caminho que ele seguirá ainda será definido futuramente.

► Já a governadora Hana, sem falar de eleições, esteve no segundo arrastão do Arraial do Pavulagem, que tomou as ruas de Belém na manhã deste domingo (21). Hana Ghassan se uniu à multidão que acompanhou o trajeto da avenida Presidente Vargas até a praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto.

► Belém recebeu, nesta semana, a visita do produtor teatral Jô Santana, responsável pela produção nacional do musical que retrata a trajetória da cantora Fafá de Belém. Na capital para lançar a temporada do espetáculo na terra natal da artista, de 6 a 16 de agosto, Santana também aproveitou para mergulhar na cultura local e, entre os compromissos, também foi às ruas acompanhar o Arrastão do Pavulagem, conhecendo de perto uma das mais autênticas manifestações culturais da Amazônia.

► A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu, em São Geraldo do Araguaia, 7.432 caixas de cerveja, totalizando 89.184 unidades entre latas e garrafas. A carga, avaliada em R$ 290.955,84, saiu de Maceió (AL) com destino a Manaus (AM). Durante a fiscalização, foi constatado que a empresa destinatária estava com inscrição estadual suspensa, o que rendeu R$ 73.320,87 em impostos e multa. É a segunda apreensão semelhante em uma semana.

► O litoral paraense ganhou esta semana um importante reforço para a conservação da biodiversidade marinha com a soltura de 114 filhotes de tartaruga-oliva, que foram devolvidos ao mar na região da Ponta da Sofia, em Salinópolis. Os filhotes nasceram em ninhos protegidos dentro do Monumento Natural do Atalaia. A soltura integra o Projeto de Monitoramento de Desovas de Tartarugas Marinhas, desenvolvido no Pará com acompanhamento do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio).