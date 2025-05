R70: 'Confesso que não tenho mais disposição para tanto', diz Temer sobre concorrer em 2026

Disputa pelo poder

Facções criminosas têm trabalhado para

interferir no resultado das eleições em cidades do interior do Brasil, revelou o Fantástico.

Presidente da COP 30

André Corrêa do Lago divulgou carta na qual afirma que há uma “perigosa tendência” de “efeito dominó” nas mudanças climáticas.

PARAZÃO

CAMPEÃO

Foi nos pênaltis, mas o importante é o resultado, e o Remo é o grande campeão paraense de futebol 2025. Após o torcedor paraense passar uma semana de muitos memes na internet com a escolha do novo Papa, que decidiu se chamar Leão XIV, o Leão paraense precisou de milagre, e ele veio ao final da partida. Após perder no tempo normal por 1 a 0 para o Paysandu e ver o jogo empatar em 3 a 3 na prorrogação, o Leão Azul acabou levando a melhor nos pênaltis, pelo placar de 6 a 5. Com o resultado, o Clube do Remo chega ao 48° título na história do Parazão, e se aproxima do Paysandu, que tem 50. Os remistas voltaram a conquistar um título após três anos de jejum, e comemoraram muito.

CAPACITA

COP 30

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, participam hoje da cerimônia de certificação de mais de 5,5 mil participantes do programa “Capacita COP 30”, às 16h, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Com a formação da quarta turma pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), o programa atinge, com seis meses de antecedência, a meta de qualificar 22 mil paraenses até novembro, quando será realizada a COP 30 na capital paraense.

PARCERIAS

A iniciativa é fruto de parceria com mais de 25 instituições públicas e privadas, visando preparar a população para receber os visitantes no evento climático. São oferecidos 67 cursos nas áreas de gastronomia, turismo, infraestrutura e segurança do trabalho, ministrados de forma presencial e on-line. As capacitações ocorrem em polos localizados na Região Metropolitana de Belém, no Marajó, em Santarém e na região do Salgado, no nordeste do Estado.

PARQUE

Também de olho na COP, o Parque Estadual do Utinga, em Belém, já iniciou seus preparativos. A primeira ação foi uma oficina promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em parceria com a Organização Social Pará 2000, responsável pela administração do espaço. A iniciativa é a primeira de um plano de ação para adaptar o parque ao aumento de visitantes, especialmente estrangeiros, durante o evento climático. Entre as medidas previstas estão melhorias na sinalização, capacitação de prestadores de serviço e aprimoramento do gerenciamento de resíduos sólidos.

LISTA

PLENO

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região aprovou a lista tríplice com a indicação dos nomes que seguem para escolha do novo nome para a vaga de desembargo da corte trabalhista, que tem jurisdição nos estados do Pará e Amapá. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, poderá escolher entre Claudine Teixeira da Silva Rodrigues, que ficou em primeiro lugar; Fernando de Jesus de Castro Lobato Junior, que figura em segundo lugar; e Melina Russelakis Carneiro, que completa as opções em terceiro lugar, em uma votação por unanimidade entre os pares.

COINCIDÊNCIAS

A vaga pela qual concorrem os três magistrados é decorrente da aposentadoria do desembargador Georgenor de Sousa Franco Filho, ocorrida em novembro de 2023, após uma polêmica em que ele negou o pedido de adiamento de uma audiência de uma advogada grávida, alegando que a gravidez não era doença. Um dado curioso é que a advogada à qual foi negado o pedido de adiamento, Suzane Teixeira, é filha da magistrada que agora consta como primeiro lugar na lista tríplice de merecimento, e, sendo a escolhida pelo presidente da República, ocupará a vaga que antes era do desembargador.

PARÁ

DIGITAL

Com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços públicos, o portal Pará Digital já reúne 428 serviços em um único ambiente virtual, sendo 100 totalmente digitais e 33 parcialmente digitalizados. A plataforma atende áreas como saúde, segurança, educação, meio ambiente e cidadania, permitindo que o cidadão resolva demandas sem sair de casa. Entre os órgãos que mais avançaram na digitalização está a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), que desde 2020 opera de forma 100% digital para abertura, alteração e baixa de empresas via plataforma Redesim.

EM POUCAS LINHAS

► A Controladoria-Geral do Estado (CGE) abriu inscrições para o I Seminário de Auditoria e Controle Interno, que será realizado no próximo dia 23, em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), no auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Belém. Para celebrar o Mês Internacional de Conscientização Profissional da Auditoria Interna (maio), o evento terá como tema “Gestão de riscos e Controles para prevenção da gestão pública”.

► O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Bujaru, concluiu os estudos voltados à criação de uma Unidade de Conservação (UC) na região do Engenho Bom Intento, onde há uma grande diversidade da fauna e flora da Amazônia. Situado às margens do rio Guamá, próximo à foz do igarapé Bom Intento, o engenho foi fundado no século XVII e desempenhou um papel significativo na economia regional, utilizando mão de obra escravizada para a produção de açúcar, aguardente e rapadura. O local tem, entre outros atrativos, uma samaumeira de aproximadamente 30 metros de circunferência, e ao se tornar uma Unidade de Conservação, o espaço aumenta a oferta turística no Pará, tanto cultural quanto histórica.

► A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) completa 66 anos de existência em 1º de junho e, para marcar a data, realizará a segunda edição da Corrida da Segup, abrindo o calendário de comemorações. O evento esportivo, que deve congregar comunidade e servidores, está com as inscrições abertas até 28 de maio, ou até atingir o limite de vagas.

► Proprietários de veículos com placas finais 06 a 36 têm até o dia 12 de maio para pagar o IPVA com desconto de até 15%. O benefício é válido para quem está há dois anos sem multa (15%), um ano (10%) ou demais casos sem infrações (5%).