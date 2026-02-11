R70: “Conduziremos iniciativas importantes, especialmente de combate ao feminicídio', diz Fachin

Cabotagem

Portos brasileiros movimentaram 1,4 bi de toneladas de cargas em 2025. Resultado é um novo recorde.

SaferNet Brasil

Levantamento identifica 173 vítimas de deepfakes sexuais em escolas. Todas as vítimas são mulheres.

ESTADO

INCHADO

Foi acalorado o debate na reunião conjunta das comissões permanentes da Alepa, realizada ontem. O motivo foi um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, prevendo a criação de 56 cargos em comissão para a Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac). A justificativa é de que os novos comissionados vão atender à expansão das Usinas da Paz, sendo 23 vagas de coordenador-geral e 33 de gerente. Apesar da resistência, a proposta foi aprovada, mas com os votos contrários dos oposicionistas. O deputado estadual Rogério Barra (PL) votou contra, alegando aparelhamento do Estado em ano eleitoral, enquanto Lívia Duarte (Psol) defendeu a realização de concurso público como caminho para fortalecer o serviço público.

INDÍGENAS

ARTICULAÇÃO

Lideranças indígenas do Tapajós, oeste do Pará, desembarcaram ontem em Brasília para uma rodada de encontros com aliados do governo Lula. Enquanto isso, a ocupação do porto da Cargill, em Santarém, segue por tempo indeterminado. O movimento mantém o protesto há duas semanas. A principal reivindicação é a revogação do Decreto 12.600/2025, que incluiu trechos hidroviários no Programa Nacional de Desestatização e abriu caminho para concessões e dragagens no Tapajós.

PROTESTOS

Os indígenas têm reuniões previstas com as bancadas do PT e do Psol na Câmara, além de articulações na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. A intenção é conseguir aprovar um requerimento para audiência pública sobre o tema. Eles também devem se reunir com ministros do presidente Lula como parte da ofensiva para pressionar o governo a retomar as negociações com presença de interlocutor em Santarém. As lideranças tentam ampliar apoios no Congresso e no Executivo para destravar um encaminhamento concreto que possa colocar um fim à mobilização no porto da Cargill.

DEPUTADA

AMEAÇADA

Na primeira sessão ordinária de 2026 na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), realizada ontem, a deputada Lívia Duarte (Psol) foi à tribuna para cobrar empenho do governo do Estado na apuração da ameaça de morte que sofreu na semana anterior, via mensagem recebida por e-mail. “Se para uma deputada ameaçada em seu e-mail funcional não se descobre quem faz, não se descobre para ninguém”, reclamou.

OCORRÊNCIA

Lívia contou que já denunciou publicamente a ameaça sofrida, registrou boletim de ocorrência e comunicou formalmente às autoridades de Segurança Pública e à Presidência da Alepa. Ontem ela também formalizou o pedido de providências à Procuradoria da Mulher e à Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Alepa.

SAÚDE

ALIADO

O descaso com a saúde em municípios aliados ao governo do Estado não se restringe a Belém. Em Abaetetuba, médicos que atuaram como plantonistas no mês de dezembro ainda não receberam pelos serviços prestados, e já somam mais de dois meses de atraso. O pagamento dos plantões estava previsto para o dia 15 de janeiro, foi posteriormente adiado para o último dia do mês, prazo que expirou há mais de dez dias. Até o momento, os profissionais afirmam não ter recebido qualquer resposta efetiva da Secretaria Municipal de Saúde sobre uma data certa para a regularização dos valores devidos.

SAFRA

CASTANHA

Foi dado início a mais uma safra da castanha-do-pará com a abertura oficial da Floresta Estadual Trombetas, entre Óbidos e Oriximiná, no oeste do Pará. Mais de 600 extrativistas cadastrados estão autorizados a acessar a área para a coleta da castanha. A expectativa para a safra deste ano é de arrecadação superior a R$ 2 milhões e extração estimada em cerca de 4 mil sacos de castanha.

CAMPANHA

GASTOS

O advogado e articulista de O Liberal Denis Farias vai participar, hoje, de audiência pública destinada a coletar sugestões para aprimorar o sistema eleitoral. Farias sugeriu mudanças na lei eleitoral colocando limite para os gastos pré-campanha e foi chamado para fazer a defesa da proposta na presença do vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques.

Em Poucas Linhas

► Viraram motivo de chacota as imagens do prefeito de Belém, Igor Normando, trajando um colete laranja da Defesa Civil em meio a uma Belém completamente alagada após a forte chuva que caiu sobre a cidade na semana passada. Um vídeo, manipulado por inteligência artificial, simula um mergulho do prefeito em pleno centro da cidade. Em outro, ela reclama da ingratidão do povo que se queixa do alagamento, quando deveria agradecer à “piscina” disponibilizada pela gestão municipal.

► O estudante Andreilson Leite da Silva, de 17 anos, de uma escola pública de Marabá, foi selecionado para a fase presencial da seletiva Internacional de Astronomia, que será realizada de 9 a 12 de março, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Ele integra o grupo de 150 estudantes brasileiros classificados nas três etapas da 28ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Caso seja classificado entre os cinco primeiros colocados na seletiva, Andreilson garantirá vaga para representar o Brasil na 19ª International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, que ocorrerá em Hanói, no Vietnã.

► O Espaço São José Liberto terá horário especial de funcionamento durante o período do Carnaval. No sábado (14), o espaço estará aberto das 10h às 18h. Já no domingo (15), na segunda-feira (16), em razão da manutenção semanal, e na terça-feira de Carnaval (17), o local permanecerá fechado. As atividades serão retomadas na Quarta-feira de Cinzas (18).

► Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 62/2026, que regulamenta a profissão de teólogo no Brasil. De acordo com a Ordem dos Teólogos do Pará (Otepa), a nova proposição, de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA). Somente no Pará, segundo a entidade, fundada há dois anos, há entre 3 mil e 5 mil teólogos formados. A Otepa reúne 122 membros filiados, mas aguarda a entrada de pelo menos mais 200, já em processo de integração.