R70: 'Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha', diz Netanyahu

Parcerias

Diante do orçamento apertado, técnicos do governo vão em busca de capital estrangeiro para financiar projetos do Novo PAC.

Desigualdade

A taxa de desemprego de mulheres e negros fechou 2023 acima da média nacional, conforme os dados da Pnad Contínua.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense (J. Bosco)

"Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, reagiu à declaração do presidente Lula comparando as operações em Gaza com o genocídio de judeus e reforçou que “as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves”.

PARTIDO

BOATOS

As executivas nacional e estadual do Republicanos emitiram nota conjunta desmentindo rumores sobre a intenção de entregar o comando do partido no Pará ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, atualmente filiado ao MDB. Segundo a nota, em nenhum momento o partido foi consultado pelos blogs e sites que divulgaram a notícia. “Não ocorreram reuniões ou diálogos entre o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e o prefeito Dr. Daniel sobre quaisquer assuntos partidários”, reforça a nota, reiterando que, no Pará, o partido segue sob o comando de Evandro Garla, que continua alinhado às diretrizes de partido e é o atual titular da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará.

MOVIMENTO

FILIAÇÕES

Já o Podemos, sob comando do senador Zequinha Marinho, está organizando uma força-tarefa para lançar candidaturas próprias aos cargos de prefeito e vice-prefeito em 50 dos 144 municípios paraenses, incluindo cidades da Região Metropolitana de Belém. Não à toa, Zequinha vem gastando sola de sapato pelas regiões do Estado, em encontros partidários que já garantiram à legenda no Pará a quarta posição no ranking de ascensão, atrás apenas de Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Na RMB, a movimentação aumentou em torno de filiações na sede do partido, localizada atrás do Bosque Rodrigues Alves, em Belém.

ICOARACI

COLETA

Paralisada desde a sexta-feira de carnaval, 9, a coleta de lixo doméstico no distrito de Icoaraci será 100% regularizada na próxima quarta-feira, 21. A garantia foi dada ontem pela Prefeitura de Belém, que conseguiu o retorno parcial do serviço na última sexta-feira, 16, com equipes da Secretaria Municipal de Saneamento e da própria Agência Distrital de Icoaraci.

CONTRATAÇÕES

A Prefeitura de Belém esclareceu que a paralisação do serviço ocorreu após os dois caminhões coletores do distrito sofrerem danos. Como não houve reposição da frota, a coleta de resíduos foi suspensa. De acordo com a prefeitura, a empresa foi imediatamente notificada pela Sesan. O Município ressalta que o novo sistema de coleta de lixo e limpeza urbana já está sendo implantado em Belém, e que o novo consórcio Ciclus Amazônia inicia hoje a contratação de trabalhadores para antecipar a implantação do novo modelo.

MENINGITE

CASOS

Além do alto número de pacientes com rotavírus que vem lotando as unidades de urgência com quadros de diarreia e vômito, a Secretaria Estadual de Saúde do Pará (Sespa) emitiu um alerta para os casos de doença meningocócica (DM), que teve expressivo aumento no último mês de janeiro, na Região Metropolitana de Belém. Neste período foram notificados 13 casos suspeitos de DM, dos quais nove foram confirmados e quatro ainda aguardam confirmação laboratorial. No mesmo período foram confirmadas duas mortes de pessoas residentes nos municípios de Belém e Ananindeua, e outras duas mortes estão sob investigação.

ATÍPICO

A preocupação da Sespa se dá porque o número de casos é atípico. No mesmo período do ano passado, por exemplo, não houve a confirmação de casos da doença no Pará.

CENÁRIO

Nesse novo cenário, a Sespa emitiu o alerta especialmente aos profissionais de saúde, para que estejam atentos à identificação precoce da doença, notificação e investigação dos casos suspeitos, além do tratamento rápido dos pacientes e do manejo adequado. A recomendação é que, diante de um caso suspeito na rede pública ou privada, o profissional notifique imediatamente a vigilância epidemiológica do município para as providências, visto que a doença é altamente contagiosa. Como prevenção, o Programa Nacional de Imunizações disponibiliza, gratuitamente, as vacinas pentavalente, vacina pneumocócica conjugada 10, vacina meningocócica conjugada C e ACWY contra as meningites bacterianas do chamado sorogrupo A, como o haemophilus influenzae B, meningococo e pneumococo, entre outros. Para o sorogrupo B, porém, não são disponibilizadas vacinas na rede pública.

Em Poucas Linhas

► A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil-Seção Pará (ADVB-PA) organizou para este ano uma série de eventos especiais em alusão aos 50 anos da instituição. O aniversário será celebrado em março. Neste primeiro semestre, a associação promove a maior feira de Fintechs e Bantechs do Norte do Brasil, a Finam.

► O Instituto Ambient vai levar o estudo de robótica para crianças em situação de vulnerabilidade social no bairro da Sacramenta. A disciplina de robótica educacional será lecionada pela professora Keila Cattete.

► A Organização Social Pará 2000 informa que, nesta terça-feira, a Estação das Docas funcionará, excepcionalmente, das 10 h à meia-noite. Atualmente em obras de restauração, o complexo turístico funciona em horários reduzidos e fecha às terças-feiras.

► Cada vez mais criativos, fraudadores da Receita foram flagrados usando isopores para transportar eletrônicos no Pará, no último sábado. Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) encontraram a mercadoria, avaliada em mais de R$ 150 mil, durante abordagem no km 15 da PA-447, em Conceição do Araguaia. Ao ser parado, o condutor apresentou notas fiscais referentes a uma carga de salmão que tinha como destino alguns restaurantes. No entanto, também foram encontrados 18 aparelhos de telefone, 131 telas de celular e 14 suportes telefônicos, além de 424 telas LCD e 20 fones de ouvido. Foram emitidos dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 52.649,46.

► De hoje até a quarta-feira, a Equatorial Pará fará ações de manutenção preventiva, com desligamentos programados em alguns municípios do estado, como Belém, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Cachoeira do Arari. Os principais serviços para esse período envolvem a substituição de postes e de componentes da rede. Como sempre, o alerta é não mexer na rede elétrica por conta própria.