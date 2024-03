R70: 'Como família, precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento'

Dados cadastrais

O Banco Central comunicou o vazamento de 87 mil chaves Pix. Informações sensíveis, porém, não foram expostas.



Recorde

Casos prováveis de dengue dobram em apenas três semanas e já superam inéditos 2 milhões, informa o Ministério da Saúde.

(J.Bosco)

"Como família, precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento.”

Kate Middleton anunciou que está em tratamento contra o câncer e passa por quimioterapia. Comunicado veio após semanas de especulações sobre o estado de saúde da princesa, que não era vista em público desde janeiro, quando passou por cirurgia.

MACRON

FINANCIAMENTO



Acompanhado do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, o francês Emmanuel Macron desembarca nesta terça-feira, por volta das 14h, em Belém e seguirá direto para o Combu, onde visita uma fábrica de chocolates. Depois, a comitiva seguirá para a Casa das Onze Janelas. Lá Macron deverá assinar memorando de entendimento entre a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a prefeitura de Belém para garantir o financiamento da urbanização da bacia do Paracuri. Os termos já foram previamente costurados pelo prefeito Edmilson Rodrigues com emissários franceses.

COP 30

VISITA



O titular da Secretaria da COP 30 - órgão ligado diretamente à Presidência da República - Valter Correia chega a Belém amanhã para uma série de reuniões com os responsáveis locais pela conferência. Na agenda está também uma visita às obras, como o Ver-o-Peso e o Mercado de São Brás. Segundo a Casa Civil, a Secretaria Extraordinária para a COP 30 “terá a missão de fazer a articulação entre o município-sede, Belém, o Estado do Pará e o Governo Federal, além da interlocução com a Organização das Nações Unidas (ONU)”.

DEPUTADOS

MUDANÇAS

A eleição municipal de outubro deste ano poderá provocar mudanças substanciais na Assembleia Legislativa do Estado do Pará se os deputados estaduais que são candidatos a prefeito conseguirem se eleger. Já se declararam pré-candidatos, entre outros, Wescley Tomaz, por Itaituba; Erick Monteiro, em Capitão Poço; Thiago Araújo (Republicanos), por Belém; Chamonzinho (MDB), Toni Cunha (PL) e Dirceu Ten Caten (PT), em Marabá; Ivanaldo Braz (PDT), em Parauapebas; Maria do Carmo Martins (PT), em Santarém; e Bob Fllay (PRD), em Belém.

ENERGIA

CONSUMO

Maior consumidor de energia elétrica da região Norte, o Pará teve o menor aumento de demanda no mês de fevereiro, apenas 1,8%. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Embora positivo, o percentual de aumento ficou bem abaixo dos de estados vizinhos. O Amazonas encerrou o período com carga de 1.272 megawatts médios, volume 28,4% maior na comparação com o mesmo período do ano passado, a maior taxa registrada pela CCEE no Brasil neste mês.



MERCADO REGULADO



No total, 77% dessa energia foi destinada às residências e pequenas empresas, no mercado regulado, e o restante para a indústria e grandes empresas, no mercado livre. O Acre demandou 144 MW médios, com crescimento de 16,9% no comparativo anual, sendo a segunda maior taxa de avanço no País.



CHUVAS



O aumento de consumo é explicado pelas altas temperaturas e menor volume de chuvas, que provocam uso mais intenso de ventiladores e ar-condicionado, já que 92% da energia foi utilizada pelos consumidores residenciais. No Pará, as chuvas e temperaturas mais amenas podem ter brecado o aumento, cenário que deve mudar a partir de maio, com a chegada do verão.

SANEAMENTO

OBRAS



Uma comitiva da Caixa Econômica Federal, acompanhada de técnicos da Companhia de Saneamento do Pará, fez, durante três dias, visitas a todas as obras de saneamento básico no Baixo Amazonas, onde há investimentos da instituição financeira, para verificar os serviços e garantir a execução adequada do trabalho, visando a liberação de recursos. O grupo começou a visita por Santarém, em Alter do Chão, e seguiu para Alenquer e Oriximiná. Os boletins de medições foram conferidos durante as fiscalizações que são feitas mensalmente. A avaliação final foi positiva e os trabalhos terão continuidade de acordo com o cronograma.

G20

BELÉM



O Grupo Trabalho de Finanças Sustentáveis do G20, o grupo que reúne países ricos e emergentes, marcou reunião para 9 e 10 de julho deste ano, em Belém. O grupo tem a missão de discutir alternativas financeiras para a transição climática. Na pauta do encontro em Belém, temas como preservação e conservação florestal, bioeconomia e bioenergia.

EM POUCAS LINHAS

► Com dois candidatos lulistas à prefeitura de Belém - o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) e o deputado Igor Normando (MDB) -, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido aconselhado a se ausentar dos palanques na cidade. Nesse caso, Lula poderia aparecer nos programas eleitorais de rádio e TV dos dois candidatos, mas não viria à capital para comícios. Na negociação em torno de alianças para outubro, a surpresa pode vir do apoio do União Brasil, do ministro do Turismo Celso Sabino, ao PSOL de Edmilson Rodrigues. As conversas estão bem adiantadas.

► Por falar em eleições de Belém, o deputado federal José Priante (MDB) se reuniu, na última sexta-feira, em um almoço com o presidente da Câmara Municipal de Belém, John Wayne, e um bloco de outros seis vereadores da Casa. A pauta foi justamente a eleição. Priante é o presidente do diretório municipal do MDB. O deputado Zeca Pirão (MDB), candidato do partido melhor pontuado nas pesquisas, não esteve no almoço, mas mandou avisar que está avaliando uma possível troca de legenda até o fim da janela partidária, neste início de abril, para ser candidato a prefeito de Belém. Pirão disse também que, caso não chegue a uma boa negociação e não saia candidato à prefeitura de Belém, apoiará o deputado estadual Thiago Araújo, pré-candidato do Republicanos.



► Já na vizinha Ananindeua, o governador Helder Barbalho deve lançar, nos próximos dias, o nome do atual presidente da Fundação de Telecomunicações do Pará (Funtelpa), Miro Sanova, como seu candidato a prefeito no segundo maior colégio eleitoral do Pará. De cada dez pessoas que entendem de política, dez apostam que Daniel não perde a eleição deste ano. O seu vice deve ser o ex-prefeito Manoel Pioneiro. Inclusive, Daniel já tem convite do PL para ser candidato ao governo do Estado nas próximas eleições.