R70: 'Como era bom namorar num Fusca', diz Geraldo Alckmin

Números extremos

Brasil registra mais de 600 amputações de pênis por ano, alerta a Sociedade Brasileira de Urologia. Câncer é a principal causa.

Prevenção da demência

Estudo aponta 15 fatores que aumentam risco de demência precoce. Na lista estão baixa escolaridade, diabetes, AVC e abuso de álcool.

Geraldo Alckmin (J. Bosco)

"Como era bom namorar num Fusca.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em visita a montadora em São Bernardo (SP).

SEGURANÇA

RE-PA

No primeiro jogo do ano do clássico do futebol paraense, o Re-Pa, a segurança será reforçada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) neste domingo, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O esquema oficial vai mobilizar 1,5 mil agentes, que atuarão de forma integrada antes, durante e após a partida. Para o jogo também será ativado o Centro de Controle e Comando Operacional e o videomonitoramento, com mais de 500 câmeras, sendo que a operação se iniciará às 11h, com a abertura do estacionamento, e será reforçada às 13h, quando será liberado o acesso aos portões para o público.

PARCERIA

Já o policiamento ostensivo será realizado pela Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal de Belém, com agentes a pé, a cavalo e motorizados, em viaturas e motocicletas. A Polícia Civil estará com agentes na delegacia especializada para atender ocorrências geradas durante a partida, e o Corpo de Bombeiros atuará com unidades de resgate, de combate a incêndios e salvamento e fará atendimentos pré-hospitalares em parceria com órgãos de saúde. Uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) estará a postos para atender deslocamentos de emergência.

CARNAVAL

CURUÇÁ

Os hotéis de Curuçá, no nordeste do Pará, estão agitados com a procura de vagas para o Carnaval deste ano. Segundo a secretaria de turismo do município, quase todos estão com reservas esgotadas e muitas casas já estão alugadas para a temporada. Para receber a demanda de visitantes, o abastecimento do mercado e a segurança estão sendo reforçadas. A Barraca do Pescador, restaurante típico mantido pela prefeitura na orla da cidade, estará sob o comando das “Mães do Mangue”, mulheres marisqueiras que estão preparando um cardápio à base de peixe assado, o famoso “avuado”, além de trouxinha de turu, camarão e outras iguarias regionais.

MINERAÇÃO

INVESTIMENTOS

As empresas de mineração devem investir US$ 64,5 bilhões (cerca de R$ 319 bilhões) no Brasil até 2028. A projeção para os próximos cinco anos é 28,8% superior à do ano passado, de US$ 50 bilhões. A estimativa foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Minas Gerais e Pará ainda estão no topo como maiores produtores de minério de ferro do País, e são os Estados que mais receberão investimentos, com 30,6% e 28% do total, respectivamente. Os empreendimentos de minério de ferro ainda lideram, respondendo por US$ 17,3 bilhões (27%) do total de investimentos. O diretor-executivo do Ibram, Raul Jungmann, avalia que a alta é motivada por novos investimentos socioambientais das mineradoras, além de projetos de logística e no segmento de minerais críticos, como o lítio.

VALE

OPORTUNIDADE

O Programa Formação Profissional (PFP) da Vale Metais Básicos está com inscrições abertas no Pará. Ao todo, serão 25 vagas para o município de Ourilândia do Norte e comunidades do entorno da região onde está instalado o complexo “Onça Puma”, de produção de níquel da Vale Metais Básicos. As inscrições vão até o dia 11 para este ano de 2024, em que o programa, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), traz uma importante novidade: a destinação de vagas preferenciais também para populações indígenas. O PFP oferece qualificação profissional para o desempenho de funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da empresa e é uma iniciativa que busca aumentar a oferta de mão de obra qualificada nas regiões onde a Vale Metais Básicos atua, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades. O calendário completo do processo seletivo está disponível no site da mineradora.

PESQUISAS

EXPEDIÇÕES

As prefeituras do Pará terão, este ano, R$ 94 milhões em investimento para o projeto das Expedições Científicas, coordenado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). A iniciativa conta com recursos de quatro agências estrangeiras, que passaram a integrar o projeto este ano: a British Council e a UK Research and Innovation (UKRI), ambas do Reino Unido; a Swiss National Science Foundation (SNSF), da Suíça, e o Centro Universitário da Baviera para América Latina (Baylat), da Alemanha. Lançado pela Iniciativa Amazônia+10, o edital é uma parceria de 19 fundações de amparo à pesquisa e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As inscrições ficam abertas até 29 de abril, e o valor mínimo para cada projeto será de R$ 400 mil, para propostas de expedições científicas multidisciplinares com objetivo de expandir o conhecimento científico e da sociobiodiversidade da Amazônia.

EM POUCAS LINHAS

► O Fundo Amazônia bateu um recorde histórico em 2023, com um aporte de R$ 1,3 bilhão em projetos e chamadas públicas. Trata-se do maior volume de recursos nos 15 anos do programa.

► Balanço do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima mostra que as doações recebidas e contratadas em 2023 somaram R$ 726 mi.

► O 23º Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua será apresentado amanhã pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA). Serão mostrados os dados do quarto trimestre de 2023, como lançamentos, vendas e estoques imobiliários.

► Voltada para empresas associadas, parceiros, representantes de instituições financeiras e para a imprensa, a apresentação será realizada no Espaço Aperfeiçoar do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa).

► Os postos de combustíveis de Belém aproveitaram o reajuste provocado pela volta do ICMS para faturar um pouco mais: a gasolina aumentou R$ 0,15, mas a maioria dos postos da capital reajustou o preço nas bombas pelo dobro: R$ 0,30.

► Mulheres representantes de 59 famílias dos bairros do Jurunas, Condor e Cremação serão recebidas na próxima terça-feira, 6, para um café com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, durante a visita aos novos apartamentos onde elas vão morar com as famílias.

► Elas integram um grupo de 352 famílias contempladas com apartamentos nos conjuntos Habitacional I e Habitacional II, que a prefeitura constrói na Condor.

► Os conjuntos abrigarão famílias beneficiadas pelo Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), que tiveram suas casas desapropriadas para as obras de saneamento e urbanização nesses bairros.

► O primeiro casamento comunitário de 2024 já está aberto aos interessados, que poderão se inscrever de 5 a 26 deste mês no Núcleo de Atendimento Referencial (Nare) da Defensoria Pública do Pará, na travessa 1º de Março, 766, em Belém.

► Casais de outros municípios também podem se inscrever.