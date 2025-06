R70: 'Coloquei o País à disposição para receber a próxima Copa do Mundo', afirma Samir Xaud

Preço para turista

Criminosos infiltrados entre ambulantes na praia de Ipanema, no Rio, foram flagrados cobrando até R$ 5 mil por uma caipirinha.

Vida boa

Segundo ranking divulgado pela revista britânica The Economist, o Rio de Janeiro é a melhor cidade do Brasil para se viver.

“Coloquei o País à disposição para receber a próxima Copa do Mundo.”

Samir Xaud, presidente da CBF, anunciando que o Brasil poderá ser sede do Mundial de Clubes de 2029. A decisão cabe à Fifa. “Agora vamos trabalhar para que dê certo”, afirmou ainda.

CLÁSSICO

SEGURANÇA

Os órgãos de segurança do Estado do Pará anunciaram um esquema de segurança com 1.431 agentes para garantir a tranquilidade durante o clássico entre Remo e Paysandu, que voltam a se enfrentar pela série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, no Estádio Olímpico do Pará. A expectativa é reunir 47,5 mil torcedores. O trabalho, que envolve Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com órgãos municipais, vai começar às 11h com policiamento preventivo e será reforçado às 15h30, quando será liberado o acesso aos portões do estacionamento e ao estádio, para o público.

EDUCAÇÃO

EXIGÊNCIA

Oitenta e três municípios do Pará têm o prazo improrrogável de 30 dias úteis para adotar providências recomendadas pelo Ministério Público Federal para a gestão de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Na recomendação, o MPF exige utilização de uma conta bancária única e específica para os valores do fundo, além de assegurar que a titularidade e a movimentação da conta sejam de responsabilidade exclusiva da Secretaria de Educação de cada município.

IRREGULARES

A recomendação, direcionada aos prefeitos e gestores da educação, foi motivada por relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU) que apontaram a omissão de municípios em seguir as normas legais que determinam que os recursos devem ser mantidos em conta específica, custodiada pela Caixa ou pelo Banco do Brasil, “sendo impedida a transferência para outras contas do município”.

PRESÍDIOS

REVISTA

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realiza, até a próxima segunda-feira, a Operação Revista Geral, nas 54 unidades penais do Pará.

SANTA IZABEL

O trabalho começou pelo Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, com vistorias em celas, blocos e revistas pessoais. A revista também está sendo realizada em unidades localizadas em Marabá, Vitória do Xingu e Paragominas.

CÃES FAREJADORES

A operação conta com a participação de policiais penais das próprias unidades e efetivos especializados da Seap, como o Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), o Comando de Operações Penitenciárias (Cope) e o Núcleo de Operações com Cães (NOC), que utiliza três cães farejadores durante as buscas.

MERCADORIAS

IRREGULARIDADES

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu, na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, no feriado de Corpus Christi, 390 pneus, avaliados em R$ 545,6 mil, com origem em Itajaí-SC e destinados a Castanhal. A empresa remetente deixou de recolher o ICMS por Substituição Tributária (ICMS-ST) devido ao Pará.

CARGAS

Também nesta semana, foi flagrada uma tonelada de sacolas recicláveis, em 100 fardos, escondidas em meio a uma carga de ferro. A mercadoria era transportada em veículo tipo carreta graneleira enlonada e o motorista apresentou notas fiscais de transporte de ferro com origem em Recife (PE) e destino a Ananindeua. A carga teve o valor arbitrado em R$ 21.579,20 e o proprietário foi multado em R$ 7.380,09.

ALTERNATIVA

BIOEMBALAGEM

Desenvolvido pelo Laboratório de Biossoluções e Bioplásticos da Amazônia (Laba), da Universidade Federal do Pará (UFPA), com apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e Universidade do Estado do Pará (Uepa), o projeto “Bioembalagens da Amazônia” está buscando alternativas para o plástico derivado de petróleo, a partir de dois elementos da gastronomia paraense: a mandioca e o açaí.

BIODEGRADÁVEIS

O desenvolvimento das embalagens envolve análises físico-químicas, produção de filmes biodegradáveis, testes tecnológicos e criação de protótipos para aplicação industrial. O projeto, que também conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e intervenção da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), visa substituir embalagens derivadas de petróleo por alternativas biodegradáveis, produzidas a partir de amido de mandioca e resíduo do caroço de açaí, matérias-primas abundantes no Pará.

Em Poucas Linhas

➤ Por causa da chegada do verão Amazônico, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) está intensificando o trabalho de prevenção e preparativos para enfrentamento de incêndios florestais. Nesta semana, enviou representantes ao curso de formação de brigadistas promovido pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo/Ibama). O curso foi realizado até esta sexta-feira, 20, no território indígena Las Casas, localizado no município de Pau D’Arco, no sudeste paraense, com a participação também de servidores do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio).

➤ Com o clima de tensão internacional, brasileiros que desejam conseguir visto de turistas para os Estados Unidos devem estar atentos ao que postam nas redes sociais. As informações são de que os perfis têm sido avaliados e o tipo de conteúdo pode influenciar fortemente na decisão dos agentes americanos.

➤ A Secretaria de Educação do Estado (Seduc) anunciou que o programa “Conecta Educação” vai entregar 36 mil Chromebooks com carrinhos móveis para todas as escolas da rede pública estadual. O investimento será de R$ 64 milhões. Uma das vantagens seria a substituição das avaliações no papel, o que reduz o lixo e dá mais rapidez às correções e divulgação dos resultados das provas.

➤ O município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, poderá ganhar um parque municipal. A ideia é ampliar a área verde no centro urbano a partir de uma nova categoria de Unidade de Conservação criada pela Lei Estadual nº 766/2023.

➤ A Santa Casa do Pará encerrou a fase de testes do aplicativo de passagem de plantão que vai passar a ser usado por outras categorias profissionais, além da enfermagem. O aplicativo foi homologado após 18 meses de desenvolvimento colaborativo entre os enfermeiros das Clínicas Cirúrgicas Santa Maria e Frei Caetano e a equipe de Tecnologia da Informação da unidade.