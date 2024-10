R70: 'Chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos', Simone Tebet, ministra do Planejamento

“Dinheiro esquecido”

O prazo para sacar os valores em bancos e instituições financeiras termina hoje. O que não for sacado vai para o Tesouro Nacional.

Medicina

Em números absolutos, São Paulo registra a maior quantidade de médicos do Brasil, com 166 mil profissionais registrados.

Simone Tebet, ministra do Planejamento (J. Bosco)

"Chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos."

Simone Tebet, ministra do Planejamento. O objetivo do governo, segundo ela, é fazer uma revisão estrutural, apresentando propostas que atinjam, principalmente, políticas públicas consideradas ineficientes.

TECNOLOGIA

IMPULSO

A Fundação Guamá, a Universidade Federal do Pará e a Financiadora de Estudos e Projetos - empresa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia - fecharam um convênio com aporte de R$ 11,4 milhões para criar o “Polo de Capacitação para Empreendimentos de Impacto”, voltado à inovação e desenvolvimento tecnológico sustentável no Pará. O edifício, que será instalado no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, em Belém, visa capacitar empreendedores e receber empresas da área de sustentabilidade de biotecnologia. As obras têm previsão de início no começo de 2025. O projeto está vinculado ao Programa Ambientes de Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e será financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

RECICLÁVEIS

COLETA

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará iniciou, ontem, a terceira edição da campanha de arrecadação de materiais recicláveis no ambiente de trabalho. A ação quer promover a conscientização ambiental entre os colaboradores, incentivando a coleta de itens como óleo de cozinha, vidro, papel, plástico, metal e eletrônicos. A coleta segue até o dia 18 de outubro. Todos os materiais arrecadados serão destinados à cooperativa de reciclagem Filhos do Sol, em Belém.

IGUALDADE

CONGRESSO

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) está com inscrições abertas para apresentações de trabalhos no Congresso Internacional de Direitos Humanos da Amazônia (Cidhama), que será realizado nos dias 16 e 17 de janeiro, no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém. O tema do evento é “Direitos Humanos, Justiça Climática e Autodeterminação dos Povos da Floresta”. As inscrições para trabalhos seguem até o dia 15 de novembro e, para os ouvintes, elas ocorrerão entre os dias 4 de novembro e 10 de janeiro de 2025.

JORNALISMO

PESQUISA

Cientistas de todo o País que fazem pesquisa sobre jornalismo estarão em Belém, de 6 a 8 de novembro, para o 22° Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, o SBPJor 2024, realizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor). Integrado ao evento principal, que é voltado a professores, pós-graduados e estudantes de pós-graduação, a Associação realiza também o 14° Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo, o JPJor 2024, espaço para pesquisas de graduados e estudantes de graduação. Essa será a primeira vez que os eventos ocorrem na Amazônia.

ABERTURA

A conferência de abertura será feita pelo professor Jesús Arroyave, do Departamento de Comunicação Social e Jornalismo da Universidad del Norte, de Barranquilla, na Colômbia.

SAIRÉ

NACIONAL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que reconhece a Festa do Sairé como manifestação da cultura nacional. A festa é realizada todos os anos, em setembro, em Alter do Chão, distrito de Santarém, oeste do Pará. O ponto alto do festival é a disputa entre os botos Tucuxi e Cor-de-Rosa. A expectativa é de que a sanção presidencial ajude a firmar o Sairé no calendário turístico brasileiro, atraindo ainda mais visitantes e aumentando as oportunidades econômicas na região.

PECUÁRIA

DESTAQUE

Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), neste ano, a pecuária pode atingir participação recorde no PIB do agronegócio brasileiro. A estimativa atual do Cepea, em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura, é de que o percentual chegue a 32,7%. Com o segundo maior rebanho bovino do Brasil, mais de 29 milhões de galináceos, 683 mil búfalos e um crescimento de 21% na aquicultura, o Pará deve ser um dos destaques. Os números foram divulgados durante as comemorações pelo Dia Nacional da Pecuária, comemorado na segunda-feira (14).

MP

RECOMENDAÇÃO

O Ministério Público do Estado do Pará recomendou à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho de Ananindeua que transfira o Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) de sete a onze anos, em razão das “condições precárias do atual imóvel para onde o serviço foi recentemente transferido”. A recomendação foi feita após inspeção no imóvel.

Em Poucas Linhas

► Dentro da quadra nazarena, o próximo sábado será dedicado aos ciclistas, com a realização da Ciclorromaria, a oitava do calendário oficial do Círio 2024. São esperadas 16 mil pessoas. O percurso será de 14 quilômetros. A decoração do carro-berlinda será de Simone Cosme. A Ciclorromaria foi criada em 2004, a pedido da Federação dos Ciclistas do Estado do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci.

► De acordo com as pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), em setembro, o preço médio do litro do açaí caiu pela sexta vez consecutiva neste ano. A redução foi de 0,47% em relação aos preços praticados em agosto.

► Instituições da sociedade civil e autoridades de Marabá se reúnem para a audiência pública que vai coletar informações e sugestões para a elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano que vem. Todos os cidadãos podem fazer contribuições, conforme instrumento de participação popular, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O prazo para apresentar as sugestões termina no dia 22 de outubro. As propostas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025, que será enviado para a Câmara Municipal. As propostas podem ser apresentadas para as áreas de Qualidade de Vida, Acesso à Educação, Saúde, Segurança, Infraestrutura Urbana e Habitação.

► A presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, autorizou a suspensão do expediente presencial no Fórum da Vara Única da Comarca de Anapu, no período de 4 de outubro a 2 de dezembro. A medida atende ao pedido do juiz Giordano Loureiro Cavalcanti Grilo, diretor do Fórum.

► A deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) sai fortalecida das eleições de 2024, com mais de 30 prefeitos e 100 vereadores eleitos. Com trânsito em Brasília, a deputada tem garantido investimentos federais para o Pará.