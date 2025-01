R70: 'Chega dessa história de esquerda e direita', diz Gusttavo Lima ao anunciar candidatura em 2026

Olho no Google

Os brasileiros iniciaram 2025 interessados em saber as datas dos principais feriados. O tema recebeu mais de 100 mil buscas.



Escalada da dengue

Em 2024 foram 6,6 milhões de casos e 6.016 mortes. Ministério da Saúde pede colaboração da população para eliminar criadouros.

O cantor Gusttavo Lima se declarou candidato a presidente do Brasil em 2026 (J. Bosco)

"Chega dessa história de esquerda e direita”

Gusttavo Lima, cantor sertanejo, ao dizer que pretende se candidatar à presidência da República em 2026. Apesar de ainda não estar filiado a um partido, ele afirmou que já começou a buscar diálogos com grupos políticos que compartilhem de seus objetivos.

GOVERNO

MUDANÇA

O ano começou com dança das cadeiras no governo do Estado. A vice-governadora, Hana Ghassan Tuma, voltou a ser titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). Ela vai conciliar a nova missão com a coordenação do Comitê Estadual para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro deste ano. Hana substitui Renata Mirella Freitas Guimarães de Souza Coelho, que passa a comandar o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA).

PREFEITURA

CORTES

Na primeira entrevista coletiva do ano, na manhã de ontem, dia seguinte à posse, o novo prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou que deve eliminar pelo menos dez secretarias municipais. Atualmente são 42 e a meta é deixar no máximo 32. Igor também promete reduzir em 20% a folha de pessoal. Segundo ele, a ideia é “gastar menos com a máquina pública e mais com a população, por meio de serviços”.

ANIMAIS

CADASTRO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) prorrogou a campanha de atualização de cadastros e saldos de animais no Estado. Os produtores rurais têm até 30 de janeiro para atualizar as informações, como o total de animais existentes na exploração agropecuária, por espécie, idade, entre outros dados. A prorrogação da campanha vale para Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure. Também em 2025 será feita a atualização cadastral e saldo de animais de setembro a outubro, nos 144 municípios do Estado.

TURISMO

INCLUSÃO

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) garantiu, em dezembro, a inclusão de 15 municípios do Pará no Mapa do Turismo Brasileiro. A participação no mapeamento nacional permite o acesso a recursos para investimentos em infraestrutura, promoção de destinos, capacitação profissional e outros projetos estratégicos. Municípios como Cametá, Itaituba, Maracanã, Ponta de Pedras, Portel, Rio Maria, São Geraldo do Araguaia, Salinópolis, Sapucaia e Trairão garantiram a renovação no Mapa.

NOVOS

Os novatos no Mapa são Colares, Igarapé-Açu, Magalhães Barata, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará. A entrada de Santa Bárbara do Pará tem um significado especial, pois completa a participação de todos os municípios da Região Metropolitana de Belém no Mapa, tornando-a uma das poucas regiões turísticas do Brasil com essa abrangência.

FESTAS

SEGURANÇA

O governo do Estado anunciou que vai manter, até a próxima terça-feira (7), a operação Festas Seguras. São seis postos avançados de fiscalização do Sentinela espalhados pelo Estado, localizados em dois pontos na BR-316, e ainda em Salinópolis; na PA-391, no acesso ao distrito de Mosqueiro; na Alça Viária, próximo à primeira ponte; em Abaetetuba e na Central do Sentinela, que fica na sede do Detran, em Belém. O sistema conta com uma central de dispositivos instalados nas rodovias que enviam imagens para a sede do órgão e para os postos de fiscalização. Com base nas informações coletadas, os agentes planejam estratégias para atuar em trechos previamente identificados. Com 337 câmeras distribuídas por diversas vias do Estado, aproximadamente 47 milhões de veículos são monitorados mensalmente pelo Sentinela.

VACINAS

FALTA

Levantamento feito pela Confederação dos Municípios em aproximadamente 2,8 mil municípios aponta que em 52,4% deles não há estoque da vacina contra a varicela (catapora). Em segundo lugar, o imunizante que mais faltava nas cidades era o da covid-19 para adultos – ausente em 25,4% dos municípios pesquisados. A terceira vacina que mais falta é a DTP, usada para combate à difteria, tétano e coqueluche. Em média, essa vacina fica em falta nos estoques por até dois meses.

Em Poucas Linhas

➤ Em 2024 o Hemopa registrou o crescimento de 6,5% no número de bolsas de sangue coletadas, em relação a 2023, com quase 7 mil bolsas a mais, resultando na produção de 28 mil hemocomponentes essenciais para pacientes em todo o Estado. Esse aumento possibilitou salvar mais de 28 mil vidas. Entre as causas do aumento está a expansão da rede. No ano passado, o órgão ganhou sete novas agências, localizadas nos municípios de Ourilândia do Norte, Bragança, Portel, Salinópolis e Santana do Araguaia.

➤ A primeira edição de 2025 do programa “Governo do Pará nos Bairros” vai levar, nesta sexta-feira (3), uma série de serviços gratuitos de saúde, lazer e cidadania a moradores de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A programação será realizada na Usina da Paz do Icuí-Guajará e faz parte das comemorações promovidas pelo governo do Estado pelo aniversário de 81 anos do município. Os atendimentos começam às 8h e haverá serviços como emissão de documentos, consultas médicas, nutricionais e odontológicas.

➤ Matéria publicada ontem no jornal Folha de S.Paulo aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conta com a ajuda do ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, para “amarrar” o União Brasil à coligação com o PT na disputa pela presidência da República em 2026. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é pré-candidato da legenda na disputa presidencial, mas Sabino tem declarado ser favorável à reeleição de Lula. Além do Turismo, o União Brasil comanda a pasta das Comunicações, ocupada pelo ministro Juscelino Filho.

➤ Três prefeitos eleitos em outubro passado morreram após as eleições. Em Arroio dos Ratos (RS), Augusto Pestana (RS) e Cabreúva (SP), os vice-prefeitos foram empossados.

➤ Servidores ativos e pensionistas, civis ou militares, vinculados aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com benefícios concedidos até outubro de 2023, devem responder, até 17 de janeiro, ao Censo Previdenciário.