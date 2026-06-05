R70: 'Chega de guerra', pede Zelensky em carta para Vladimir Putin

Direitos humanos

Governo lança campanha “O Brasil é de Todas as Cores: Para Todas as Pessoas”, de visibilidade e defesa dos direitos LGBTQIA+.

Musculação

Estudo da Harvard revela que de 90 a 120 minutos semanais de musculação reduzem significativamente o risco de morte precoce.

CLIMA

EXCLUSÃO

Negacionismo climático foi como os especialistas classificaram a decisão da prefeitura de Belém de excluir universidades, institutos de pesquisa e entidades da sociedade civil do planejamento de prevenção de desastres na capital. O termo foi usado durante o webinário “Emergência climática: Universidades, instituições de pesquisa e sociedade civil na governança de riscos e desastres”, promovido pelo Ministério Público Federal (MPF). O órgão já expediu uma recomendação à prefeitura de Belém cobrando a reinclusão das instituições científicas e representantes da sociedade civil no Comitê Gestor de Riscos e Desastres (CGRD) do município. A exclusão foi oficializada pela Câmara de Vereadores a pedido da prefeitura e atualmente, segundo a legislação municipal, apenas órgãos públicos da própria prefeitura compõem o comitê.

JUSTIÇA

MUDANÇA

A Comissão de Defesa das Prerrogativas e a Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) está acompanhando com atenção a implementação da Central Integrada de Processamento Judicial Eletrônico (Ciprej), novo sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Desde o início das operações, em 1º de junho, integrantes da Comissão atuam em regime de plantão para monitorar o uso do sistema e, como parte desse acompanhamento, a OAB-PA promoverá, na terça-feira (9), a partir das 10h, reunião ampliada sobre a Ciprej com a participação de representantes do TJPA. O encontro será aberto aos advogados de todo o Estado e terá como objetivo apresentar o funcionamento do novo modelo, além de esclarecer dúvidas e receber contribuições da advocacia paraense sobre a nova forma de atendimento e processamento judicial.

ALTAMIRA

GOSPEL

Altamira, na região do Xingu, será a próxima cidade do Pará a receber o festival gospel Vem Louvar Pará. Com entrada gratuita, o evento deve reunir cerca de 40 mil pessoas da cidade e de municípios vizinhos. Entre as atrações já confirmadas estão nomes como Aline Barros, Isadora Pompeo e a Banda Novo Som. A governadora Hana Ghassan também participará da programação. O Vem Louvar Pará já passou por Belém, Breves, Marabá, Santarém e Parauapebas. Após a passagem por Altamira, o festival retorna a Belém nos dias 26 e 27 de junho, no Parque da Cidade.

INDÍGENAS

ROBÓTICA

Em uma experiência pioneira no Pará, o Serviço Social da Indústria (Sesi) levará oficinas de robótica para escolas indígenas da região do Xingu. O projeto “Tecendo saberes com robótica: inovação e cultura na comunidade juruna”, realizado com apoio do Conselho Nacional do Sesi e da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), foi criado para integrar inovação tecnológica e conhecimentos tradicionais dos povos originários. Além da entrega de kits e equipamentos, a iniciativa prevê capacitação de educadores e desenvolvimento de projetos voltados à solução de desafios locais. A ideia é fortalecer a inclusão digital e ampliar o acesso à educação tecnológica em territórios indígenas.

SOJA

APREENSÃO

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu nesta semana 43 mil toneladas de soja avaliadas em R$ 86,1 milhões durante fiscalização em Santarém, oeste do Pará. A carga havia saído de Itaituba com destino declarado a Santana, no Amapá, e era transportada por um comboio formado por 16 balsas graneleiras. A ação contou com apoio da Polícia Militar. Durante a análise da documentação fiscal, os agentes constataram que o imposto estadual referente ao serviço de transporte não havia sido recolhido.

INCONSISTÊNCIAS

A fiscalização também identificou inconsistências na documentação relacionada à suposta exportação da soja, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de comprovar a efetiva destinação da mercadoria ao exterior. Diante das irregularidades, foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), totalizando R$ 30 milhões em impostos e multa.

Em Poucas Linhas

► Sediado na Universidade Federal do Pará (UFPA), o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia IAmazônia (INTC IAmazônia) está expandindo grupos de pesquisa para além da UFPA e já implantou laboratórios no campus de Castanhal e na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). O próximo laboratório será implantado na Universidade do Oeste do Pará (Ufopa). O objetivo é o desenvolvimento de pesquisas em inteligência artificial em diferentes regiões do Estado do Pará, além de formação de redes de pesquisadores.

► Mais de 700 agentes de segurança pública vão atuar neste fim de semana no Pararraiá 2026, que será realizado nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A expectativa é de que o evento reúna 320 mil pessoas ao longo dos quatro dias. No período, o trânsito no entorno do Mangueirão terá esquema especial e as faixas do BRT poderão ser liberadas para veículos em horários de maior movimento.

► O Instituto Estadual Carlos Gomes promoverá uma série de apresentações musicais gratuitas em Belém nos dias 8, 10, 12 e 19 de junho. Os recitais fazem parte das atividades artísticas dos alunos dos cursos regulares e projetos de extensão da instituição, envolvendo apresentações de flauta transversal, canto popular, música antiga e repertório lírico.

► Os shoppings de Belém e Ananindeua devem apresentar, em 30 dias, plano para combater a exploração do trabalho de crianças e adolescentes em suas dependências. E já a partir desta semana, os estabelecimentos devem veicular em seus canais de comunicação peças da campanha do 12 de junho, Dia Nacional e Mundial contra o Trabalho Infantil. Intitulada “Cartão vermelho ao trabalho infantil”, a ação é encabeçada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, com apoio de instituições como Ministério Público do Trabalho.

► Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Museu Paraense Emílio Goeldi realiza amanhã a “Trilha: natureza que une conhecimento” no Parque Zoobotânico. Durante o percurso serão apresentadas espécies que estão em extinção na Amazônia. O trajeto terá concentração no prédio da Rocinha com saída prevista para às 9h30.