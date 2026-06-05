R70: 'Chega de guerra', pede Zelensky em carta para Vladimir Putin Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, publicou ontem uma carta aberta endereçada ao presidente russo, Vladimir Putin, propondo um encontro entre os dois para o fim da conflito. Repórter 70 05.06.26 7h10 Direitos humanos Governo lança campanha “O Brasil é de Todas as Cores: Para Todas as Pessoas”, de visibilidade e defesa dos direitos LGBTQIA+. Musculação Estudo da Harvard revela que de 90 a 120 minutos semanais de musculação reduzem significativamente o risco de morte precoce. CLIMA EXCLUSÃO Negacionismo climático foi como os especialistas classificaram a decisão da prefeitura de Belém de excluir universidades, institutos de pesquisa e entidades da sociedade civil do planejamento de prevenção de desastres na capital. O termo foi usado durante o webinário “Emergência climática: Universidades, instituições de pesquisa e sociedade civil na governança de riscos e desastres”, promovido pelo Ministério Público Federal (MPF). O órgão já expediu uma recomendação à prefeitura de Belém cobrando a reinclusão das instituições científicas e representantes da sociedade civil no Comitê Gestor de Riscos e Desastres (CGRD) do município. A exclusão foi oficializada pela Câmara de Vereadores a pedido da prefeitura e atualmente, segundo a legislação municipal, apenas órgãos públicos da própria prefeitura compõem o comitê. JUSTIÇA MUDANÇA A Comissão de Defesa das Prerrogativas e a Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) está acompanhando com atenção a implementação da Central Integrada de Processamento Judicial Eletrônico (Ciprej), novo sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Desde o início das operações, em 1º de junho, integrantes da Comissão atuam em regime de plantão para monitorar o uso do sistema e, como parte desse acompanhamento, a OAB-PA promoverá, na terça-feira (9), a partir das 10h, reunião ampliada sobre a Ciprej com a participação de representantes do TJPA. O encontro será aberto aos advogados de todo o Estado e terá como objetivo apresentar o funcionamento do novo modelo, além de esclarecer dúvidas e receber contribuições da advocacia paraense sobre a nova forma de atendimento e processamento judicial. ALTAMIRA GOSPEL Altamira, na região do Xingu, será a próxima cidade do Pará a receber o festival gospel Vem Louvar Pará. Com entrada gratuita, o evento deve reunir cerca de 40 mil pessoas da cidade e de municípios vizinhos. Entre as atrações já confirmadas estão nomes como Aline Barros, Isadora Pompeo e a Banda Novo Som. A governadora Hana Ghassan também participará da programação. O Vem Louvar Pará já passou por Belém, Breves, Marabá, Santarém e Parauapebas. Após a passagem por Altamira, o festival retorna a Belém nos dias 26 e 27 de junho, no Parque da Cidade. INDÍGENAS ROBÓTICA Em uma experiência pioneira no Pará, o Serviço Social da Indústria (Sesi) levará oficinas de robótica para escolas indígenas da região do Xingu. O projeto “Tecendo saberes com robótica: inovação e cultura na comunidade juruna”, realizado com apoio do Conselho Nacional do Sesi e da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), foi criado para integrar inovação tecnológica e conhecimentos tradicionais dos povos originários. Além da entrega de kits e equipamentos, a iniciativa prevê capacitação de educadores e desenvolvimento de projetos voltados à solução de desafios locais. A ideia é fortalecer a inclusão digital e ampliar o acesso à educação tecnológica em territórios indígenas. SOJA APREENSÃO A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu nesta semana 43 mil toneladas de soja avaliadas em R$ 86,1 milhões durante fiscalização em Santarém, oeste do Pará. A carga havia saído de Itaituba com destino declarado a Santana, no Amapá, e era transportada por um comboio formado por 16 balsas graneleiras. A ação contou com apoio da Polícia Militar. Durante a análise da documentação fiscal, os agentes constataram que o imposto estadual referente ao serviço de transporte não havia sido recolhido. INCONSISTÊNCIAS A fiscalização também identificou inconsistências na documentação relacionada à suposta exportação da soja, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de comprovar a efetiva destinação da mercadoria ao exterior. Diante das irregularidades, foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), totalizando R$ 30 milhões em impostos e multa. Em Poucas Linhas ► Sediado na Universidade Federal do Pará (UFPA), o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia IAmazônia (INTC IAmazônia) está expandindo grupos de pesquisa para além da UFPA e já implantou laboratórios no campus de Castanhal e na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). O próximo laboratório será implantado na Universidade do Oeste do Pará (Ufopa). O objetivo é o desenvolvimento de pesquisas em inteligência artificial em diferentes regiões do Estado do Pará, além de formação de redes de pesquisadores. ► Mais de 700 agentes de segurança pública vão atuar neste fim de semana no Pararraiá 2026, que será realizado nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A expectativa é de que o evento reúna 320 mil pessoas ao longo dos quatro dias. No período, o trânsito no entorno do Mangueirão terá esquema especial e as faixas do BRT poderão ser liberadas para veículos em horários de maior movimento. ► O Instituto Estadual Carlos Gomes promoverá uma série de apresentações musicais gratuitas em Belém nos dias 8, 10, 12 e 19 de junho. Os recitais fazem parte das atividades artísticas dos alunos dos cursos regulares e projetos de extensão da instituição, envolvendo apresentações de flauta transversal, canto popular, música antiga e repertório lírico. ► Os shoppings de Belém e Ananindeua devem apresentar, em 30 dias, plano para combater a exploração do trabalho de crianças e adolescentes em suas dependências. E já a partir desta semana, os estabelecimentos devem veicular em seus canais de comunicação peças da campanha do 12 de junho, Dia Nacional e Mundial contra o Trabalho Infantil. Intitulada “Cartão vermelho ao trabalho infantil”, a ação é encabeçada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, com apoio de instituições como Ministério Público do Trabalho. ► Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Museu Paraense Emílio Goeldi realiza amanhã a “Trilha: natureza que une conhecimento” no Parque Zoobotânico. Durante o percurso serão apresentadas espécies que estão em extinção na Amazônia. O trajeto terá concentração no prédio da Rocinha com saída prevista para às 9h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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