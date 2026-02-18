R70: 'Chamou de macaco cinco vezes', diz Kylian Mbappé sobre polêmica contra Vini Jr

Wall Street

A Bolsa de Nova York fechou ontem com uma leve alta após um feriado, em uma sessão sem grandes notícias.

Petróleo

Preços do petróleo fecharam em baixa, ontem após novas conversas entre Teerã e Washington.

POLÍCIA CIVIL

FISCALIZAÇÃO

A Polícia Civil reforçou, desde sexta-feira (13), o policiamento na Região Metropolitana de Belém e em municípios do interior durante o Carnaval 2026, com foco no distrito de Mosqueiro e no município de Salinópolis. Além do aumento do efetivo, equipes da Diretoria de Polícia Administrativa e da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal fazem ações preventivas e de fiscalização em destinos turísticos. Em Salinópolis foram fiscalizados 46 estabelecimentos até segunda-feira (16), com seis notificações e duas interdições por irregularidades. Em Mosqueiro, 74 estabelecimentos foram vistoriados, com 42 notificações e sem registros de interdições. As diligências buscam verificar a regularidade de bares, restaurantes e hotéis, coibindo o funcionamento de espaços em desacordo com as normas.

COSANPA

SANEAMENTO

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) iniciou a estruturação de estratégias para o período pós-concessão, com foco no saneamento rural, que atende cerca de 2 milhões de pessoas no Estado. A iniciativa envolve planejamento institucional e ampliação do acesso à água potável em áreas urbanas e comunidades rurais. O projeto entra na terceira fase, focando na execução da estratégia, planejamento, gestão de riscos e saneamento rural. A Companhia também instituiu grupo de trabalho específico e promoveu reunião técnica com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referência nacional no setor.

TRÂNSITO

CURUÇÁ

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará reforçou a fiscalização em Curuçá, no nordeste paraense, para coibir infrações como condução sem habilitação, veículos não licenciados e motociclistas sem capacete. As barreiras estão concentradas na rodovia PA-136, com apoio da Polícia Militar, durante o período de Carnaval.

TESTES

O órgão realiza cerca de 120 testes de alcoolemia por dia, com índice inferior a 1% de casos positivos. No último sábado (14), um motorista foi flagrado alcoolizado e transportando mais de dez pessoas na carroceria de uma caminhonete. A operação segue até hoje, sem registro de acidentes graves até ontem.

SEFA

GADO

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda apreenderam, na segunda-feira (16), 120 cabeças de gado avaliadas em R$ 309,7 mil, com indícios de subfaturamento na nota fiscal, em Cachoeira do Piriá, na divisa entre Pará e Maranhão.

IMPOSTO

O valor declarado era de R$ 83,33 por animal, abaixo dos preços de referência. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito no valor de R$ 74.330,40, referente a imposto e multa, e a carga ficou retida até a regularização fiscal.

CARNAVAL

BLOCOS

Samba, diversão e crítica social marcaram o desfile de 26 blocos de empolgação na noite de segunda-feira (16) e madrugada de terça (17), no corredor da folia da Rua Nossa Senhora do Ó, no centro da Vila de Mosqueiro, durante a terceira noite do CarnaBelém. A maioria dos blocos é de origem familiar e desfilou ao som de carretinhas e DJs, tradição consolidada na programação carnavalesca da ilha.

DESFILE

Outro distrito também foi tomado pela energia de carnaval. Em Outeiro, o desfile de cinco agremiações carnavalescas na passarela do samba do Pistão da Água Boa movimentou a região. O evento reuniu cerca de 3 mil pessoas, segundo a subprefeitura, entre famílias e foliões, e seguiu das 21h às 3h desta terça-feira.

BLOCO

CUIDADO

O Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, promove neste sábado (21), a partir das 9h, o “Bloco do Cuidado”, ação que encerra o período de Carnaval na unidade com atividades nos setores de pediatria e hemodiálise. A iniciativa leva música, fantasias e interação aos pacientes durante a rotina assistencial. Organizado por profissionais e voluntários dos grupos “Plantão do Riso” e “O Amor é Contagioso”, o arrastão cultural inclui desfile de fantasias e marchinhas de Carnaval, com foco em socialização e empatia com crianças e adultos em tratamento. A ação integra as estratégias contínuas de humanização do atendimento no hospital, voltadas à melhoria da experiência do paciente e à criação de um ambiente mais leve e acolhedor durante o tratamento.

Em Poucas Linhas

► A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) coletou mais de 4 mil bolsas de sangue antes do Carnaval. A mobilização envolveu a sede na Região Metropolitana de Belém, campanhas externas e unidades no interior do Estado, com participação de parceiros, doadores, voluntários e servidores. As bolsas serão destinadas a cirurgias, tratamentos oncológicos, urgências e emergências. As unidades do Hemopa seguem funcionando regularmente após o Carnaval para manter o abastecimento da rede pública de saúde.

► O Carnaval de Bujaru, no nordeste paraense, movimentou a cidade ao longo de quatro dias de programação, reunindo blocos, desfile de escolas de samba, o tradicional concurso do “Mascarado Doido” e atrações musicais na Pista Azul.

► O Ecoponto da avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Casota, voltou a operar nesta terça-feira, após alteração no cronograma em razão do Carnaval. A unidade funciona em regime especial das 8h às 18h para o recebimento de resíduos. A prefeitura de Belém informou que o atendimento retorna ao horário normal hoje (18), quarta-feira de Cinzas, das 8h às 20h.

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) alerta para o encerramento, amanhã (19), do prazo de submissão de propostas ao edital que destina R$ 1 milhão para apoio a eventos científicos no Pará, com financiamento de até R$ 35 mil por projeto. O edital prevê incentivo adicional para projetos com espaços de recreação infantil e amamentação e pontuação extra para propostas com participação significativa de mulheres. As submissões ocorrem pela plataforma Fapespa Digital, com nova janela prevista para o mês de maio.