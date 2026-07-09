R70: 'Cento e onze mísseis foram disparados pela República Islâmica do Japão', diz Trump

Concurso

Inscrições para seleção do IBGE se encerram nesta quinta-feira, às 14h. São oferecidas 8.258 vagas para cargos de nível médio.

Rope jump

Ministério Público de SP denuncia quatro pessoas por morte em salto. Três poderão responder por homicídio com dolo eventual.

JUSTIÇA

TEMAS

Onze grandes temas concentram cerca de 90% das ações judiciais em tramitação contra a administração pública no Brasil. O dado é resultado de uma pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo (USP), a partir de acordo de cooperação entre Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Supremo Tribunal Federal (STF) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Foram analisados processos em que União, Estados, municípios, autarquias ou fundações públicas aparecem como parte. Até março de 2025, os onze temas analisados estavam presentes em 10,6 milhões de processos pendentes.

PREVIDÊNCIA

Quase metade dos processos, 45,1%, envolve questões previdenciárias. Em seguida aparecem os processos envolvendo servidores públicos. As demandas tributárias somam 11,5%. Também aparecem entre os temas mais frequentes os litígios trabalhistas, contratuais, de responsabilidade civil, saúde, educação, trânsito, meio ambiente e desapropriação.

MÃES

OPORTUNIDADES

Foi publicada ontem, no Diário Oficial do Estado, a lei que institui o Programa Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo de Mães Atípicas. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão social e a autonomia econômica e ampliar as oportunidades de geração de renda para mães de crianças e adolescentes com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças crônicas. O programa prevê ações de capacitação, orientação técnica, acesso à informação e estímulo à criação e ao fortalecimento de pequenos negócios.

ÁGUA

ATENDIMENTO

A concessionária Águas do Pará vai realizar no próximo sábado (11) mutirão de atendimento no bairro da Marambaia. A ação será na praça Dom Alberto Ramos, das 8h30 às 17h.

SERVIÇOS

Além da atualização cadastral, os clientes poderão emitir segunda via de faturas, negociar débitos, solicitar troca de titularidade, religação, substituição de hidrômetro e novas ligações de água. Para realizar a atualização, será necessário que o titular da ligação apresente CPF ou CNPJ, telefone com DDD, endereço de e-mail e demais dados cadastrais.

LATIFÚNDIO

OPERAÇÃO

A Polícia Federal deflagrou ontem, no Pará, a segunda fase da Operação Imperium Fictum. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Anapu e Senador José Porfírio. A investigação apura registro fraudulento de matrículas de imóveis rurais, além de indícios de grilagem de terras públicas da União. De acordo com as apurações, há indícios de um esquema voltado à apropriação de áreas de patrimônio público por meio da manipulação de registros cartorários e da utilização de dados falsos.

PREÇO

QUEDA

O custo da cesta básica continua subindo em Belém, segundo dados divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese(, mas alguns produtos tiveram redução de preço e ajudaram a segurar os aumentos. Foi o caso do açúcar cristal (queda de 34,36%), farinha de mandioca, arroz agulhinha e café em pó.

TRE

JUIZ

O advogado José Alexandre Buchacra Araújo assumiu a vaga deixada por Rafael Fecury Nogueira, de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) na classe dos juristas. A nomeação foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Buchacra foi prefeito e vice-prefeito de Capanema, já presidiu a Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep) e também foi diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e secretário adjunto de educação do Pará.

DOCENTES

FORMAÇÃO

A secretaria de Educação do Pará e dos demais estados brasileiros, além do Distrito Federal e dos municípios, devem indicar e confirmar, até 16 de julho, os gestores escolares e coordenadores pedagógicos que participarão da Formação Continuada 2026 para escolas de tempo integral. Nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios de maior porte, as vagas serão destinadas aos profissionais das redes públicas que atuarão como multiplicadores dos conhecimentos adquiridos.

VAGAS

Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza 12 mil vagas, distribuídas conforme o número de matrículas em tempo integral, a quantidade de escolas de cada rede e critérios regionais. O Pará é um dos estados que mais tem investido nas escolas em tempo integral nos últimos anos, garantindo a ampliação de vagas nessa modalidade de ensino.

Em Poucas Linhas

► Decreto assinado pelo prefeito Igor Normando alterou o horário de funcionamento nas repartições públicas municipais nas sextas-feiras de julho. Nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Executivo municipal funcionarão das 8h às 12h.

► A prefeitura de Bujaru, nordeste do Pará, marcou para os dias 16 e 17 de outubro a edição 2026 do AçaíJet. Consolidado no calendário de eventos do município, o festival promete reunir programação esportiva e cultural.

► A Embarcação Saúde Conectada Sesi – Copaíba realiza, neste mês de julho, em parceria com a Marinha do Brasil, uma expedição para levar atendimento de atenção primária à saúde às comunidades ribeirinhas de Abaetetuba, Vila Maiauatá e Cametá. A ação tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde para populações que vivem em localidades de difícil acesso na Amazônia.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abre, de 13 a 31 de julho, as inscrições para os Cursos Livres de Inglês e Espanhol. As vagas são destinadas à comunidade acadêmica e ao público em geral, com idade a partir de 17 anos. Os cursos serão oferecidos nas modalidades presencial e on-line, a partir de 22 de agosto.

► O advogado paraense Giussepp Mendes, CEO do escritório Pinheiro & Mendes Advogados, participará como painelista do 8º Brasília Summit. Com o tema “A segurança jurídica e o desafio da infraestrutura no Brasil”, o evento terá a presença de algumas das principais lideranças do país, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ricardo Villas Bôas Cueva, e o fundador e co-chairman do Lide, João Doria.