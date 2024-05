R70: 'Carregamos uma responsabilidade enorme', diz Dorival Júnior

Geração de energia

Brasil atinge a marca de 2 milhões de residências com sistemas solares fotovoltaicos instalados nos telhados, diz Abso.

Saúde do cérebro

Natação, musculação e meditação estão entre as melhores práticas para manter o cérebro saudável, especialmente após os 40.

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira (J. Bosco)

"Carregamos uma responsabilidade enorme.”

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, que anunciou nesta sexta-feira (10) a lista de convocados para a Copa América.

LEI

MÉDICOS

Causou rebuliço no meio médico, nesta sexta-feira (10), a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da Lei 10.525/2024, aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), que dispõe sobre a proibição aos médicos de praticar tratamento diferenciado entre pacientes particulares e os atendidos por planos de saúde no que se refere aos prazos de marcações de consultas, exames e outros procedimentos. Essa é uma prática frequente nos consultórios médicos e clínicas particulares.

CASOS

A lei não se aplica apenas aos casos de urgência e emergência e aos pacientes para os quais deve se conferir atendimento prioritário, conforme definido em outras legislações. Ontem mesmo o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM) emitiu nota informando que, na condição de órgão fiscalizador e normatizador da atividade médica, já está analisando a nova lei e que “todas as medidas cabíveis e necessárias serão adotadas para o caso em questão”, mas não informou quais medidas serão estas.

INDICAÇÃO

PRODUTOS

Está confirmada para os dias 6 a 8 de junho, em Belém, a II edição do Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Estado do Pará (Sigema). Com entrada franca, o evento terá representantes de mais de 10 países, 20 estados e 40 municípios produtores, além de especialistas, estudiosos e autoridades na área. O Sigema é uma iniciativa em preparação para a COP 30, com a parceria de mais de 45 instituições, sob a responsabilidade e coordenação do Fórum de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Pará, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap/PA). No evento, além da parte técnica, o público vai conferir a exposição e venda de produtos das indicações geográficas e marcas coletivas.

INTERESSE

No Pará, além dos quatro produtos (“Farinha de Bragança”, “Queijo do Marajó”, “Cacau de Tomé-Açu”, “Waraná e bastão de Waraná (guaraná) da Terra Indígena Andirá-Marau”) que já obtiveram a indicação geográfica pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), outros 20 produtos têm potenciais ou estão em processo de reconhecimento. Um deles é o açaí, e pela importância do produto nas diversas esferas da cultura do Pará, a Associação dos Produtores de Açaí da Amazônia (Amaçaí) já manifestou ao secretário Giovanni Queiroz o interesse em estar à frente do processo de Indicação Geográfica do Açaí do Pará junto à Sedap. As tratativas fazem parte do ciclo de planejamento do Programa Estadual de Incentivo às Indicações Geográficas e Marcas Coletivas.

PROJETO

BELOCENTRO

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), apresentou na tarde desta sexta-feira (10) o novo projeto de revitalização do centro comercial de Belém. As áreas que sofrerão intervenção incluem as ruas João Alfredo e Santo Antônio. O projeto irá trazer medidas para a solução de problemas como pavimentação danificada, afundamento de piso e fiação elétrica irregular, entre outros.

CIÊNCIA

DESIGUALDADE

Artigo publicado na revista Perspectives in Ecology and Conservation revelou que, em 2022, a Amazônia brasileira obteve 13% das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e contava com apenas 12% dos pesquisadores que trabalham em pós-graduação em biodiversidade no país.

PESQUISAS

Ainda segundo o estudo, a região recebeu 23% do total dos financiamentos federais destinados a apoiar pesquisas ecológicas de longa duração. Na outra ponta, as regiões Sul e Sudeste receberam juntas, de 2016 a 2022, 50% desses recursos. O trabalho foi realizado no âmbito do projeto Synergize, rede de pesquisa que faz parte do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos.

INJUSTO

A desigualdade na distribuição dos recursos para a pesquisa fica ainda mais explícita diante do fato de que a região Norte abriga 87% da Amazônia brasileira e representa 59% do território nacional. Possui 16 mil espécies conhecidas de árvores, 2,7 mil de peixes, 1,4 mil de aves e detém a maior floresta tropical úmida do planeta, além de armazenar mais de 80 bilhões de toneladas de carbono. Em contrapartida a esses números superlativos, as instituições amazônicas receberam apenas 10% dos recursos federais para pesquisas sobre a biodiversidade.

Em Poucas Linhas

► Na semana passada foram diplomados os novos vereadores de Castanhal, na quinta-feira, um dia depois da decisão e diplomação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

► Os novos empossados são Jorge Mototáxi, Nei da Saudade e Beto Leão, que cumprem os mandatos da atual legislatura até 31 de dezembro de 2024, nas três cadeiras que eram de Sérgio Leal, que era o presidente da Casa, Rafael Galvão e Gabriel da Batata.

► Eles perderam os mandatos por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por fraude em cotas de gênero praticada pelos partidos PT e PSDB nas eleições de 2020. Como a decisão não os tornou inelegíveis, os três ainda podem se candidatar novamente já nas eleições deste ano.

► O Banco da Amazônia abriu uma conta específica para ajudar a população do Rio Grande do Sul, por causa das enchentes. A chave Pix para doação é o CNPJ 04.902.979/0001-44, em nome do Banco da Amazônia S.A.

► A Associação Mulheres e Homens Felizes realiza, na segunda-feira (13), o chá beneficente Florescer, em homenagem ao Dia das Mães. Os ingressos serão revertidos para a participação das mães ribeirinhas e comunidades carentes de Belém.

► A associação atua em Belém há dez anos, oferecendo assistência social, psicológica, familiar e emocional a famílias em situação de vulnerabilidade.

► Em Parauapebas, sudeste do Pará, há grande expectativa pela divulgação, pela Justiça Eleitoral, do número de eleitores aptos a votar nas eleições de outubro. O prazo para a inscrição de novos eleitores se encerrou na quarta-feira (8). Caso atinja 200 mil eleitores, a eleição ocorrerá em dois turnos.

► O advogado Lucas Sá vai realizar, no próximo dia 18, um “Great Meeting” para arrecadar recursos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

► A ideia é promover um dia de debates sobre o direito criminal e ao mesmo tempo incentivar as doações.