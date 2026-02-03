R70: 'Cada vez que morre um meliante eu fico triste', diz secretário de Segurança de SP

Mecanismo

Começaram a valer ontem as novas regras para os bancos rastrearem o dinheiro transferido por Pix em golpes.

Zero quilômetro

As 15 candidatas ao Rainha das Rainhas conheceram ontem o Peugeot 208 que será entregue pela Revemar à vencedora, no sábado.

AÇAÍ

MEDO

Durante a instalação do Comitê Estadual de Acompanhamento da Cadeia do Açaí, na Assembleia Legislativa do Pará, representantes e entidades do setor informaram que, nos últimos dias, vêm registrando queda de vendas em torno de 60% durante a semana e de 30% nos finais de semana. E alguns batedores da Região Metropolitana de Belém já teriam chegado ao ponto de jogar o produto fora por falta de compradores. Apesar de estarmos na entressafra, em alguns bairros, os preços caíram e nem assim, os consumidores aparecem. O motivo é o medo da doença de Chagas. Na semana passada, o Ministério da Saúde chegou a confirmar um surto da doença em Ananindeua. Caso não haja uma intervenção rápida do poder público, a situação tende a se agravar prejudicando milhares de paraenses que vivem da coleta e beneficiamento do fruto que é um dos símbolos do Estado.

DEBATE

PÓS-COP 30

Belém sedia, nesta quarta-feira, 4, o Seminário Panamazônico – Panamazônia Pós-COP 30: Geopolítica da Instabilidade, Soberania Nacional e Segurança Energética, reunindo pesquisadores, lideranças indígenas e instituições acadêmicas da Panamazônia no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA). O evento se afirma como espaço político e acadêmico fundamental para a análise crítica do cenário amazônico após a COP 30. Realizado no Pará, território historicamente marcado por disputas geopolíticas, grandes projetos de infraestrutura e pressões sobre recursos naturais, o seminário reúne representantes de vários Estados da Amazônia brasileira e de outros países como Equador e Colômbia. E o Brasil ganha centralidade ao tratar da soberania nacional e dos impactos da agenda climática global sobre os países amazônicos.

CONFLITOS

No contexto pós-COP 30, o Pará assume papel estratégico por concentrar conflitos socioambientais, corredores energéticos e debates decisivos sobre licenciamento ambiental, mineração e logística. A iniciativa também consolida a Universidade Federal do Pará como polo de articulação panamazônica e de produção de conhecimento comprometido com a defesa do território, da democracia e dos direitos dos povos da floresta.

IMPOSTO

NEGOCIAÇÃO

Foi prorrogado para 27 de fevereiro o prazo para a adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Prorefis) que prevê a redução de multas e juros de impostos estaduais em até 95%. Podem ser negociados impostos e taxas apurados até 31 de março de 2025, entre eles o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e a Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais e Taxa de Fiscalização sobre Recursos Hídricos. O contribuinte pode optar pelo desconto ou por parcelamento de até 60 meses.

DIPLOMA

PÓSTUMO

A Universidade Federal do Pará (UFPA) concederá um diploma post mortem ao estudante de Matemática Cezar Morais Leite, morto em 1980, aos 19 anos, por um agente estatal infiltrado no campus de Belém. A decisão, aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior (Consepe), possui caráter honorífico e visa preservar a memória do jovem, interrompida durante o regime militar. Uma cerimônia solene será organizada com a participação da família para a entrega do documento.

REPARAÇÃO

A iniciativa da UFPA fundamenta-se nos princípios da justiça de transição e nas diretrizes da Comissão Nacional da Verdade, que orientam órgãos públicos a adotarem gestos de reparação às vítimas do aparato estatal. Com esta medida, a UFPA se une a instituições como USP e UFMG no uso da autonomia universitária para reconhecer violações passadas. Segundo a UFPA, o ato reafirma o compromisso acadêmico com a democracia e os direitos humanos, combatendo marcas de silenciamento do período autoritário.

EM POUCAS LINHAS

► Obrigadas a retirar outdoors de propaganda da pré-candidata ao governo do Pará espalhados por todo o Pará, empresas de publicidade continuam fazendo ouvidos de mercador. Fonte da coluna que fez, no fim de semana, o trajeto Belém Salinópolis, contou uma dezena deles, ainda intactos. O prazo para a retirada já encerrou e a multa por descumprimento é de R$ 5 mil/ dia por outdoor.

► O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) está reforçando o alerta feito na semana passada sobre tentativas de golpe praticadas por criminosos que se passam por oficiais de justiça. Os golpistas enviam mensagem às vítimas falando sobre suposta dívida ou pendência na Receita Federal, junto com um link para clicar e “regularizar a situação”. No documento, o Tribunal ressalta que o Poder Judiciário não envia cobranças ou alertas de dívidas por mensagem e oficiais de justiça não pedem qualquer tipo de pagamento. A orientação para quem receber mensagens suspeitas é não clicar em links, não realizar qualquer tipo de transferência financeira e procurar diretamente o Fórum da sua Comarca para se informar.

► Empresas interessadas em fortalecer posicionamento institucional e ampliar conexões estratégicas no setor industrial do Pará já podem se candidatar ao Programa Empresa Apoiadora Fiepa Redes, iniciativa do Sistema Fiepa. As selecionadas terão participação preferencial em rodadas de negócios, prioridade em agendas institucionais e isenção da anuidade da plataforma +Negócios. As inscrições seguem abertas até 27 de fevereiro, por meio do formulário disponível no site da Fiepa.

► Começa hoje em Belém o IV Encontro de Fiscalização da Região Norte. O evento, que tem como anfitrião o Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), será no Parque Mangal das Garças e vai reunir enfermeiros fiscais e representantes de Conselhos Regionais de Enfermagem.

► A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará iniciou, em 2026, o processo de catalogação do acervo da biblioteca rural Lucivaldo Coelho, localizada no escritório central do órgão, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Instalado há 58 anos, o espaço leva o nome de um engenheiro agrônomo que morreu em 1970, a serviço do Governo do Pará, em um acidente aéreo.