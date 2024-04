R70: 'Brasil premia a ineficiência', diz Haddad sobre o sistema tributário brasileiro

Comunicação pública

Nos próximos dias 18 e 19, Belém sediará o 4º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, o FN 2024.

Custo-benefício

Quase 40% dos profissionais não querem ser promovidos porque temem abalos na saúde mental, mostra estudo da Randstad.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Brasil premia a ineficiência.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirma que o sistema tributário contribui para isso e que a reforma ajudará a enfrentar o problema.

FERROVIAS

PLANO

O governo federal deverá lançar, ainda neste semestre, um plano nacional de ferrovias, com investimentos previstos de R$ 20 bilhões. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), após o leilão da rodovia BR-040, realizado em São Paulo, na semana passada. No Pará estão pleiteadas as ferrovias do Grão (Sinop/MT a Itaituba), Fepasa (Santana do Araguaia - Barcarena) e para o ramal ferroviário da Norte-Sul, entre Açailândia (MA) ao porto de Vila do Conde, em Barcarena.

MADEIRA

EM QUEDA

As exportações de madeira no Pará fecharam o primeiro trimestre do ano com queda de 7% em valor e 12% na quantidade exportada, em relação ao mesmo período de 2023. A venda internacional de madeira movimentou mais de US$ 53 milhões, de janeiro a março, com mais de 57 mil toneladas em produtos exportados. O preço por tonelada, em março, ficou em US$ 801, um recuo de 14% em relação a fevereiro, quando fechou o mês em US$ 939 por tonelada.

EXPORTAÇÃO

O Pará foi o quarto principal exportador de madeira do Brasil, atrás de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas o primeiro quando considerada apenas a produção de madeira nativa, pois os outros três estados exportam principalmente madeira oriunda de reflorestamento.

CÂMARA

MUDANÇA

Com o fechamento da janela partidária o MDB ficou com a maior bancada na Câmara Municipal de Belém. Agora a legenda tem treze vereadores. O PSD e o PSOL vêm em seguida - ficaram com quatro cadeiras cada um. Já o PT está com três vagas, enquanto PSDB, PDT e Republicanos, duas. Também têm assento na Casa Rede, Podemos, PV, PSB e Cidadania.

INDICAÇÃO

GEOGRÁFICA

Foi confirmada para o período de 6 a 8 de junho a II edição do Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Estado do Pará (Sigema). O evento vai reunir representantes de mais de dez países, e 20 estados brasileiros. A coordenação é do Fórum de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Pará, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap/PA). Entre os produtos paraenses com Indicação Geográfica já reconhecidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi),estão a amêndoa de cacau de Tomé-Açu; a farinha de Bragança e o queijo do Marajó. Estão em processo de reconhecimento o cacau da Transamazônica e o açaí do Pará.

GADO

RASTREADO

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), que executará todo o processo do programa de “Rastreabilidade Bovídea no Pará”, apresentou ao Conselho Gestor do programa estadual o software Sigeagro 2.0, com módulos desenvolvidos exclusivamente para o programa. A plataforma foi criada para atender às necessidades da agência, de outras instituições que participam do programa e dos produtores, que poderão acessar e lançar suas informações por qualquer dispositivo móvel, oferecendo autonomia e funcionalidade de gestão.

PADRÃO

Na semana passada, a Adepará também apresentou a portaria que estabelece os procedimentos operacionais, padroniza o controle de identificação individual e rastreabilidade dos bovinos e bubalinos, o trânsito dentro e para fora do Estado, entre unidades de exploração pecuária, aglomerações e para o abate dos animais no Estado.

ENCONTRO

SUSTENTÁVEL

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; o ministro das Cidades, Jader Filho, e o secretário Nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Adalberto Maluf, desembarcam em Belém no próximo dia 16 para a o 3º encontro “Governos Locais pela Sustentabilidade”. Na pauta, “o protagonismo dos governos locais e regionais na agenda climática”.

SÉRIE

A série de Encontros Nacionais do Iclei Brasil teve início em 2022, em Recife. A escolha de Belém para esta terceira edição não foi por acaso. Como futura sede da COP 30, em 2025, a capital paraense deve concentrar toda a atenção mundial para a realidade de países emergentes, em especial para o Brasil.

Em Poucos Linhas

► A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) apresentou na Assembleia Legislativa do Pará projeto indicativo ao Executivo que institui a Política Estadual de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça, no Pará. O objetivo, explica ela, é resguardar as mulheres na política, sobretudo, mulheres negras, que são vítimas da violência de gênero. O projeto ainda será votado pelos demais deputados.

► Em clima de preparativos para a realização da COP 30 em Belém, a prefeitura vai preparar estudantes do ensino médio para participarem do maior evento sobre mudanças climáticas do mundo. Para isso está oferecendo a Oficina do Futuro: Educação em Tecnologia. São 180 vagas gratuitas para adolescentes de 14 a 19 anos ou que já concluíram o ensino médio. O objetivo é capacitar os estudantes em linguagem de programação Python, que serve para construir aplicativos, criar sites e jogos, desenvolver programas, fazer análise de dados e inteligência artificial, entre outras atividades.

► O ministro das Cidades, Jader Filho, vai anunciar amanhã, no Auditório Albano Franco da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), mudanças no Programa Minha Casa, Minha Vida, com foco na região Norte do país.

► Além do ministro, o evento vai reunir o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Renato Correia, e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção, Fabrizio Gonçalves, além do presidente da Fiepa, Alex Carvalho. O Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares, o Sismube, órgão ligado à Secretaria de Educação de Belém, vai lançar no próximo dia 18 o Desafio Literário 2024. A ideia é movimentar as redes sociais com troca de informações sobre livros e leituras, e, sobretudo, fortalecer a circulação de literatura e novos mediadores, transformando as mais variadas vertentes da obra literária em conhecimentos espalhados pela internet.