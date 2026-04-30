R70: 'Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro', diz André Mendonça sobre Jorge Messias

Comunicado diplomático

EUA negarão vistos a quem temer perseguição nos países de origem. Regra visa restringir pedidos de asilo.

Saúde global

Opas alerta para alta de casos de gripe K e VSR no Hemisfério Sul. Variante do Influenza predominou no inverno do Norte.

DERROTA

HISTÓRICA

A rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal marcou um fato inédito desde 1894, ainda durante a presidência de Floriano Peixoto, na Primeira República. Ontem, o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 37 votos favoráveis, abaixo dos 41 necessários, enquanto 42 senadores votaram contra. Como a votação no plenário do Senado Federal foi secreta, não foi possível identificar como votaram os parlamentares do Pará.

DIVERGÊNCIAS

Nos bastidores, porém, a expectativa já era de derrota, mas o placar superou as previsões mais pessimistas para o governo. Antes, Messias havia sido aprovado na CCJ por 16 a 11. A falha na articulação foi atribuída ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em meio a divergências políticas sobre a indicação. O episódio amplia a tensão entre Executivo e Legislativo e liga o alerta sobre os impactos na governabilidade.

PROJETO

SENADO

Uma iniciativa que fortalece o protagonismo do Pará na transição energética tem expectativa de avançar no diálogo nas próximas semanas. Trata-se do projeto de lei de autoria do senador Beto Faro (PT-PA) que institui o chamado “Mapa do Caminho” para a economia de baixo carbono, e consolida no Senado Federal uma agenda alinhada com os compromissos assumidos pelo presidente Lula durante a COP 30, em Belém. A equipe econômica e a articulação política do governo ainda não endossaram formalmente o uso de verbas do pré-sal para o plano, mas nos bastidores a expectativa é de que o debate avance nos próximos dias, consolidando convergências e ampliando o apoio institucional ao plano, que pode posicionar o Brasil como um país que alinha desenvolvimento com sustentabilidade.

FREIO

Por outro lado, o Ministério do Meio Ambiente evita o debate direto com o agronegócio sobre as métricas de carbono para não travar outras pautas prioritárias. Já a equipe econômica do planalto vê com reservas a alteração na destinação de recursos do Fundo Social. O temor é de que a abertura de precedente para o uso de verbas do pré-sal comprometa o equilíbrio fiscal e gere descontentamento em áreas como saúde e educação, que já contam com esse orçamento.

ARTICULAÇAO

Nessa fronteira, o governo ainda não conferiu regime de urgência ao projeto. Na prática, apesar de ser visto como um interlocutor capaz de dialogar com os ruralistas sobre as métricas de carbono que são hoje o grande entrave do projeto, Faro tem atuado como um “operador solitário”, tentando costurar apoios, mas ainda sem uma operação coordenada do Palácio do Planalto no Senado.

HOMENAGEM

PÓSTUMA

A escritora e compositora paraense Heliana Barriga é a grande homenageada de hoje em Belém com o show-concerto “A Flor Ferida do Silêncio”, às 19h, no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur. Idealizado antes de sua morte, o espetáculo marca o lançamento de álbum inédito e une música, poesia e artes visuais em defesa da infância, que foi o grande campo de atuação da escritora. O palco reúne artistas como Lucinnha Bastos, Sandra Duailibe, Alba Mariah e Rosa Cor. A apresentação integra a programação do “Maio Laranja”, voltada à proteção de crianças e adolescentes. Nascida em Castanhal, Heliana Barriga é reconhecida como uma das principais referências da literatura infantil na Amazônia.

PESQUISA

ACHADO

A identificação de espécies ainda não catalogadas, como exemplares de ipê-roxo, marca um avanço no estudo da flora do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, no Pará. O achado integra uma pesquisa inédita realizada por meio de parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e o Museu Paraense Emílio Goeldi, com foco no diagnóstico da vegetação da unidade de conservação. O levantamento analisa a composição florística e a estrutura vegetal de uma área considerada de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia. A iniciativa integra o Projeto INCT Nexus, que investiga as relações entre ação humana e regeneração florestal na Amazônia.

Em Poucas Linhas

► A Justiça do Pará condenou ontem Ítalo de Oliveira Ribeiro por ameaça e violência psicológica contra a ex-esposa, em sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica de Belém. Os fatos ocorreram em janeiro de 2023, no contexto de disputa patrimonial, quando o réu teria ameaçado “acabar com a vida” da vítima e adotado condutas de controle e humilhação. A decisão é um marco por considerar em primeiro plano a violência psicológica comprovada. A pena total soma 9 meses e 15 dias de reclusão, além de 1 mês e 16 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional. O réu também foi condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais.

► A governadora Hana Ghassan entrega hoje (30) o novo Complexo da Polícia Civil em Soure, no Marajó. Com investimento de R$ 5,9 milhões, a estrutura reúne delegacias, atendimento especializado e setores integrados, ampliando os serviços de segurança para mais de 24 mil moradores do município.

► O prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira (MDB), informou nas redes sociais que ele e a esposa, a deputada federal Andréia Siqueira (PSB), enfrentam momento de profunda tristeza. Grávida de oito semanas, a parlamentar sofreu uma perda gestacional. Na publicação, o prefeito agradeceu as mensagens de carinho recebidas e pediu orações pela família neste período delicado. A notícia gerou manifestações de solidariedade de amigos, lideranças políticas e apoiadores.

► Para o feriado de 1º de maio, a Organização Pará 2000 informa que espaços como Mangal das Garças, Parque do Utinga e Estação das Docas funcionarão nos horários habituais e com entrada gratuita. O Mangal abre de sexta a domingo das 8 às 18h; o Parque do Utinga das 6h às 17h; e a Estação terá horário estendido, das 10h à 1h, e até meia-noite nos demais dias. Já o Espaço São José Liberto não abre no feriado, retomando no sábado (10h às 18h) e domingo (10h às 14h), com programação cultural.

► O Hospital Jean Bitar, em Belém, conquistou a manutenção da certificação ONA Nível 2 (Acreditado Pleno), concedida pela Organização Nacional de Acreditação. O hospital se destaca pela execução do Programa Obesidade Zero, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que soma mais de 2,5 mil cirurgias bariátricas desde 2020.