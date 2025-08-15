R70: 'Brasil é bom parceiro comercial; só não vai andar de joelhos para os EUA', diz Lula Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República (PT), nesta quinta-feira, reagindo ao homólogo norte-americano, Donald Trump. que classificou o País como um dos “piores parceiros comerciais”. Repórter 70 15.08.25 8h06 Qualidade de vida Anvisa aprova medicamento de uso oral para tratar câncer no cérebro. Remédio adia necessidade de cirurgia. Meio ambiente Brasil reciclou 97,3% das latinhas de alumínio em 2024. Latas voltam do lixo à prateleira em 60 dias. MÃOS CIRURGIAS Promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), com apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, será realizada em Belém uma grande ação voltada para correção cirúrgica de deformidades nas mãos de crianças. A iniciativa ocorrerá entre os dias 16 e 18 de agosto, antecedendo o 45º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. MUTIRÃO O objetivo, segundo os organizadores, é ampliar a qualidade de vida de crianças paraenses portadoras de deformidades congênitas ou adquiridas nas mãos e membros superiores, especialmente em casos decorrentes de doenças neuromusculares e do sistema nervoso central e periférico. Serão atendidas crianças previamente selecionadas. As cirurgias serão conduzidas por especialistas do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina e do México. BIOENERGIA COOPERATIVAS Atendendo demanda de cooperativas de produtores de bioenergia, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) aprovou em seu Conselho Deliberativo (Condel), em reunião realizada na terça-feira (12), a inclusão em suas diretrizes norteadoras para acesso a recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) o destaque para a possibilidade de apoio a atividades de geração de energia limpa. FACILIDADE Foi uma adequação na resolução do Fundo que tem por base a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (CNAE/IBGE). Com essa mudança, as atividades relacionadas à geração de energia limpa passam a ter destaque entre as que compõem os setores da economia aptos à obtenção de créditos com recursos do FDA. DEPRESSÃO PREVENÇÃO A Assembleia Legislativa do Pará aprovou, nesta semana, o projeto de lei que institui, no Estado, o Programa de Prevenção e Tratamento da Depressão Perinatal. O objetivo é promover a conscientização para facilitar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da depressão durante a gravidez e o pós-parto. AUMENTO De acordo com o autor do projeto, o deputado estadual Dr. Wanderlan (MDB), têm aumentado, nos últimos anos, os registros de depressão nessa fase da vida das mulheres. Além de comprometer o bem-estar das mães, a doença prejudica o vínculo com o bebê e a qualidade de vida da família. Dentre as medidas propostas no programa está a capacitação dos profissionais de saúde e a implantação de protocolos de rastreamento durante as consultas pré-natais e pós-parto. EVENTOS RESTRIÇÃO A vereadora Ágatha Barra (PL) apresentou, na Câmara Municipal de Belém, projeto semelhante ao já aprovado na Assembleia Legislativa proibindo o uso de recursos públicos em eventos ou serviços que promovam a sexualização, erotização ou adultização de crianças e adolescentes. A proposta, segundo a vereadora, é um “contraponto a práticas culturais e artísticas que, sob o pretexto de expressão, expõem menores a conteúdos impróprios”. O texto também alcança atividades financiadas pelo município em plataformas digitais e aplica as mesmas sanções a eventos privados em espaços públicos. HIPERBÁRICA MEDICINA O Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência completou um ano de funcionamento com mais de 11 mil sessões realizadas. A unidade atende pacientes de vários municípios do Estado, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento com oxigênio hiperbárico consiste na inalação de oxigênio puro a 100% em uma câmara pressurizada, aumentando significativamente a oferta de oxigênio nos tecidos, acelerando processos de cicatrização e auxiliando no combate a infecções. O tratamento reduz o tempo de recuperação de pacientes, principalmente os que precisam de tratamento para feridas de difícil cicatrização. Em Poucas Linhas ► O advogado Clóvis Malcher Filho vai compartilhar sua experiência prática e jurídica durante o 3º Congresso de Direito Empresarial do Distrito Federal. Ele falará sobre o tema “A importância do contrato social na dissolução parcial da sociedade empresarial limitada – relato de dois casos concretos”. O evento será nesta sexta-feira (15), às 11h, no Centro de Convenções Brasil 21. ► O endocrinologista Paulo Viana, do Pará, e o cirurgião plástico Eduardo Fakiani, de São Paulo, premiado com o Mãos de Ouro, lideram o projeto Renova Amazônia, que busca modernizar o tratamento de vítimas de escalpelamento no Pará e ampliar ações de prevenção. A iniciativa é dos escritórios Pinheiro e Mendes Advocacia e Fonseca Brasil Advogados, com apoio da Leal Moreira e realização da Ampla, e será lançada no dia 23 de setembro, no Espaço Leal Moreira. ► Neste sábado (16), o Movimento Botina & Salto realizará evento comemorativo em Canaã dos Carajás para celebrar o trabalho em prol do protagonismo feminino. O movimento tem vários Comitês, um deles é o de Maternidade, que oferece orientação e suporte para mulheres durante a gravidez e no pós-parto, ajudando a conciliar vida profissional e familiar. Criado em 2023, o Botina & Salto é formado por mulheres voluntárias de vários segmentos da indústria e comércio e completa dois anos de atuação no Brasil. Parauapebas, no Pará, Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES) já receberam eventos. ► A atleta paralímpica paraense Emanuelly Braga, de 18 anos, garantiu classificação para o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Jovens de Atletismo 2025, na categoria Sub-20. A competição será realizada de 14 a 16 de outubro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. ► O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPA), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), estará com o Planetário Móvel na 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, durante todo o período de realização do evento, que vai de 16 a 22 de agosto, com sessões das 10h às 18h, para públicos de todas as idades. 