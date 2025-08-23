R70: 'Bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não medo', afirma André Mendonça, ministro do STF

Avamec

MEC lança curso de 180 horas para professores do ensino médio público, já está disponível na plataforma do ministério.



Pnad

De cada 10 residências no país, três não têm esgoto ligado à rede geral. Piores condições são nas regiões Norte e Nordeste.

MENINAS

MARAJÓ

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, desembarca hoje em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, para comandar a abertura das 8ª e 9ª itinerâncias da Ação para Meninas e Mulheres do Marajó. A ação é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça do Par (TJPA), que será representado na ação pelo seu vice-presidente, desembargador Luiz Gonzaga Neto, contando ainda com a participação do titular da Coordenadoria da Itinerância do TJPA e da Ação para Meninas e Mulheres do Marajó, desembargador Leonardo Noronha Tavares, da conselheira do CNJ, Renata Gil, e da atriz e ativista Luiza Brunet.

QUEIMADAS

MUTIRÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) abriu inscrições para arrecadar doações de bens móveis destinados ao Programa Estadual de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais (Pepif). O Programa, instituído por decreto em junho de 2025, foi criado para planejar, monitorar e executar ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento aos incêndios florestais. O edital lista os equipamentos necessários para os brigadistas e também convida pessoas físicas e jurídicas a apoiarem o combate aos incêndios no Estado. Entre os equipamentos que devem ser doados estão capacetes; óculos de proteção; balaclava para incêndio; cantil térmico, botas de combate a incêndio e respirador descartável, entre outros.



APOIO

Além do apoio financeiro da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e do Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW), a Semas já recebeu as primeiras doações, incluindo 200 botas de couro usadas em combate a incêndios e uniformes. São aceitas doações de pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, em situação regular no Brasil, bem como pessoas jurídicas, consórcios e grupos de empresas.

LIVROS

SUCESSO

Encerrada ontem no Hangar, a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes movimentou R$ 12 milhões em negócios e venda de livros, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).



NÚMEROS

O evento gerou dois mil empregos, diretos e indiretos. Ao todo, o evento reuniu 189 estandes de livros, reunindo 400 editoras, diretamente ou por representação, sendo 120 empresas, 32 editoras, 40 livrarias e 48 distribuidoras, 70 delas do Pará.

JOVEM

SENADO

Vencedora do Concurso de Redação do Programa Jovem Senador 2025, a estudante Rebeca Marinho, que cursa a 3ª série do ensino médio no Instituto de Educação Estadual do Pará (IEEP), em Belém, representou o Pará em Brasília (DF). Durante cinco dias, ela participou de atividades no Congresso. Promovido pelo Senado Federal, o Concurso de Redação do Jovem Senador foi criado para incentivar a reflexão dos estudantes sobre política, democracia e cidadania, além de proporcionar conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo brasileiro.

COP

SAÚDE

As Secretarias Municipal de Saúde de Belém e Estadual de Saúde do Pará têm 15 dias para encaminhar ao Ministério Público Estadual do Pará o plano geral de ação para a COP 30. O prazo foi definido ontem durante reunião na sede do órgão. Além das secretarias e do Ministério Público, participaram também representantes da Marinha do Brasil. Entre os pontos que devem constar no plano está o desenho da estrutura de atendimento emergencial relacionada a riscos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN) para o evento internacional e detalhes como o reforço de medicamentos básicos que deve ser quatro vezes maior do que a média habitual de uso.

DIÁRIAS

Durante reunião ontem com o Bureau da UNFCCC - a instância mais alta do órgão responsável pela organização da COP 30 – o governo brasileiro reafirmou o compromisso de assegurar até 15 quartos individuais com diárias entre US$ 100 e US$ 200 (entre R$ 500 e R$ 600) para as delegações de países em desenvolvimento. Esses valores seriam semelhantes aos praticados em outras COPs. O Brasil também engrossou a reivindicação dos representantes desses países para que a UNFCCC revise o teto da diária para Belém, hoje fixada em US$ 144. A meta é chegar a valores semelhantes aos de outras cidades brasileiras como Rio de Janeiro (US$ 229) e São Paulo (US$ 234).

EM POUCAS LINHAS

➤ Embora apenas 47 dos 196 países previstos já tenham fechado hospedagem para a COP 30 em Belém, fontes ouvidas pela coluna afirmam que o número não preocupa. Isso porque, a maioria deles já está com negociações avançadas e a previsão é de que os contratos estejam assinados até o final de setembro, seguindo um cronograma semelhante ao de COPs anteriores. Após encontro ontem com a ONU, o governo brasileiro informou que, nas próximas semanas, vai fazer uma força-tarefa para acelerar as confirmações.

➤ O Governo do Pará realiza, hoje e amanhã, a partir das 8h, ações do programa “Por Todas Elas” no município de Parauapebas, sudeste paraense. Serão oferecidos serviços como emissão de documentos, atendimentos médicos e odontológicos, exames e escolhas de armação para a produção de óculos de grau, vacinação, serviços de estética e ainda atendimentos feitos pela Coordenação Estadual da Pessoa com Deficiência (Ceped) e Defensoria Pública do Estado.

➤ A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas para o curso de Especialização em Metodologias da Ginástica e Dança, ofertado pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em Belém, até o dia 18 de setembro. A seleção será feita por meio de duas etapas: análise do Currículo Lattes e suas pontuações e Carta de Intenção.

➤ A Procuradoria-Geral do Estado promoverá, na terça-feira, 26, o Lançamento Oficial do Mês do Letramento Racial, durante encontro, a partir de 10h, na sede da instituição, em Belém. O Projeto de Lei nº 457/2025, que prevê agosto como o Mês do Letramento Racial no Estado do Pará, foi proposto pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) com o objetivo de incentivar a formação continuada de uma cultura crítica sobre as questões raciais e o combate ao racismo estrutural. A nova lei aguarda votação na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa).