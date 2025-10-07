R70: 'Bolsonaro não tem condições de ficar na prisão comum', diz José Dirceu, dirigente do PT

Cigarros eletrônicos

Os vapes alimentam uma nova onda “alarmante” de dependência em nicotina, com milhões de crianças viciadas, alerta a OMS.

Alpinistas

Cerca de 350 pessoas foram resgatadas no sopé do monte Everest devido à forte nevasca. Mais de 200 seguem em acampamentos.

SENADO

AUTISMO

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado pautou para hoje a análise do projeto de autoria do senador paraense Zequinha Marinho (Podemos-PA) que cria o Auxílio-Cuidado para responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo. De acordo com o texto, o benefício de R$ 500 mensais deve ser pago apenas para famílias de baixa renda monoparentais - aquelas em que apenas um dos genitores é responsável pela criação e pelo sustento dos filhos.

CUIDADO

O projeto recebeu relatório favorável da relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), e, além do Auxílio-Cuidado, estabelece medidas de assistência às famílias com integrantes que possuem TEA. Há previsão de criação de um canal de atendimento público para sanar dúvidas, compartilhar informações e fazer denúncias e sugestões. É prevista, também, a construção de centros de atenção especificamente voltados ao acolhimento familiar.

DESCARBONIZAÇÃO

DEBATE

A Esfera Brasil realiza na próxima sexta-feira (10) a terceira edição do Fórum Esfera Internacional, que, pela primeira vez, será em uma cidade brasileira. Participaram do evento os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, das Cidades, Jader Barbalho Filho, do Turismo, Celso Sabino, e da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho. Confirmaram presença os governadores do Pará, Helder Barbalho, do Amapá, Clécio Luís, e do Mato Grosso, Mauro Mendes. O encontro, que já teve edições em Roma e Paris, discutirá neste ano temas como desmatamento, transição energética e descarbonização.

APLICATIVO

BERLINDA

Desenvolvido pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodepa), o Kd a Berlinda já está em funcionamento.

GEOLOCALIZAÇÃO

Pelo segundo ano consecutivo, a ferramenta foi reconhecida como aplicativo oficial de geolocalização do Círio. Além de acompanhar em tempo real a localização da berlinda nas 14 romarias oficiais, os usuários têm acesso a mensagens, fotos, transmissões ao vivo, molduras para selfies, cartazes históricos e informações turísticas. Neste ano, o app contará também com conteúdos turísticos em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) e trará histórico detalhado dos trajetos da berlinda desde 2012. No ano passado houve 186 mil downloads.

CÍRIO

ACOLHIDA

Será nesta quarta-feira (8), às 18h, a cerimônia oficial de abertura da Casa de Plácido. Neste ano, 530 pessoas se inscreveram para trabalhar voluntariamente durante a quadra nazarena em atividades que incluem cozinha, limpeza, lava-pés e animação musical. O trabalho é coordenado pela Pastoral da Acolhida, que ainda está recebendo doações.

TECNOLOGIA

De hoje (7) a sábado (11) a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com diversas instituições, oferecerá suporte a romeiros que se deslocam a pé ou de bicicleta, principalmente vindos de municípios do nordeste paraense, em direção ao Círio de Nazaré e neste ano a romaria ganha uma novidade tecnológica. Batizada de Certificação dos Peregrinos, a iniciativa foi criada para valorizar a caminhada de fé de milhares de devotos que se deslocam de diferentes cidades até Belém.

QR CODES

Ao longo do trajeto, os peregrinos encontrarão, nos pontos oficiais de apoio, QR Codes de registro. Com apenas cinco registros validados durante a peregrinação o devoto poderá, ao chegar à Basílica Santuário, apontar novamente seu celular para o QR Code final, disponível em telão digital, e assim receber o diploma de Peregrino Oficial do Círio de Nazaré.

MULHERES

INVESTIMENTO

A Fundação Guamá executará o projeto “Raízes Femininas”, selecionado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com investimento de R$ 2,6 milhões para fortalecer organizações de mulheres rurais no Pará e Amapá. A iniciativa beneficiará 440 agricultoras, extrativistas e ribeirinhas, promovendo autonomia econômica, acesso a mercados e práticas sustentáveis em comunidades amazônicas. O projeto integra ações preparatórias para a COP 30, que ocorre em Belém mês que vem.

Em Poucas Linhas

► Os escritórios Fonseca Brasil e André Serrão anunciaram fusão, ontem, dando origem ao Fonseca Brasil Serrão Advogados. A nova banca, que já conta com mais de 100 profissionais em operação, une a tradição full service de um com a especialização em Direito Trabalhista do outro. Para celebrar o momento e a expansão, o escritório também se mudará para uma nova sede na capital paraense, com 570 metros quadrados.

► O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) registrou crescimento expressivo na inclusão de Exerce Atividade Remunerada (EAR) nas carteiras nacionais de habilitação (CNHs). Em 2023 foram abertos 66.343 processos com solicitação de EAR. No ano passado, esse número saltou para 126.249, aumento superior a 90%. O avanço é resultado principalmente do programa social CNH Pai D’égua, que ofertou 60 mil carteiras gratuitas já habilitadas para atividade profissional.

► Termina nesta sexta-feira (10) o prazo para inscrição ao II Prêmio Ampla de Jornalismo. A premiação de 2025 tem como tema “COP 30: Soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”. Serão pagos valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, de acordo com a colocação. As inscrições, assim como o regulamento completo, estão disponíveis no site oficial do prêmio e os vencedores serão anunciados em dezembro.

► A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realiza hoje (7), em Marabá, o projeto “Alepa Itinerante - COP 30”. A proposta do presidente da Casa, Francisco Melo, o Chicão (MDB), é levar os deputados para ouvir as demandas da população e permitir que os cidadãos acompanhem o trabalho parlamentar. A programação ocorrerá durante todo o dia e incluirá audiência pública, sessão ordinária e oferta de serviços de cidadania.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu inscrições para processos seletivos de programas de residência destinados aos profissionais de diversas áreas da saúde, como enfermagem, fisioterapia, psicologia, odontologia, nutrição e serviço social, com formação vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).