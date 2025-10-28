R70: 'Bolsonaro é uma carta fora do baralho na política, e o Trump sabe disso', diz Aloysio Nunes

“Natureza ON”

Plataforma mapeia áreas de risco climático no Brasil. Iniciativa da MapBiomas e da Fundação Grupo Boticário será lançada na COP 30.

Tecnologia social

Inscrições ao prêmio de R$ 6 milhões da Fundação BB estão abertas até 1 de dezembro no portal “Transforma!”.

ALERTA

PARADO

O serviço de alertas da Defesa Civil Nacional está fora do ar desde o último sábado (25). A plataforma é usada para o envio de avisos à população em situações de risco de desastres. Ontem, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que os serviços devem ser restabelecidos ainda hoje (28). Enquanto isso, a orientação é para que a população acompanhe informações e comunicados de risco pelos canais oficiais das Defesas Civis estaduais e municipais.

BALANÇO

MUTIRÃO

O governo do Pará realizou, entre os dias 21 e 23 deste mês, o Mutirão COP 30, mobilizando simultaneamente oito municípios para avançar na regularização ambiental e fortalecer a agricultura familiar. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e integrada ao Programa Regulariza Pará, promoveu cerca de mil atendimentos em ações de apoio a agricultores e assentados da reforma agrária no Cadastro Ambiental Rural (CAR). As atividades foram realizadas em Acará, Almeirim, Belém, Cametá, Mãe do Rio, Medicilândia, Moju e Muaná, reunindo órgãos estaduais, municipais e o governo federal em uma operação inédita de cooperação territorial.

ARTICULAÇÃO

Entre os resultados, agricultores com CAR validado já foram encaminhados ao pagamento por serviços ambientais por meio do projeto “Floresta+ Amazônia”, ampliando a geração de renda associada à preservação florestal. A Semas anunciou onze cadastros finalizados nos assentamentos Santa Maria I e II, além de outros 40 previstos para entrega nos próximos dias, ampliando o acesso de pequenos produtores às políticas públicas ambientais. A ação foi realizada em articulação com a presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra).

LANÇAMENTO

ENCANTADOS

No primeiro dia de novembro, mês da COP 30, o professor Lairson Costa, do Instituto Federal de Educação do Pará (IFPA), lançará o livro “Guardiões da Floresta recepcionam Visitantes da COP 30”. A obra, trilíngue e com ilustrações de Roberto Mendes e destinada a todos os públicos, apresenta os seres encantados da Amazônia, como o Curupira, a Matinta Perera, o Boto e o Mapinguari. O lançamento será às 17h na quadra de esportes da praia do Bispo, abrindo a V Festa Literária de Mosqueiro (Flim), com atrações musicais e gastronômicas ao público.

CULTURA

DIGITAL

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e a Fundação Cultural do Pará (FCP) vão lançar amanhã (29) o eCult+, plataforma digital trilíngue que promete modernizar a gestão e o acesso aos espaços culturais do Estado. O evento de lançamento ocorrerá no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, a partir das 19h, com apresentação de Andrea Pinheiro e Trio Paraense. O eCult+ reúne informações sobre equipamentos culturais públicos do Pará, permitindo consultar programações, comparar espaços e realizar solicitações de uso de forma on-line.

PRATICIDADE

Com mais de 70 locais cadastrados, o sistema facilita o trabalho de artistas, produtores e gestores ao integrar agendas, processos de reserva e dados técnicos em um único ambiente digital, promovendo mais transparência e agilidade nos serviços. Idealizada pela Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), em parceria com Secult, FCP e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém (Semcult), além do apoio institucional da Open Society e do Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (Icci), a plataforma deve ampliar oportunidades para profissionais da economia criativa, ao disponibilizar um cadastro de serviços culturais e conectar trabalhadores a demandas do setor.

CONSTRUÇÃO

DIFICULDADES

Divulgada ontem (27), a sondagem Indústria da Construção do 3º trimestre de 2025, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em conjunto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), aponta as taxas de juros elevadas como o principal problema enfrentado pela Indústria da Construção. O item foi apontado por 35% dos empresários ouvidos na pesquisa. Em seguida, os maiores problemas para os empresários da construção envolvem a dificuldade de contratar mão de obra.

Em Poucas Linhas

► A SegurPro abriu 500 vagas para atuação no Global Citizen Festival: Amazônia, que ocorrerá dia 1º no Estádio Olímpico do Pará, em Belém, durante a COP 30. Diante da expectativa de grande público, a SegurPro será responsável por conduzir a operação de segurança do festival, garantindo organização e proteção aos participantes. Das vagas ofertadas, 350 são para vigilantes e 150 para controladores de acesso. Para vigilantes é exigido curso de vigilante patrimonial com extensão para grandes eventos e reciclagem em dia; já os candidatos a controlador de acesso devem ter experiência em portaria ou atendimento ao público.

► Não será necessário credenciamento prévio para acesso à Zona Verde, a área pública da COP 30, administrada pelo governo federal, onde sociedade civil, instituições públicas e privadas e comunidades tradicionais poderão apresentar projetos de tecnologia e inovação em soluções para a crise climática. Diferente da Blue Zone, a Green será aberta ao público de todas as idades.

► A Secult informou que as áreas interna e externa do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas estarão fechadas para visitação até o próximo dia 6 em razão da montagem de nova exposição.

► A FCP firmou parceria com a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) para sediar a “Cidade das Juventudes” durante a COP 30, em Belém. O espaço, instalado no Núcleo de Oficinas Curro Velho, vai funcionar como centro de convivência, articulação e alojamento para jovens ativistas do Brasil e de outros países engajados nas discussões sobre mudanças climáticas.

► A prefeitura de Belém marcou para a manhã de hoje (28) a entrega do Complexo da Pedreira. Segundo a gestão municipal, a conclusão da obra vai beneficiar mais de 60 mil pessoas, entre trabalhadores e moradores do bairro.