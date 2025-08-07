R70: '[Belém] É o plano A e o plano B', diz André Corrêa Lago, presidente da COP 30

Vibrio vulnificus

Mortes causadas por bactéria ‘comedora de carne’ estão aumentando nos EUA: 1 em cada 5 pessoas infectadas morre.

Girl power

Gorilas fêmeas preferem formar grupos com velhas ‘amigas’ e evitam se juntar a parentes machos, revela estudo.

JUSTIÇA

MUDANÇA

Nos próximos dias, a segunda instância da Justiça paraense ganha nova configuração. Na segunda-feira (11) a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA) define, em uma das disputas mais acirradas da entidade, a lista com seis nomes que serão enviados ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para escolha da lista tríplice, última etapa antes da decisão final, que é do governador. Doze concorrem à cadeira no desembargo destinada ao Quinto Constitucional.

ESCOLHA

E hoje o presidente do TJPA, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, entrega nas mãos do governador Helder Barbalho a lista com três nomes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) escolhidos ontem durante reunião do Pleno do Tribunal, a partir de lista sêxtupla enviada pela instituição. Após as votações, foram escolhidos os nomes de César Bechara Nader Mattar Júnior, que recebeu 27 votos no primeiro escrutínio; Mônica Rei Moreira Freire, com 19 votos no quarto escrutínio; e José Edvaldo Pereira Sales, com 18 votos no terceiro escrutínio.

PROMOÇÕES

Também durante a sessão ordinária do Pleno, o TJPA promoveu cinco magistrados ao cargo de desembargador. As promoções atenderam aos critérios de antiguidade e merecimento. Por antiguidade, foram promovidos os juízes Jorge Luiz Lisbôa Sanches, titular da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital; Álvaro José Norat de Vasconcelos, da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital; e Sérgio Augusto Andrade de Lima, da 12ª Vara Criminal da Capital. Já pelo critério de merecimento, ascenderam ao cargo de desembargadora as juízas Antonieta Maria Ferrari Mileo, integrante da 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cível e Criminal da Capital; e Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, titular da 4ª Vara de Família da Capital.

PROTESTO

CONTRADIÇÃO

A Câmara Municipal de Belém aprovou ontem requerimento do vereador Alfredo Costa (PT) declarando Donald Trump persona non grata na capital paraense. Entre os motivos estão o tarifaço de Trump aos produtos brasileiros, com forte impacto sobre a economia do Pará, Estado essencialmente exportador. O requerimento foi aprovado com 12 votos a favor, nove contra e duas abstenções. Entre os votos contrários está o do líder do governo na Câmara, vereador Fábio Souza (MDB).

SURPRESA

A posição do líder do MDB causou surpresa, já que o governador do Estado, Helder Barbalho, maior liderança do partido no Estado, tem criticado publicamente as medidas do presidente norte-americano.

PASTOR

LUTO

A morte do pastor Firmino da Anunciação Gouveia na terça-feira (5), aos 100 anos, foi bastante sentida na comunidade evangélica paraense e nacional, especialmente na Assembleia de Deus em Belém, onde era presidente emérito em uma trajetória com uma série de inovações e conquistas institucionais. O deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), que manteve uma relação muito próxima com o líder eclesiástico, a quem homenageou neste ano no Congresso Nacional com a Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren, apresentou ontem o requerimento para voto de pesar, em que faz referência ao pastor, português de nascimento, sepultado nesta quarta-feira (6). Em um dos trechos, diz: “Agora, na sua sentida e insubstituível ausência física, conforta-nos a certeza que a sua despedida para a Glória é um fato consumado”.

TECNOLOGIA

OPORTUNIDADE

O edital Connect Amazônia, promovido pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa) em colaboração com a University of Birmingham, ganhou uma edição complementar. O acordo busca estabelecer parcerias em áreas-chave, como mudanças climáticas, desmatamento, bioeconomia, soluções baseadas na natureza e conflitos de terra. Com investimento estadual de mais de R$ 248 mil, a nova chamada abre oportunidade para que mais pesquisadores efetivos, vinculados a instituições científicas, tecnológicas e de inovação (as ICTs) localizadas no Pará submetam seus projetos. Professores e pesquisadores podem realizar suas inscrições até o dia 22 de agosto.

Em Poucas Linhas

► O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) promove amanhã (8), no Parque Mangal das Garças, em Belém, o evento “Diálogos Amazônicos: Exaustão, Violência e Ecoansiedade - o Retrato dos Profissionais de Saúde”, com a participação das enfermeiras Maria Helena Machado, Danielle Cruz e Márcia Simão. O evento faz parte do projeto “Movimento Saúde Sustentável: Da Amazônia para o Mundo”, que tem o objetivo de discutir as interseções entre saúde e sustentabilidade, com foco na COP 30.

► Agosto Verde Claro é a campanha de prevenção contra os linfomas, tipo de câncer que atinge mais de 12 mil brasileiros por ano e afeta células responsáveis pela defesa do organismo. A médica hematologista Camila Marca destaca a necessidade de as pessoas buscarem atendimento se surgirem ínguas, suor noturno e perda de peso, que estão entre os sinais mais comuns da doença.

► A OAB-PA promoverá no sábado (9), a partir das 16h, na praça Barão do Rio Branco, em Belém, a primeira edição do projeto “OAB na Praça”, que terá programação cultural gratuita e aberta ao público. A programação marca o mês da advocacia e terá apresentações das cantoras Juliana Sinimbú e Maria Lu.

► Apenas 32% dos filhos pretendem comprar presentes e 37% dos pais estão esperando ganhar mimos neste segundo domingo de agosto. Ou seja, a conta não fecha. Roupas e calçados aparecem como presentes favoritos para 40% dos que pretendem presentear e 44% deles projetam gastar entre R$101 e R$300. Os dados são da Serasa.

► Entre os dias 29 e 30, Canaã dos Carajás será palco do Hackathon Start no Futuro. O evento marca o primeiro hackathon do projeto Smart City Canaã e conta com o apoio do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, entre outras instituições parceiras.