R70: 'Basta de socialismo, basta de fome'

Viagens de luxo

Brasil entra na rota de cruzeiros de alto luxo, com diárias de R$ 5 mil. Serviço mira viajantes experientes, de 45 a 60 anos.

Mudança de perfil

Planos de celular pós-pagos somam 107,8 milhões de unidades, superando, pela primeira vez, o número de linhas pré-pagas.

Javier Milei, presidente eleito da Argentina (J. Bosco)

"Basta de socialismo, basta de fome”

Javier Milei, presidente da Argentina, em evento organizado pela direita espanhola em Madri. Político acusou a esquerda de tentar impor uma visão de mundo imoral e contrária aos valores do Ocidente.

UNIÃO

APOIO

Resultado da fusão do Democratas com o PSL - este último partido que abrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro -, o União Brasil poderá apoiar, em dois anos, uma possível campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é do paraense Celso Sabino. Deputado federal licenciado, Sabino é o atual titular do Ministério do Turismo e vem sendo apontado como um dos principais articuladores do Planalto com o chamado Centrão. “É muito mais provável que o União caminhe com o presidente Lula do que se arrisque em lançar um candidato”, disse Sabino em entrevista publicada ontem no jornal O Globo, ao comentar possível candidatura do governador de Goiás Ronaldo Caiado à Presidência da República.

ARTICULAÇÃO

Amigo do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem Lula mantém uma relação de altos e baixos, o paraense tem agido como articulador atuando como uma espécie de bombeiro entre o Planalto e o Legislativo. Na entrevista, Sabino garantiu que a disputa municipal deste ano não deve desgastar as relações do PT com União Brasil, uma vez que outros aliados do partido de Lula, como MDB e PSOL, também disputarão votos contra os petistas nos municípios. Por fim, o paraense defendeu a realização da COP 30 em Belém e garantiu que a cidade estará pronta a tempo de receber os participantes da conferência marcada para novembro de 2025.

JANJA

DÚVIDA

Até o final da tarde de ontem ainda era incerta a presença da primeira-dama, Janja Silva, no arquipélago do Marajó. Mesmo assim, os preparativos para recebê-la foram mantidos. O que se sabe é que com ou sem Janja, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, desembarca hoje em Ponta de Pedras, onde fará a entrega de lanchas para os Conselhos Tutelares da região.

PEDIDOS

Ontem, cinco coletivos da região assinaram documento que poderá ser entregue em mãos ou enviado à primeira-dama pedindo que ela apoie o Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Marajó. Outro pedido é para que o governo federal, conjuntamente com os governos estadual e municipais, realize forças-tarefas para o desenvolvimento do arquipélago. O documento foi assinado pelo Coletivo Popular do Marajó, formado pelos movimentos “Todos Juntos na Mesma Canoa”, “Marajó Forte” e pelo Instituto Marajó e Instituto Amary.

LIVROS

DOAÇÃO

O projeto “Pegue e Leve”, da Fundação Cultural do Pará, está doando obras de diversos gêneros para o público, além de livros didáticos, DVDs e CDs. A iniciativa surgiu da necessidade de dar um destino às obras remanescentes das doações feitas à instituição. Os livros estão disponíveis no 2º andar da Biblioteca Arthur Vianna, localizada na avenida Gentil Bittencourt, 650, no bairro de Nazaré, em Belém, em um expositor localizado em frente ao elevador, de forma gratuita e sem a necessidade de cadastros.

SAÚDE

RETAGUARDA

De passagem por Belém no fim de semana para cerimônia de inauguração do Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, se reuniu com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Os dois falaram sobre a possibilidade de transformar parte do Hospital Beneficente Portuguesa em um hospital de retaguarda para a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), recebendo pacientes que, após o atendimento de urgência e emergência, precisam de internação. A ministra prometeu avaliar de que forma o pedido do gestor poderá ser atendido.

CRIANÇAS

JUSTIÇA

Maio é o mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexuais de crianças e adolescentes e, na semana passada, o Tribunal de Justiça do Pará divulgou estatísticas sobre processos envolvendo esse tipo de crime. Atualmente, apenas na 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém tramitam 1.275 processos. De janeiro até abril de 2024 foram distribuídos 124 processos para a Vara. Em 2023 e 2022 foram respectivamente 433 e 298. Entre os processos, casos de crime contra a dignidade sexual e de estupro de vulnerável. Também há registros de importunação sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes e favorecimento à prostituição.

Em Poucas Linhas

► Já está à venda o livro “Decidir-se”. A autoria é do jornalista, integrante do time de articulistas de O Liberal, Walbert Monteiro. A obra trata da conversão religiosa.

► No primeiro trimestre de 2024 o Banco da Amazônia atingiu um patrimônio líquido de R$ 5,9 bilhões, o que representa aumento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os números fazem parte do balanço da instituição publicado na semana passada e que revelou ainda um crescimento de 8,5% na carteira de crédito e de 29,1% nas receitas provenientes de operações de crédito, em comparação com o 1º trimestre de 2023.

► No próximo dia 9 eleitores de Monte Alegre voltam às urnas para escolher prefeito e vice-prefeito. A nova eleição é necessária porque o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do prefeito Matheus Almeida dos Santos e de seu vice, Leonardo Albarado Cordeiro. Eles foram condenados por abuso do poder econômico nas eleições de 2020.

► O Tribunal Superior Eleitoral concluiu, na semana passada, o Teste Público de Segurança da Urna. O trabalho é feito por integrantes da Polícia Federal e por técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

► A Santa Casa de Misericórdia do Pará realiza, amanhã, o “V Fórum de Doação de Leite Humano: Amor em cada gota doada, vida em cada gota recebida”. O evento faz parte da programação da 11ª Semana Estadual de Doação de Leite Humano e será realizado no auditório do Centro de Ensino e Treinamento em Saúde da Fundação Santa Casa.

► A taxa de desemprego entre as mulheres brasileiras foi de 9,8% no primeiro trimestre deste ano, mostra Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre os homens, o índice ficou em 6,5% no mesmo período.