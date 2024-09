R70: 'Bando de imbecis!', disse Lula ao criticar entusiastas da privatização da Petrobras

Dólar

Moeda americana registra queda e fecha semana cotada a R$ 5,56, à espera de decisão sobre os juros nos Estados Unidos.



Turismo

Os brasileiros fizeram 21,1 milhões de viagens em 2023, um salto de 71,5% ante o registrado em 2021, em meio à crise sanitária.

(J. Bosco / O Liberal)

"Bando de imbecis!”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, criticou os entusiastas da privatização da Petrobras durante o lançamento do Complexo de Energias Boaventura, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira.

VACINA

FALTA



Pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) revela que em 64,7% das cidades faltam vacinas para imunizar a população, especialmente as crianças. O levantamento foi produzido entre os dias 2 e 11 de setembro e contou com a participação de 2.415 municípios. A entidade explica que o Ministério da Saúde é o responsável por fazer a compra e a distribuição de todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para os municípios, e aos estados cabe a compra de seringas e agulhas para a aplicação dos imunizantes. “Na maioria das cidades, a falta de imunizantes essenciais é superior a 30 dias. O número preocupa porque ainda há o risco de retorno de doenças graves, como a paralisia infantil”, diz o relatório da pesquisa.

SEGURANÇA

BALANÇO



O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o resultado da “Operação Águas Seguras” no Pará. Sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação se iniciou no último dia 26 de agosto, com a atuação do Grupamento Fluvial de Segurança Pública nas rotas fluviais do estado. Os municípios de Óbidos e Juruti, no Baixo Amazonas, e o município de Breve, no Marajó, foram priorizados. Até o momento, os agentes apreenderam dez toneladas de pescado impróprio para consumo, seis armas de fogo e 150,87 quilos de drogas. Cinco pessoas foram presas.

ORGANIZAÇÕES

PARCERIAS



A Fundação ParáPaz abriu chamada pública para o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC) atuantes nas áreas da saúde, educação e assistência social, com o objetivo de firmar parcerias com a administração pública de forma simplificada - sem a necessidade de um processo público.



CREDENCIAMENTO



A partir do credenciamento, as OSCs poderão se preparar para futuros projetos com o governo. Podem participar Organizações da Sociedade Civil com CNPJ ativo e que comprovem pelo menos dois anos de experiência na área de atuação. O credenciamento será válido por três anos, e representa uma oportunidade importante para as OSCs que desejam atuar em parceria com o governo do Pará, facilitando o desenvolvimento de projetos e ações sociais em benefício da população.

XILOTECA

IMPORTÂNCIA

A pesquisa científica realizada no Laboratório de Ciência e Tecnologia da Madeira e na xiloteca da Universidade do Estado do Pará (Uepa), campus VIII, em Marabá, se tornou uma aliada importante para os agentes de órgãos envolvidos na fiscalização do transporte e do comércio de madeira de espécies amazônicas, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



COLEÇÃO



O grupo da Uepa oferece um curso destinado especificamente ao aperfeiçoamento operacional de órgãos fiscalizadores de madeira na Amazônia, para que esses profissionais possam fazer a triagem e a identificação das cargas e, assim, identificar se o material é de origem legal ou não. Tanto na xiloteca como no laboratório são desenvolvidas pesquisas dentro da área de tecnologia e utilização de produtos florestais, especificamente com anatomia e propriedades da madeira, do carvão e da casca oriunda das árvores.

JORNALISMO

PERDA



Teve repercussão nacional a morte da jovem jornalista paraense Thaís Belém Rosa Rodrigues, aos 28 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Thaís, que trabalhou no Grupo Liberal, foi apresentadora do programa Libnews e coordenadora do projeto “Eu Repórter”, atualmente chamado “Você Repórter”. A profissional estava afastada desde janeiro de 2023 para tratar o câncer. Além de jornalista, Thaís era modelo e tinha intensa atuação em grupos de jovens católicos. Veículos como o Metrópoles e as revistas Quem e Contigo noticiaram a perda, sempre destacando a força da jovem que tinha a alegria e o otimismo como marcas registradas.

Em Poucas Linhas

► A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) vai disponibilizar este ano mil ingressos gratuitos para pessoas idosas, sendo 400 para o Círio e 600 para a Trasladação. Idosos e portadores de necessidades especiais poderão fazer a solicitação a partir do próximo dia 17, exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br. Já a entrega será realizada somente no dia 25 de setembro, na Casa de Plácido, localizada no Centro Social de Nazaré. Crianças de até dois anos não pagam ingressos nem precisam ser cadastradas no site.



► Belém receberá nos dias 18 a 20 de outubro, no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur, o espetáculo “Ninguém dirá que é tarde demais”. No elenco estão a atriz Arlete Salles e os atores Edwin Luisi, Pedro Medina e Alexandre Barbalho, e a produção local do ator e produtor Emanoel Freitas.



► A Fundação Cultural do Pará informa que não haverá atendimento ao público na Casa das Artes nesta segunda-feira. A medida é necessária para a realização de serviço de manutenção no espaço.



► Será realizada, de 16 a 21 de setembro, na sede do Instituto Estadual Carlos Gomes e na Igreja de Santo Alexandre, a 40ª Edição do Festival de Música Brasileira. O objetivo é estimular a prática musical voltada para as raízes musicais brasileiras e a programação homenageia o patrono da instituição, Antônio Carlos Gomes, com a participação do músico convidado Hercules Gomes.



► O Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), vai realizar entre os dias 5 e 7 de novembro o III Encontro de Pesquisa em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia. O evento é voltado a professores da educação básica, estudantes de graduação e pós-graduação. O tema deste ano é “Construindo saberes e ressignificando experiências formativas sobre ciências da natureza e sustentabilidade”.