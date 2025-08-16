R70: 'Ato covarde', diz Alexandre Padilha sobre cancelamentos de vistos da esposa e da filha

Avanço

SUS terá cirurgia robótica para câncer de próstata. Tecnologia minimamente invasiva reduz complicações e custos.

Fraude no INSS

Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS. As devoluções pelo governo começaram no dia 27 de julho.

PASSAGENS

EXAGERO

Enquanto a população de Belém é alvo de uma saraivada de críticas por conta dos preços das acomodações para a COP 30, as companhias aéreas fazem a festa sem serem incomodadas pelas autoridades. Nesta semana viralizou nas redes sociais o caso de um voo entre a cidade do Porto (Portugal) e Belém oferecido pela companhia Azul com tarifa de R$ 24 mil. Chama a atenção o fato de a viagem durar 23 horas já que a passagem é para um voo com várias escalas. Em voo direto, a viagem poderia ser feita em sete horas e meia.

COP 30

BUSCA

A menos de três meses para o início da COP 30, em Belém, tem crescido o interesse dos brasileiros sobre a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. As buscas feitas na internet sobre o evento tiveram um aumento de 440% entre os dias 1 e 8 de agosto. O País lidera o ranking global de buscas, segundo dados do Google. No Brasil, os paraenses, anfitriões do evento, lideram o número de buscas sobre a conferência. No exterior, pelo menos 48 países já pesquisaram sobre a COP 30. No mesmo período inicial de agosto, as consultas em inglês sobre o evento subiram 330%. As principais perguntas feitas por brasileiros são em relação ao significado da COP 30 e quando ela acontecerá. O tema da hospedagem está perdendo força e apareceu em sétimo lugar na lista.

HPV

COMBATE

Foi lançado, ontem, na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ilha do Combu, o novo protocolo com diretrizes para o rastreamento do câncer do colo do útero, com a implantação do teste de DNA-HPV no Sistema Único de Saúde (SUS). O evento reuniu autoridades federais, estaduais e municipais para apresentar a tecnologia, que promete ampliar a detecção precoce da doença e salvar vidas.

PIONEIRA

Belém é a primeira capital do Norte a adotar o protocolo, servindo de referência técnica e operacional para outros estados. O exame identifica o material genético do HPV em amostras de células, permitindo detectar tipos de alto risco associados ao desenvolvimento do câncer antes mesmo de surgirem alterações visíveis.

MARAJÓ

A ação integra o Programa “Agora Tem Especialistas” e resulta de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e a prefeitura de Belém.

META

Na fase inicial, o projeto será implantado nas regiões de saúde do Marajó I e II e em Belém, com meta de atender mulheres de 25 a 60 anos, público-alvo do programa. Até agosto de 2026, a previsão é de que sejam realizados 35.551 exames, com média mensal de aproximadamente 3 mil coletas.

CROÁCIA

ESTUDANTES

O Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb) da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) recebeu, na quinta-feira (14), representantes da Croácia, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A visita contou com a participação de representantes da empresa croata Stemi, responsável por um projeto-piloto de ensino de Inteligência Artificial (IA) voltado para estudantes dos anos finais do ensino fundamental e médio da rede estadual. Os consultores da OCDE realizam uma avaliação experimental de Alfabetização Climática em cerca de 80 escolas da rede estadual. O estudo mede o nível de conhecimento dos estudantes sobre mudanças climáticas e sustentabilidade, com potencial de integrar o tema à avaliação internacional do Pisa.

CIÊNCIA

RESULTADOS

Duas escolas estaduais avançaram para a semifinal do Prêmio Liga Steam 2025, uma das mais prestigiadas competições nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Este ano, a competição teve como tema “Educação e Sociobiodiversidade: Culturas Vivas, Comunidades Sustentáveis”, que desafiou os educadores a criarem soluções criativas para equilibrar o desenvolvimento sustentável com o respeito às culturas locais. O Prêmio é uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal, com consultoria técnica da Tríade Educacional, que reconhece e valoriza a implementação da abordagem Steam (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) nas escolas públicas brasileiras.

EM POUCAS LINHAS

► O governador Helder Barbalho assinou, ontem, o convênio para a construção de 19 pontes de concreto armado na estrada da Caip, no município de Paragominas. O serviço será executado em parceria com a prefeitura.

► A economista Socorro Morgado lança no próximo dia 20, na Feira do Livro, a obra “Siga em Frente”. O lançamento será às 17 horas no estande do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. No estande da Universidade Federal do Pará, um dos destaques será o lançamento do livro “Cabanagem: a Revolução Popular da Amazônia”, de Pasquale Di Paolo. A apresentação da obra é assinada pelo reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva. O lançamento será neste domingo, 17, às 18h.

► Mais de 80 mil pessoas já foram atendidas, entre 2023 e julho deste ano, pelas ações das “Caravanas de Cidadania”, promovidas pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Justiça (Seju). Dos 144 municípios paraenses, mais de 120 já foram contemplados com os atendimentos nas 12 regiões. Os dados foram divulgados nesta semana.

► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prorrogou as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à formação de cadastro de reserva de estagiários-bolsistas de nível superior para todo o Estado. Os candidatos podem se inscrever, gratuitamente, até amanhã, 17, exclusivamente no site da Secretaria.

► Conselho Warao Ojiduna (CWO), Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Defensoria Pública do Estado (DPE), Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) e Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (Ieab) assinaram termo de cooperação para execução do projeto “Moradia Warao – Refúgio com Dignidade”. Os recursos destinados à execução do projeto são provenientes da Episcopal Relief & Development (ERD), agência de desenvolvimento vinculada à Igreja Episcopal dos Estados Unidos, com sede em New York, que mantém parceria com a IEAB-Amazônia.