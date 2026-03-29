R70: 'Atividade política zero por enquanto', diz Michelle Bolsonaro

Orçamento federal

Precatórios da União para 2027 somam R$ 44,9 bilhões. Valor cai em relação a 2026, segundo o Planejamento.

Energia elétrica

Aneel mantém bandeira verde e conta de luz não terá acréscimo em abril.

RAMOS

PROGRAMAÇÃO

Neste Domingo de Ramos, o arcebispo emérito de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, preside a cerimônia, às 11h, na Fazenda da Esperança, e no fim da tarde, às 18h, na Paróquia Divino Espírito Santo, em Ananindeua. Na arquidiocese de Belém, as celebrações que abrem a Semana Santa começam na Catedral Metropolitana às 8h30, com bênção dos Ramos e procissão, saindo da Igreja Santo Alexandre para Catedral Metropolitana e missa celebrada pelo arcebispo, dom Julio Endi Akamine.

SERMÃO

E neste ano caberá ao arcebispo metropolitano de Belém, dom Julio Endi Akamine, fazer a pregação durante o Sermão das Sete Palavras, uma das mais tradicionais cerimônias da Semana Santa no Brasil. Realizado na Capela Santo Antônio, a cerimônia foi organizada, pela primeira vez, em 1879, pelas Irmãs de Santa Doroteia da Frassinetti. Ao longo do tempo, a cerimônia se tornou uma espécie de termômetro dos temas prioritários para a Igreja na atualidade.

DIREITA

TENSÃO

O lançamento do vereador de Paragominas Feliciano Neto, do PL, como pré-candidato a deputado federal abriu um foco de tensão na direita paraense. O movimento ocorreu após Feliciano usar um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira para anunciar a pré-candidatura como nome alinhado ao mineiro no estado. A iniciativa pegou de surpresa o deputado Joaquim Passarinho, presidente do partido no Pará e até então, principal padrinho político de Feliciano. Nos bastidores, a leitura é de que o vereador teria “furado a fila” ao se antecipar e buscar chancela direta fora da estrutura local.

ESTRATÉGIA

O episódio também detalha um movimento nacional de Nikolas Ferreira, que vem articulando a formação de uma bancada jovem de perfil conservador.

NOMES

A estratégia é indicar nomes em diferentes estados, o que tem gerado ruídos dentro do próprio campo bolsonarista. Há desconfiança sobre a autonomia e os interesses políticos de Nikolas, que já teve embates públicos com os filhos de Jair Bolsonaro.

MULHERES

DIREITO

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) realizará amanhã (30) o III Encontro de Procuradorias Municipais. O evento vai marcar o lançamento da 2ª edição do Código de Proteção da Mulher Paraense.

ACESSO

O Código foi desenvolvido para facilitar o acesso à produção legislativa estadual em relação aos direitos da mulher. A programação inclui o primeiro painel, com o tema “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Aplicados à Promoção dos Direitos das Mulheres”, com a palestrante Kassya Fernandes, mestre em Gestão Pública e coordenadora de projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na Amazônia. Na sequência, Natasha Vasconcelos, diretora da Rede Amazônica de Política para Mulheres, conduzirá o painel “Violência Política de Gênero”.

SEGURANÇA

E a Polícia Militar do Pará anunciou a criação da Comissão Temporária de Estudos e Implementação de Medidas Administrativas e de Segurança, voltada ao enfrentamento da violência contra mulheres no âmbito da corporação. O foco é garantir proteção e acolhimento às policiais militares e também às mulheres civis que interagem com a instituição. Formada exclusivamente por policiais femininas, a comissão deve implementar medidas que fortaleçam o combate à violência, além de estruturar um fluxo integrado de atendimento e notificação de casos. A comissão será comandada pela tenente-coronel Lindiany Baía.

CAMISINHA

FALTA

Um dado preocupante. No Pará, quase metade dos jovens admite não ter usado camisinha na primeira relação sexual. O índice dos que afirmaram ter usado o preservativo foi de 56,5%, abaixo da média nacional de 61,7%. Quando perguntados sobre a última relação antes da pesquisa, apenas 55,5% disseram ter usado camisinha, que ainda é a principal medida contra as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Entre os que usaram, apenas 19% disseram ter conseguido o dispositivo por meio dos serviços de saúde (19,5%). Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, divulgados na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em Poucas Linhas

► O filósofo Luiz Felipe Pondé será uma das principais atrações do Congresso Técnico da Feira da Indústria do Pará (Fipa), que será realizada em Belém em maio. Pondé fará a palestra magna no dia 21. O tema será “Liderança, Mudança & Protagonismo”. A XVII FIPA é realizada do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema Fiepa).

► O Parque de Ciência e Tecnologia Guamá inaugura amanhã, a partir das 15h30, o Guamá Hub, novo espaço de coworking voltado a estudantes, empreendedores e à comunidade em geral. Segundo os idealizadores, o ambiente foi planejado para conectar conhecimento acadêmico ao empreendedorismo, funcionando como um espaço colaborativo para o desenvolvimento de ideias e negócios.

► Proprietários de veículos com finais de placas entre 44 e 64 têm até amanhã para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos de até 15%. O benefício é concedido a condutores sem multas de trânsito, sendo 15% para quem está há dois anos sem infrações, 10% para quem não foi multado no último ano e 5% nos demais casos.

► A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) segue com a campanha de arrecadação de livros “Doe conhecimento, cultive esperança”, que já reuniu cerca de 600 exemplares desde o início da mobilização, em 9 de março. A iniciativa, coordenada pela área de educação prisional, segue até terça-feira (31), com pontos de coleta na sede do órgão e nas unidades prisionais.

► A partir de abril, o método contraceptivo subdérmico passará a ser distribuído em todos os municípios. Inicialmente, a distribuição do implante foi feita apenas em cidades com mais de 50 mil habitantes.