R70: 'Até que Maduro entenda que deve sair', diz líder opositora venezuelana

Investimentos em alta

Renda fixa cresceu 18% entre 3º trimestre de 2024 e 2025, enquanto Tesouro Direto teve alta de 20%.

A partir de janeiro

Nova portaria obriga o INSS a custear exames complementares nas perícias em pedidos de benefício por incapacidade.

PARÁ

VATICANO

O Pará segue ocupando um espaço raro no noticiário internacional ao manter presença permanente na Rádio Vaticano, mesmo após o encerramento da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Para uma região historicamente tratada pelo olhar ocidental como paisagem exótica, e muitas vezes silenciada, essa visibilidade contínua representa uma mudança de narrativa e de posição do Estado no debate global. A recente entrevista com Márcia Vieira, da Associação Nhandeara, simboliza essa virada. A Amazônia paraense deixa de ser apenas cenário e passa a ocupar o centro da pauta, como território vivo, produtivo e portador de soluções.

LEGADO

Ao dar voz a iniciativas comunitárias, o Vaticano amplia o alcance de experiências que há décadas constroem sustentabilidade na prática e, ao mesmo tempo, exerce pressão indireta sobre governos, organismos internacionais e atores econômicos. Um legado concreto do pós-COP 30, que reposiciona o Pará como protagonista ético, social e ambiental no mundo.

SAÚDE

DNA

Unidades de saúde da ilha do Combu, Distrito Dagua e regiões do Marajó I e II passam a oferecer o teste de DNA-HPV, de prevenção do câncer do colo do útero. O exame identifica com precisão o DNA do Papilomavírus Humano, detectando desde lesões de baixo grau até casos graves. Nesta etapa, o teste é destinado a mulheres de 30 a 49 anos que não fazem o PCCU há mais de três anos ou que nunca realizaram o preventivo. O procedimento pode ser feito por demanda espontânea ou agendado com agentes comunitários e, em Belém, está disponível nas unidades de saúde do Guamá, da Condor, da Terra Firme, da Cremação, do Jurunas e do Combu.

AVANÇOS

Entre as vantagens estão coleta rápida, menor custo ao sistema público e possibilidade de autocoleta. O serviço está sendo implantado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em parceria com o Instituto Evandro Chagas, responsável pela análise dos testes e pelo treinamento dos municípios para uso do sistema de dados. A meta é alcançar 3 mil coletas mensais e mais de 35 mil exames até janeiro de 2027, via programa “Agora Tem Especialistas”, alinhado à estratégia global da Organização Mundial de Saúde (OMS) para eliminar o câncer do colo do útero.

ESPÉCIES

AMAZÔNICAS

O Brasil avançou na construção de políticas de conservação da biodiversidade amazônica ao concluir uma etapa decisiva da avaliação do risco de extinção de aves no bioma. A análise de cerca de 530 espécies da Amazônia Ocidental amplia a capacidade do País de antecipar cenários de ameaça, orientar prioridades ambientais e fortalecer ações de preservação diante das mudanças climáticas e da pressão sobre os ecossistemas. O trabalho foi realizado ao longo de cinco dias de debates no Instituto Tecnológico Vale, na “Oficina de Avaliação do Risco de Extinção de Aves da Amazônia Ocidental”, promovida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

POLÍTICAS

Mais do que um retrato do momento atual, os resultados consolidam uma base científica essencial para a formulação de políticas públicas, planos nacionais de ação e estratégias de proteção da fauna de médio e longo prazo. A iniciativa terá continuidade em 2026, com a avaliação das aves da Amazônia Oriental, etapa que permitirá o fechamento da lista das espécies ameaçadas em todo o bioma. Com isso, o País fortalece o planejamento ambiental e a tomada de decisões sustentadas por evidências, ampliando o papel da ciência na proteção da biodiversidade.

ORÇAMENTO

BASTIDORES

Nos bastidores do Senado, o anúncio de que o Orçamento de 2026 pode ir à votação já na próxima semana colocou os holofotes sobre o senador paraense Beto Faro (PT-PA), relator da matéria na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicações. Embora os números globais indiquem um bom fôlego, com R$ 17,8 bilhões destinados aos dois ministérios e crescimento de 14,7% no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o cenário exige cautela. Os investimentos caem 17% justamente em ciência e tecnologia, e 56% em comunicações, desafio que Faro diz estar enfrentando com diálogo e definição clara de prioridades.



EM POUCAS LINHAS

► A promotora de Justiça Agrária Herena Neves Maués Corrêa de Melo, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Santarém, no oeste do Pará, recebeu homenagem da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep). A honraria foi entregue pela presidente da entidade, promotora de Justiça Ana Maria Magalhães de Carvalho.

► O reconhecimento destaca sua atuação na Comissão das Mulheres da Ampep, responsável pela conquista das listas exclusivas de promotoras para promoção ao cargo de procuradora de Justiça, até que o Colégio de Procuradores alcance 40% de participação feminina.

► Em pouco mais de um ano, a Escola Nacional do Turismo (ENT) já ofertou mais de 4.840 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional nas cidades de Belém, Santarém, Vigia e Bragança.

► A iniciativa, criada pelo Ministério do Turismo (MTur) e executada no estado em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA), tornou-se uma das principais ações nacionais de formação do setor turístico no período que antecedeu a COP 30.

► O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social (Igeps) lançou o projeto “Tirando Dúvidas com a Ouvidoria”, voltado a facilitar o acesso de aposentados e pensionistas às informações sobre os serviços previdenciários.

► Com a ferramenta E-Ouve, disponível no site do órgão, é possível enviar sugestões, denúncias e reclamações, além de esclarecer questões relacionadas a pagamento de retroativos, certidão de tempo de contribuição e pensão por morte, entre outras dúvidas.

►O II E cocine – Festival de Curtas-Metragens chega à sua segunda edição no dia 19 de dezembro, das 14h às 18h, na Estação Cultural de Icoaraci, em Belém.

► A segunda edição do projeto homenageia o Mestre Lourival Igarapé, referência do carimbó no Pará, que faleceu em agosto deste ano aos 74 anos.

► Com realização do coletivo Vozes da Juventude, o evento vai premiar curta-metragens e promover workshops de audiovisual gratuitos com inscrições abertas e vagas limitadas.