R70: 'Assinei o pedido de CPI para investigarmos esse esquema fraudulento e acompanharei de perto'

Fraude no INSS

Pesquisa divulgada ontem mostrou que 42% dos entrevistados dizem conhecer ou ter sido vítimas dos descontos.

Profissionais da saúde

Até o fim de 2025, o Brasil deve contabilizar 635.706 médicos em atividade - uma média de 2,98 profissionais por mil habitantes.

"Assinei o pedido de CPI para investigarmos esse esquema fraudulento e acompanharei de perto o caso.”

Deputado Marcos Pereira (SP), presidente do Republicanos, sobre a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar fraudes no INSS, com descontos indevidos em aposentadorias.

AÇÃO FEDERAL

TERRITÓRIO

O governo federal dá início nesta sexta-feira, 2, à operação de desintrusão na Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará. A ação, que deve durar cerca de 90 dias, busca retirar garimpeiros que atuam ilegalmente na região, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) em vigor desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além do garimpo, a IT Kayapó é alvo de grilagem, pecuária irregular e extração ilegal de madeira. A estimativa é que a mineração clandestina tenha devastado 274 hectares de floresta nativa. A operação que se inicia hoje é vista pelo governo federal como um teste de efetividade na proteção dos territórios ocupados por povos indígenas.

TRABALHADORES

RECORDE

A 33ª edição da Corrida do Sesi Pará, realizada nesta quinta-feira, 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, reuniu 5 mil corredores e registrou público total de 6,5 mil pessoas. Foi o maior número de inscritos do País entre as etapas da 1ª Corrida Nacional do Sesi. A prova também se destacou pelo compromisso ambiental, com a coleta de 371 quilos de resíduos recicláveis pela Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis. Foram recolhidos 190 kg de papel e papelão, 158 kg de plásticos, 20 kg de vidros e 3 kg de metais. O material será processado e destinado a empresas recicladoras.

SEGURANÇA

CORRIDAS

Com o crescimento do calendário de corridas de rua em Belém, o Comando de Policiamento de Capital I (CPC I) firmou parceria com assessores e organizadores dos eventos durante reunião na sede da unidade militar. O alinhamento das ações vai melhorar a comunicação entre a instituição e esses grupos, a partir da divulgação de boletins e também da comunicação direta em um aplicativo de mensagens instantâneas.

PARCERIA

A parceria prevê reuniões periódicas para a discussão de medidas para suprir as necessidades de cada um dos eventos, apoiados pela chamada polícia de proximidade. Essa rede de comunicação vai incluir os corredores e a comunidade com a troca de informações sobre atividades suspeitas, incidentes e dicas de segurança para garantir a tranquilidade dos participantes durante os eventos esportivos.

LEITURA

RESSOCIALIZAÇÃO

A Fundação Cultural do Pará (FCP) entregou quase 18 mil livros à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), para ampliação do acervo de 44 bibliotecas prisionais localizadas nas 11 regiões de integração do Estado. Cada unidade prisional receberá um lote com 400 novas obras literárias escritas por autores paraenses. Nessa primeira etapa, apenas a região do Marajó não será atendida. Além dos livros, 40 custodiadas que participaram do workshop de formação de leitores para pessoas privadas de liberdade, realizado ao longo do último ano pela Fundação Cultural do Pará, receberam certificados.

SOLAR

HISTÓRIA

O Instituto Histórico e Geográfico do Pará completa 125 anos amanhã. As celebrações, que devem durar o ano todo, segundo a presidente da instituição Anaiza Vergolino, se iniciam com ações científicas e culturais organizadas por uma comissão coordenada pelos professores Marcelo Pinheiro e Edilza Fontes. Junto com outros membros do instituto, os professores entram em campo em busca de recursos para reformar a sede do IGHP - o emblemático Solar Barão de Guajará, na Cidade Velha. O grupo já tem em mãos uma carta aprovada pela Lei Rouanet no valor de R$ 14 milhões. Agora, a procura é por um mecenas para viabilizar o restauro do imóvel.

ÓPERA

FESTIVAL

Após estreia aclamada pelo público em Belém, a ópera “Cobra Norato - Terras do Sem Fim” deve ganhar apresentações em outras capitais, levando a fusão da música erudita com a mitologia amazônica para diversos estados brasileiros. A montagem inédita, baseada no poema de Raul Bopp (1898-1984), abriu a 24ª edição do Festival de Ópera do Theatro da Paz. A ópera nascida em Belém, trazida pela Gávea Filmes, teve direção de Carla Camurati, com assistência do produtor e diretor paraense Emanoel Freitas.

EM POUCAS LINHAS

► O governador Helder Barbalho entrega às 15h de hoje o novo Ginásio Poliesportivo da Vila Jabaroca, à população do município de Primavera, na região nordeste paraense. A obra resulta de convênio firmado entre o governo, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), e o governo federal, por meio do Ministério dos Esportes.

► Do grupo do governador, a prefeita do município de Gurupá, Iracilda Alho (MDB), comandou pessoalmente, ontem, o Bingão do Trabalhador, com direito a torneio de futebol. O evento ocorre há anos e já é uma tradição no arquipélago do Marajó.

► Termina hoje o prazo de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025. Voltado para quem não conseguiu concluir os estudos na idade apropriada, o exame é uma oportunidade de obter a certificação do ensino fundamental ou médio. O período também é o limite para pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. A aplicação da prova está marcada para 3 de agosto. As informações e inscrições estão disponíveis no site do Inep. No Pará, mais de 50 mil estudantes estão matriculados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), principal público do Encceja.

► O posto de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, nordeste paraense, continuou movimentado no feriado prolongado. Os fiscais apreenderam 8,2 mil peças de semijoias, avaliadas em R$ 306 mil, enviadas de Imperatriz, no Maranhão, para comercialização no Pará. Sem nota, a mercadoria transportada em um veículo de passeio foi apreendida, mas ainda pode ser resgatada mediante pagamento do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 56,5 mil.