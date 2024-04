R70: 'As pessoas aqui querem, definitivamente, colocar tudo a limpo', afirma Romário (PL-RJ)

Receita faz alerta

Criminosos estão aproveitando o momento de entrega da declaração do IR para dar golpes por meio de falsos apps.



Privação de liberdade

O Brasil agora tem parâmetros estabelecidos para todo processo penal que envolva pessoas LGBTQIA+. A medida foi publicada ontem.

"As pessoas aqui querem, definitivamente, colocar tudo a limpo.”

Romário (PL-RJ), senador eleito o relator da CPI das Apostas Esportivas, que deve investigar as denúncias de manipulação de resultados do futebol brasileiro.

MUNICÍPIOS

RETRATO



A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lança hoje o estudo “Estatísticas Municipais Paraenses”, que reúne dados dos 144 municípios do Pará, constituindo um perfil sobre os aspectos históricos, físicos, culturais, econômicos e sociais de cada cidade paraense. A publicação será lançada durante o “I Seminário Estadual das Pesquisas por Empresa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Foco na Indústria, Construção, Comércio e Serviços”, na sede da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa).



TEMAS



A Estatística Municipal é uma publicação anual elaborada pela equipe da Fapespa. A publicação combina dados estatísticos com uma coletânea de especificidades, estruturada em 18 temáticas, além de apresentar alguns aspectos em relação à criação do município e físico-territoriais. Todas as informações apresentadas são oriundas de órgãos federais e estaduais e de algumas empresas da iniciativa privada.

MANEJO

ELOGIO



Lideranças de povos e comunidades tradicionais do Acre, Pará e Amapá comemoram a manifestação da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, sobre a Carta de Brasília, documento elaborado pela sociedade civil a partir da escuta de agroextrativistas de diferentes territórios para sistematizar as demandas mais urgentes relativas à retomada do Manejo Florestal Comunitário e Familiar na Amazônia brasileira.



ESTRATÉGIA



Por meio do ofício, o ministério agradeceu o envio das proposições sistematizadas e listou ações criadas para garantir a retomada do Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar, afirmando que essa ação é “uma estratégia efetiva de conservação da biodiversidade e de reprodução social, cultural e econômica de populações tradicionais”.

CONSERVAÇÃO

ACORDO



O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e o Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora) celebraram, nesta semana, Acordo de Cooperação Técnica para a execução de projetos e ações de educação ambiental nas Unidades de Conservação estaduais e para promover a recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas no Pará. O acordo terá vigência de 60 meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), podendo ser prorrogado.



FUNÇÕES



Ao Ideflor-Bio caberão o planejamento, acompanhamento e avaliação conjunta das atividades. Além disso, a instituição será responsável por disponibilizar dados e orientações necessárias, promover a divulgação das ações realizadas e emitir relatório técnico conclusivo ao final do acordo. Por sua vez, o Instituto Asflora se compromete a elaborar, em conjunto com o Ideflor-Bio, o Plano de Trabalho detalhado, bem como promover a execução das ações previstas. A entidade também disponibilizará profissionais para a realização das atividades em campo.

ELEIÇÕES

TROCA-TROCA



Depois de passar pelo PL, Podemos e PRTB, o delegado federal Everaldo Eguchi tentou uma última cartada se filiando ao Avante, mas as conversas não prosperaram. A legenda deve apoiar Thiago Araújo para a disputa à prefeitura da capital. Já em Paragominas, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal Hesinho Moreira como nome na disputa à prefeitura da cidade.

PLANO

MARAJÓ



Em reunião realizada pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, na Câmara dos Deputados, ontem, o superintendente da Sudam, Paulo Rocha, entregou ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, uma publicação intitulada Plano Integrado para o Desenvolvimento Sustentável dos Arquipélagos do Marajó, no Pará, e do Bailique, no Amapá.



DEMANDAS



O documento traz demandas urgentes a serem enfrentadas a partir do fortalecimento da economia local, da melhoria da governança pública municipal, estadual e federal, com a conservação de recursos naturais para a redução das desigualdades sociais. O plano foi elaborado com a participação de movimentos sociais, prefeituras, entidades de pesquisa e outros.

EM POUCAS LINHAS

► Durante a 1ª edição do Fórum Nacional de Teologia Pentecostal, realizada no Centro de Eventos Pastor Francisco Alves Ribeiro, em Ananindeua, o governador Helder Barbalho assinou a cessão de uso de uma área localizada no bairro do Coqueiro, onde será construído o quartel-general da União de Mocidade das Assembleias de Deus no Estado do Pará. Em contrapartida, a AAME será responsável pela construção e oferta gratuita de cursos, atividades esportivas e culturais à população do entorno.



► O município de Parauapebas receberá, no próximo sábado (13), o projeto “Secom por Todo o Pará”, que já passou por Santarém, Altamira e Itaituba. A programação, iniciativa da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), oferece palestras e oficinas sobre comunicação pública a profissionais dos veículos regionais de comunicação.



► A capital paraense receberá ainda este ano dois eventos forenses que reunirão advogados, juízes e desembargadores e instituições interessadas no direito à justiça da terra. Será durante o XVI Congresso Mundial de Direito Agrário e o Congresso Internacional de Direito Amazônico, capitaneado pelo desembargador paraense Gursen de Miranda. O evento está marcado para o período de 10 a 13 de setembro, no auditório do Tribunal de Justiça do Pará.



► As unidades móveis itinerantes do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará estão visitando os municípios para fazer o recenseamento e a prova de vida dos beneficiários paraenses. Em Tracuateua e Primavera, por exemplo, o projeto levou um caminhão para atendimento aos militares do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A ideia é tornar o atendimento mais ágil e facilitar a vida de quem mora no interior do Estado.