R70: 'As perspectivas apontam que a Margem Equatorial será fundamental nessa transição'

Acertos de contas

Mais de 2 milhões de contribuintes já entregaram as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2024.

Estação das Docas

O coral infantil da Escola Adventista Centro Nipônico se apresenta hoje, 17h, na orla do armazém III do complexo turístico.

Jean Paul Prates (J. Bosco)

"As perspectivas apontam que a Margem Equatorial será fundamental nessa transição.”

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, que voltou a defender a exploração de petróleo na Margem Equatorial, no litoral norte do Brasil, como elemento “fundamental” para a transição energética.

ELEIÇÕES

CAMPANHA

A menos de sete meses para as eleições municipais, se intensificam as negociações entre os partidos em busca de alianças, especialmente para as disputas majoritárias (prefeito e vice). Pela lei eleitoral, neste momento ainda é proibido pedir votos diretamente, mas a pré-campanha está nas ruas. Ou seja, é possível falar de projetos e também anunciar pretensas candidaturas.

RUMO

MUDANÇA

O principal fato político da semana passada foi o lançamento, pelo MDB, da candidatura à prefeitura de Belém do titular da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando, enterrando a possibilidade de o partido do governador Helder Barbalho seguir desde o primeiro turno ao lado do atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), que concorre à reeleição. O lançamento terá impacto também sobre as estratégias de adversários como o deputado Éder Mauro (PL), cujo grupo político deve antecipar uma decisão sobre o anúncio da possível pré-candidatura.

AÇÕES

MARAJÓ

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participa amanhã, em Breves, no Marajó, da cerimônia de lançamento da Escola de Conselhos do Pará. As ações são realizadas por meio de convênio entre o MDHC e a Universidade Federal do Pará (UFPA), e fazem parte de uma série de iniciativas relacionadas ao programa Cidadania Marajó, que vai capacitar pessoas para atuar no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes na região.

CONSELHOS

Para isso, a Escola de Conselhos vai formar e capacitar conselheiros tutelares, além dos demais atores do sistema, para combater violações de direitos na região, onde a agenda na terça começa às 10h, com o lançamento das Ações Formativas da Escola de Conselhos do Pará (Marajó).

HISTÓRIA

Após a cerimônia, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Vieira, participará de uma mesa-redonda sobre a história das infâncias e adolescências no Brasil.

PESQUISA

PARÁ

O Ministério da Saúde (MS) iniciou a segunda fase da coleta de dados da pesquisa “Epicovid 2.0: Inquérito nacional para avaliação da real dimensão da pandemia de Covid-19 no Brasil”.

ENTREVISTAS

Durante o mês de março serão realizadas visitas domiciliares a 33,2 mil pessoas que tiveram covid-19, em 133 municípios brasileiros. No Pará, 1.750 pessoas serão entrevistadas, com o objetivo de levantar dados para subsidiar a criação de políticas públicas direcionadas ao tratamento das chamadas condições pós-covid (covid longa), que são as sequelas da doença que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atingem 20% das pessoas, independentemente da gravidade que foi a doença para elas.

VISITAS

Para realizar a pesquisa, equipes de entrevistadores visitarão as residências para ouvir os moradores sobre as questões centradas em pontos como vacinação, histórico de infecção pelo coronavírus, sintomas de longa duração e os efeitos da doença sobre o cotidiano. Todos os participantes serão selecionados de forma aleatória, por sorteio. Somente uma pessoa por residência responderá ao questionário.

BENEFÍCIO

FRAUDE

Desbaratada na semana passada pela Polícia Federal, a quadrilha que fraudava Benefício de Prestação Continuada (BPC) pode ter gerado prejuízos que chegam a R$ 2,5 milhões aos cofres públicos. Durante a operação foram presas pessoas por posse ilegal de armas e apreendidos documentos que serão periciados, entre eles 43 cartões de benefícios em nome de terceiros.

CPF

De acordo com as investigações, os criminosos criaram Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) fictícios com documentos falsos para obter o Benefício de Prestação Continuada. Enquanto isso, pessoas que realmente precisam da ajuda governamental esperam a liberação de recursos.

EM POUCAS LINHAS

► Uma parceria entre Instituto Federal do Pará e a Federação Estadual de pescadores e aquicultores do Pará promete mudar o cenário da pesca no Estado. Líder dos pescadores no Estado, José Fernandes teve um encontro, na semana passada, com o diretor geral do IFPA, campus Belém, professor Hélio Almeida. Ambos anunciaram que vão desenvolver cursos técnicos para a formação na pesca e na aquicultura em todo o Estado do Pará para atender à demanda da população ribeirinha.

► O comandante geral dos bombeiros e coordenador estadual de Defesa Civil coronel Jayme Benjó foi a Paragominas para entregar cestas básicas, galões de água mineral e colchões às vítimas das enchentes que atingiram o município nos últimos dias. Na região, as chuvas atingem principalmente áreas indígenas das aldeias Tembé, do Alto Rio Guamá, afetadas pelas cheias dos rios Uraim e Gurupi. O nível dos rios subiu quase oito metros e várias casas estão alagadas.

► O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará criou a diretoria de proteção social militar, sob comando do coronel PM Carlos Dória. O órgão será responsável por processos que envolvam pensões, pensão militar especial e auxílio morte e a missão é reduzir o tempo de trâmite dos pedidos.

► O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) abre hoje as inscrições, exclusivamente on-line, ao programa social CNH Pai D’égua para seis novas regiões de trânsito. Entre os contemplados nesta nova etapa estão municípios das regiões metropolitana de Belém e Marajó, e ainda Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí. Para estes municípios, o Detran destinou 20 mil vagas, sendo 60% delas reservadas para ampla concorrência, 10% para pessoas com deficiência e 30% para mulheres. As inscrições se encerram em 27 de março.