R70: '(As mulheres) têm outras atribuições em casa', diz Romeu Zema sobre exigência em programa

Diário Oficial

GSI erra e nomeia major “Fulano de Tal” e tenente “Cicrano de Tal” para segurança do presidente Lula.

Calendário solidário

Messi deu banho em Lamine Yamal quando o espanhol ainda era um bebê em ensaio fotográfico do Barcelona com o Unicef.

ELEIÇÕES

SEGURANÇA

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), os órgãos de segurança estaduais e as forças armadas anunciaram a criação de um comitê para monitoramento das eleições. Também será criado um grupo dedicado exclusivamente à inteligência para combater a influência de facções criminosas no processo eleitoral, com ações para evitar, por exemplo, o financiamento ilegal de campanhas. O presidente do TRE, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, afirmou que o objetivo é garantir a segurança e tranquilidade dos 6.226.373 eleitores paraenses que neste ano vão escolher dois senadores, além de presidente da República, governador, deputado federal e deputado estadual.

COMBATE

DROGAS

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) e o Conselho Estadual sobre Drogas (Coned) promovem até o dia 28 a Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas. Com o tema “Prevenção é ação”, a iniciativa reúne atividades em diferentes municípios para conscientizar a população e estimular a atuação integrada entre instituições públicas e sociedade no enfrentamento à dependência química. A programação inclui ações educativas em Belém e Ananindeua, capacitação em Justiça e atividade intersetorial em Santarém, além do lançamento da história em quadrinhos “Névoa Sedutora”, participação no Plantão Cidadão de junho e uma ação cultural voltada à população migrante. O encerramento será marcado pela realização da Corrida de Prevenção às Drogas.

MINERAÇÃO

RESILIÊNCIA

Diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), o paraense José Fernando Gomes Jr. participou - durante a 11º edição do evento Mineração & Comunidades - do debate sobre programas de apoio e fortalecimento municipal e o papel na construção de territórios mineradores mais resilientes.

GOVERNANÇA

No evento, Fernandes defendeu que “esses programas geram valor para todo o setor mineral ao qualificar a gestão pública, ampliar a capacidade regulatória dos municípios e fortalecer a governança ao longo de todo o ciclo mineral, da pesquisa à lavra”.

CIÊNCIA

POP

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) é um dos dez finalistas do Prêmio SBPC-TikTok de Divulgação Científica. A premiação foi criada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em parceria com a rede social TikTok.

ACESSO

O objetivo é reconhecer iniciativas de comunicadores e de instituições para a popularização da ciência, combatendo a desinformação e ampliando o acesso qualificado ao conhecimento. O Goeldi concorre na categoria Melhor Divulgação Científica Institucional com outros nove perfis, englobando universidades, institutos de pesquisa, coletivos e organizações.

CIRURGIAS

DÚVIDAS

A suspensão de procedimentos cirúrgicos no Hospital Ordem Terceira chegou ao parlamento municipal. A vereadora Ágatha Barra (PL) protocolou requerimento à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando esclarecimentos sobre denúncias de cancelamentos envolvendo pacientes que já estavam internados ou em preparação para cirurgia. O documento também pede informações sobre possíveis pendências financeiras e as medidas adotadas para retomada dos atendimentos. “A população tem o direito de saber o que aconteceu e quais providências estão sendo adotadas para normalizar os procedimentos”, afirmou a vereadora.

REDES

ATAQUE

Pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal, pelo PT, o vice-presidente do Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará (Sindifisco), Charles Alcantara, denunciou que suas redes sociais foram alvo de ataque no fim de semana. No domingo (21), a página do pré-candidato começou a ser seguida por milhares de perfis falsos, com o objetivo de acionar o sistema de segurança da Meta, responsável pelo Instagram, e assim levar o perfil a ser derrubado.

CRÍTICAS

O ataque ocorreu depois que Charles participou do “Égua do Podcast”, parceiro do grupo Liberal, onde fez críticas à bancada bolsonarista no Congresso, especialmente ao deputado federal Delegado Caveira.

Em Poucas Linhas

► Bragança, no nordeste paraense, será o próximo município a receber o programa de itinerância do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). O atendimento será feito entre o dia 29 e 1º de julho na Usina da Paz da cidade. Serão levados ainda serviços de órgãos parceiros, como o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Defensoria Pública do Estado (DPE), a Polícia Civil e o Ministério Público do Pará (MPPA).

► A prefeitura de Belém promove amanhã (24), em Mosqueiro, o arraial junino. A programação será no coreto da praça da Matriz e o público poderá acompanhar a transmissão do jogo Brasil x Escócia, além do show de Bruno Andrade e Banda, apresentação do DJ Vitor e show do grupo Mulek Society.

► A inclusão do senador Beto Faro entre os parlamentares “em ascensão” no levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), entidade técnica que monitora projetos de lei e propostas de emendas à Constituição, aponta o peso crescente do senador paraense no Congresso Nacional.

► A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) entregou 23 Certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR) a agricultores familiares da comunidade Campo Limpo, em Santo Antônio do Tauá. A ação beneficia mais de 60 famílias e alcança 105 produtores.

► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) entregou na sexta-feira (19) o segundo Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb) da região do Marajó. Implantado na Escola Estadual Gerson Peres, em Breves, o novo espaço amplia o acesso de estudantes e professores às tecnologias digitais e novas metodologias de ensino.

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a Polícia Militar e o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) destruíram ontem 74 escapamentos irregulares, retirados de motocicletas durante fiscalizações de trânsito em Rurópolis. Está na hora de realizarem ações semelhantes na Região Metropolitana de Belém.