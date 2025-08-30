R70: 'As atitudes falam por si. Eu prefiro falar menos e mostrar mais', diz Romeu Zema

Avanço

Fiocruz vai produzir o medicamento Nusinersena, usado no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 5q (AME).



Hoje tem sorteio

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões. Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56.

DAMASCENO

HOMENAGEM

O Conselho Municipal de Turismo de Salvaterra protocolou proposta de criação do “Dia de Damasceno”, 22 de julho, em homenagem ao mestre que se tornou um dos guardiões da cultura marajoara. Damasceno foi o criador do Búfalo-Bumbá de Salvaterra e do Cortejo Cultural Carimbúfalo, e foi também compositor e poeta, com mais de 400 músicas, tornando-se uma das principais vozes na defesa do patrimônio cultural amazônico.

BASÍLICA

PRONTA

A Arquidiocese de Belém marcou para 8 de setembro a cerimônia de conclusão das obras de restauro na área interior da Basílica Santuário. O trabalho contemplou vitrais, mosaicos, esculturas e toda a decoração interna. Com isso, os fiéis poderão ocupar integralmente o templo. A programação inicia às 6h com a reabertura da igreja, seguida da primeira missa às 7h. As obras na parte externa devem ser concluídas apenas no ano que vem.

ÁGUA

PRÊMIO

O Projeto “Água para Todos”, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e a empresa New Fortress Energy (NFE), foi vencedor do 13º Prêmio ESG da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - Seccional Pará (ADVB-PA), na categoria Social - Médias e Grandes Empresas.



NATUREZA

O projeto é uma solução baseada na natureza (SbN) que tem como objetivo o aproveitamento da água da chuva, com sua transformação em água potável, por meio de um sistema inteligente de captação, filtragem, desinfecção e abastecimento. A iniciativa está levando tecnologia sustentável para famílias da Ilha do Combu, em Belém.



COMUNIDADE

A ação é parte da implementação do componente climático do licenciamento ambiental, cujas ações ESG desenvolvidas pela New Fortress no Pará, empresa que opera, no Estado, um terminal de gás natural.

CACAU

GUIA

O Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (CVACBA), laboratório da Universidade Federal do Pará (UFPA) que funciona no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, lançou neste mês o “Guia de Qualidade do Cacau paraense”.



BIOATIVOS

Desde 2009, o Centro desenvolve pesquisas com o cacau amazônico, abrangendo todas as etapas da cadeia produtiva: desde a colheita dos frutos até o processamento, o desenvolvimento de novos produtos e o aproveitamento de resíduos. O foco central dessas pesquisas, diretriz também do novo guia, é preservar os compostos bioativos do cacau e potencializar seus benefícios para a saúde do consumidor, além de promover a valorização da produção local e ampliar as oportunidades de mercado.

CONCURSO

VISITA

O presidente do Tribunal de Justiça do Pará, Roberto Gonçalves de Moura, visita neste domingo pelo menos um dos locais de prova do concurso público para preenchimento de vagas no órgão. As provas terão duração de quatro horas e meia. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h.

COP

PARTICIPAÇÃO

Organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), governo federal e governo do Pará abriram espaço para ideias da sociedade civil durante o evento. A iniciativa foi apresentada esta semana durante o Seminário COP 30 – Espaços de Participação Social, por meio da plataforma “Brasil Participativo”, que permite que qualquer pessoa apresente propostas relacionadas aos eixos temáticos da conferência, desde que vinculadas ao contexto brasileiro. As cinco soluções mais votadas em cada eixo avançam para a avaliação do Comitê de Seleção e poderão compor o Relatório Final da Sociedade Civil para a COP 30.

DESTAQUE

A plataforma também disponibiliza espaço para que organizações, movimentos sociais e coletivos registrem suas atividades preparatórias, como oficinas, encontros, debates e intervenções culturais. As mobilizações cadastradas aparecerão em um mapa interativo e, as mais apoiadas até a pré-COP 30 terão destaque nos canais oficiais do evento.

EM POUCAS LINHAS

➤ A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza, hoje e amanhã, a quinta visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às regiões episcopais em 2025. A imagem da Padroeira dos Paraenses estará na Região Episcopal São Vicente de Paulo, no município de Ananindeua, percorrendo bairros como Paar, Icuí, Guanabara, Atalaia, Coqueiro e Curuçambá.

➤ Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, nesta semana, equipamentos e materiais hospitalares, incluindo transdutores, aparelhos de ultrassom, aspiradores e outros itens médicos, avaliados em R$ 159.128,10. As notas fiscais apresentadas indicavam operações como remessa em comodato de equipamentos hospitalares. No entanto, não foi apresentado contrato que comprovasse a titularidade dos bens pelo remetente.

➤ Neste domingo, 31, a partir de 8h, a Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), Fundação Santa Casa de Misericórdia e Corpo de Bombeiros Militar do Pará realizam na Praça da República o encerramento da Campanha Agosto Dourado de Incentivo ao Aleitamento Materno. O Banco de Leite da Santa Casa dará orientações sobre aleitamento materno e doação de leite humano, e também vai receber doações de potes de vidro com tampa plástica, usados para o armazenamento de leite doado.

➤ A Prefeitura de Belém realiza hoje ação social na Praça Benedito Monteiro, no bairro do Guamá. Realizada em parceria com Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), a ação inclui emissão de documentos, vacinação e programação cultural.