R70: 'Aqui não tem ladrão', diz Ciro Gomes em cerimônia de filiação ao PSDB

Atualização

Privatizada em 2022, Eletrobras passa a se chamar Axia Energia. Alteração não implica mudança nos compromissos contratuais.

Transferência de renda

Em 12 anos, 66,5% dos jovens conseguiram deixar o Bolsa Família, segundo estudo do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social.

EMPRESAS

REENQUADRAMENTO

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizou neste mês a reclassificação de 661 empreendimentos que ultrapassaram o limite de faturamento permitido para o regime de Microempreendedor Individual (MEI). As empresas foram enquadradas como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP). A medida alcançou negócios localizados em 12 municípios. A reclassificação atinge empreendedores que superaram em mais de 20% o teto anual de R$ 81 mil de receita bruta. A Sefa informa que o monitoramento da receita permite identificar o crescimento dos negócios, possibilitando a ampliação do limite de faturamento para até R$ 4,8 milhões no âmbito federal e a contratação de mais funcionários. A análise considerou informações de compras e dados da Declaração de Informações de Meios de Pagamento (Dimp), como movimentações via cartão e Pix. Os contribuintes notificados podem apresentar defesa em até 30 dias, por meio do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN).

CIÊNCIA

MARCO

O pesquisador Alexandre Bonaldo, curador da coleção de aracnologia do Museu Goeldi, alcançou a marca de 500 espécies de aranhas descritas. O número é quase 1% do total de aracnídeos conhecidos no mundo, atualmente em mais de 53 mil. As mais recentes descobertas - Alpaida tupinambá, Alpaida tukano e Alpaida kayapo - estão catalogadas em artigo publicado na revista Zootaxa e assinado em parceria com o recém-doutor em Zoologia Paulo Pantoja e a bolsista de iniciação científica Raiany Pamplona. Bonaldo ressalta que a conquista só foi possível graças à intensa colaboração com outros pesquisadores e estudantes.

ESCOLAS

RECURSOS

O governo do Pará repassou, ontem, cerca de R$ 50 milhões para 708 escolas da rede pública estadual, referente a mais uma parcela do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep) 2025.

DEMANDAS

Os recursos são depositados diretamente nas contas das unidades escolares, garantindo mais autonomia e agilidade na execução de melhorias. O Prodep permite que as escolas utilizem os recursos em demandas como reparos na infraestrutura, compra de equipamentos pedagógicos e tecnológicos, ações sustentáveis, climatização de salas e reforço da merenda escolar. Com esta nova liberação, somam-se R$ 90 milhões aplicados apenas em 2025.

ARQUITETURA

SUSTENTÁVEL

O Centro Cultural Banco da Amazônia inaugura, em Belém, no dia 30, a exposição “Habitar a Floresta”, com curadoria dos arquitetos Marcelo Rosenbaum e Fernando Serapião.

COLABORAÇÃO

A mostra reúne 13 projetos arquitetônicos realizados em colaboração com povos originários, comunidades ribeirinhas e quilombolas da Amazônia e de outros territórios latino-americanos, como Peru e Equador. As obras remetem a uma imersão na arquitetura sustentável, com respeito aos saberes tradicionais e à biodiversidade.

ARTES

CRIANÇAS

Alunos de escolas municipais da ilha de Algodoal começaram nesta semana a participar de oficinas de iniciação à fotografia, confecção de flautas artesanais e de aquarela. As oficinas fazem parte do projeto Ciranda das Artes, realizado pela Associação Namazônia, que já vem sendo executado em Marapanim desde o primeiro semestre, com recursos da Lei Rouanet. Em Marapanim o projeto já atingiu 134 alunos da rede municipal. Neste segundo semestre, a previsão é de que siga até novembro alcançando mais de 500 alunos nas duas localidades, com 26 oficinas aplicadas. A Namazônia é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2001, com o objetivo de promover a cidadania através de ações na área cultural, educação, meio ambiente, artes e tecnologia.

BELÉM

CONECTADA

O presidente da Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará (Prodepa), Carlos Maneschy, comemora os resultados da empresa pública. Em dois anos de trabalho em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia que atuam no Estado, a Prodepa anuncia que conseguiu garantir a conectividade em alta performance durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) com a instalação de 40 novos pontos de antenas 4G e 5G em pontos estratégicos que beneficiarão mais de 500 mil pessoas na capital, com redes mais modernas, estáveis e acessíveis. Após a Conferência, a infraestrutura ficará como legado para a população da cidade.

Em Poucas Linhas

► O Banco do Estado do Pará (Banpará) divulgou nota informando que intensifica o atendimento em câmbio turismo - serviço que permite a compra e venda de moedas estrangeiras para facilitar o acesso de turistas, empresários e visitantes internacionais ao serviço durante a COP 30.

► O governo do Pará decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na segunda-feira (27), em razão do Recírio e da antecipação do Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente em 28 de outubro.

► O podcast Mexericos na Maré, produzido em parceria entre Universidade Federal do Pará (UFPA) e Instituto Federal do Pará (IFPA), em Bragança, está entre os três finalistas do 45o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica - Edição Especial COP 30, dedicada a projetos de Mídias Digitais, uma promoção do MCTI e CNPQ. Os outros dois finalistas são dos estados do Paraná e do Rio de Janeiro. O programa paraense é produzido desde 2021 por estudantes das duas instituições e o resultado da premiação será divulgado dia 29, em Brasília.

► Em sua terceira edição, a Romaria da Acessibilidade será realizada neste sábado (25), a partir das 8h, com saída da Praça Santuário, logo após a chegada da Romaria dos Corredores. Com o lema “Nada sobre nós sem nós”, a procissão foi criada especialmente para permitir a participação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, oferecendo um trajeto seguro e acessível pelas ruas arborizadas do centro de Belém. Serão 1,45 km de caminhada, com duração aproximada de uma hora.

► A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Segurança do Paciente, concedido pelo Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente (IBSP) e pela Epimed Solutions. O reconhecimento é voltado a instituições de saúde que mantêm boas práticas de gestão e prevenção de incidentes.