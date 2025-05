R70: 'Aqui está o supremo. O supremo é o povo', diz Nikolas Ferreira pela anistia

Título eleitoral

Eleitores têm até o dia 19 de maio para regularizar pendências com a Justiça e evitar o cancelamento do documento.

Débitos

Endividamento das famílias avança pelo 3º mês consecutivo e atinge 77,6% em abril. Porcentual é o maior desde agosto de 2024.

QUINTO

OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) divulgou a lista oficial dos candidatos inscritos para a vaga do Quinto Constitucional destinada à advocacia no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Ao todo, 29 advogados e advogadas se inscreveram no processo seletivo, mas apenas 25 candidaturas foram deferidas pela Comissão Eleitoral. Das inscrições deferidas, 11 são de mulheres que preenchem os critérios da paridade de gênero, conforme exigido pelo edital.

COTA

No recorte racial, três candidatos autodeclarados pretos ou pardos tiveram suas inscrições validadas também pela Comissão de Heteroidentificação. As quatro candidaturas indeferidas foram consideradas inaptas por descumprimento das normas do edital, especialmente pela não comprovação dos requisitos exigidos para habilitação. O prazo para eventuais recursos começou a contar ontem.

COP 30

ITINERÂNCIA

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB), presidirá hoje a solenidade de apresentação do projeto institucional de Itinerância COP 30, a partir das 10h, no auditório João Batista. A cerimônia terá ainda dois atos oficiais: o lançamento do “Catálogo Comemorativo – 35 anos da Constituição do Estado do Pará” e do livro “Constituição do Estado do Pará: Texto e Contexto”, organizado pelo promotor de Justiça César Mattar Jr., pelo desembargador Milton Nobre e pelo professor Jeferson Bacelar, com a coordenação do presidente do Parlamento e da conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Daniela Barbalho, além do advogado Giussepp Mendes e do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), que também coordenou a elaboração e edição do Catálogo Comemorativo da Carta Magna.

PRESIDÊNCIA

ARTICULAÇÃO

O deputado estadual Carlos Bordalo oficializou sua candidatura à presidência do diretório municipal do PT em Belém, no Processo de Eleição Direta (PED 2025), sob o slogan “PT pra frente, Bordalo presidente!”. A campanha conta com o apoio da Articulação Socialista (AS), corrente interna do partido que reúne lideranças como o senador Beto Faro e a deputada federal Dilvanda Faro.

EXPERIÊNCIA

Com cinco mandatos consecutivos e atuação destacada na defesa dos direitos humanos, Bordalo aposta em sua experiência parlamentar para renovar e fortalecer a organização do partido na capital paraense, com foco em políticas que garantam o direito à cidade de forma inclusiva. As eleições internas do PT se encerram em 6 de julho.

PACTO

LIXO ZERO

A Universidade Federal do Pará (UFPA) firmou um compromisso com o Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) para implantar o programa “Universidade Lixo Zero”. A iniciativa terá como marco um seminário, em junho, durante o mês do meio ambiente, que reunirá representantes dos 11 campi da instituição para a troca de boas práticas e definição de um plano de ação conjunto. Também foi discutido o apoio do Instituto na captação de recursos via Lei de Incentivo à Reciclagem e a possível adesão da UFPA ao Pacto por uma Belém Lixo Zero. O acordo foi celebrado na última terça-feira, na presença do presidente do ILZB, Rodrigo Sabatini, do reitor da UFPA, professor Gilmar Pereira da Silva, e da coordenadora de sustentabilidade da prefeitura da UFPA, Raquel Borges. A parceria reforça o protagonismo da universidade na agenda ambiental da Amazônia e no caminho rumo à COP 30.

HONRARIA

BELGA

O professor Hervé Rogez, da Universidade Federal do Pará (UFPA), foi condecorado com o título de Cavaleiro da Ordem de Leopoldo, uma das mais altas honrarias da Bélgica. A distinção foi entregue pelo embaixador belga no Brasil, Peter Claes. Natural da Bélgica e naturalizado brasileiro, Rogez é referência em engenharia química e trabalha na UFPA desde 1996. É também fundador do Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.

EM POUCAS LINHAS

► Circulou na internet nesta quarta-feira a informação de que um morador do Residencial Castanheira, localizado no bairro do Atalaia, reclamou de um suposto furto de roupas do seu varal. O curioso é que o condomínio é de acesso restrito e endereço de figuras conhecidas do município de Ananindeua, inclusive do prefeito da cidade, Daniel Santos.

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lança nesta quinta-feira, 8, o edital do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS). A cerimônia, que ocorrerá às 14h, no Centro de Ensino e Treinamento em Saúde da Santa Casa do Pará, em Belém, será aberta a pesquisadores, gestores, profissionais da saúde e demais interessados. O evento é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (Decit/MS) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

► No município de Novo Progresso, região Sul do Pará, o prefeito Gelson Dill (MDB) informou que a cidade está vivendo uma alavancagem nos programas sociais do governo federal. O impulso é graças à atuação da primeira agência da Caixa Econômica Federal instalada na cidade, inaugurada no último dia 13 de abril.

► Com a ideia de reconhecer reportagens que trazem à tona soluções reais, práticas e transformadoras para o bioma amazônico, a segunda edição do Prêmio Ampla de Jornalismo será lançada nesta sexta-feira, 9, em Belém. Realizado pela Ampla Amazônia, o evento é idealizado pelos escritórios Pinheiro & Mendes Advogados (PMA) e Fonseca Brasil. A segunda edição conta com diversos parceiros e premiações que chegam a R$ 20 mil, em quatro categorias.

► A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Prefeitura Municipal de Itupiranga, fez a entrega de 30 mil alevinos para mais de 30 produtores locais.