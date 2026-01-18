R70: 'Aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais', diz Paulo Gonet

Aids

Farmacêutica libera injeção contra HIV para estudo da Fiocruz em sete cidades brasileiras.

Crimes sexuais

Unidade de casos não solucionados investiga outras possíveis vítimas de Dominique Pelicot na França.

BELO MONTE

MIOPIA

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) tem usado o termo “miopia institucional” para se referir à atuação do Ministério Público Federal (MPF) em relação à operação da Usina de Belo Monte. Segundo o presidente da entidade, Alex Carvalho, ao tentar impedir a Norte Energia de operar com o hidrograma acertado previamente, e impor um novo modelo, ainda mais restritivo em relação ao volume de água, “o MPF ignora evidências técnicas, científicas e econômicas - o que pode prejudicar a população brasileira com o aumento do preço da energia”. A Federação destaca que, conforme parâmetros do IPCC, em 2025 Belo Monte gerou 30.691 gigawatt-horas, evitando a emissão de cerca de 12,5 milhões de toneladas de CO2. Carvalho ressalta que a Fiepa “defende equilíbrio, responsabilidade e decisões amparadas na ciência e no interesse público”.

JUSTIÇA

NOVA VARA

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) inaugura nesta segunda-feira (19) o prédio anexo ao Fórum da Comarca de Marituba e, na mesma ocasião, fará a instalação da 2ª Vara Criminal da Comarca, que será responsável por julgar exclusivamente ações que envolvam casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e os crimes contra crianças e adolescentes. A partir dessa instalação, os processos em tramitação na 1ª Vara de competência da 2ª Vara serão redistribuídos para a nova unidade.

AMAZÔNICAS

ARTE

A capital paraense recebe, a partir de 30 de janeiro, a exposição “Amazônicas: Poéticas Femininas”, projeto do Museu das Mulheres aprovado na Seleção Petrobras Cultural com recursos da Lei Rouanet. A mostra estreia na Caixa Cultural Belém e permanece em cartaz por 45 dias, até 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Depois segue em itinerância para outras cidades, passando por Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília.

OBRAS

A exposição reúne 80 obras de 23 artistas da região Norte - dos Estados do Pará, Amazonas e Acre - e a ideia é apresentar um amplo panorama da produção artística feminina amazônica, reunindo linguagens como pintura, gravura, escultura, fotografia, performance, arte digital e videoarte.

HABITAÇÃO

PRAZO

O Ministério das Cidades ampliou o prazo para a apresentação de propostas do programa Minha Casa Minha Vida.

MODALIDADES

Na modalidade Rural, o novo prazo vai até 27 de janeiro. Já na modalidade Entidades Urbanas, o encerramento será no dia 26 de janeiro. As propostas devem ser submetidas por meio do sistema “Atender Habitação”, operado pela Caixa Econômica Federal. Na modalidade Rural, os municípios são elegíveis para a submissão direta de propostas, assim como as entidades, a exemplo de sindicatos rurais e demais instituições que possuam experiência na execução de programas habitacionais rurais.

PESCADO

PREÇOS

Diante das recentes altas nos preços do pescado comercializado em Belém, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) se reúnem na quinta-feira (22) para acompanhar mais de perto o comportamento do mercado e iniciar os preparativos e a programação da Semana Santa de 2026. A meta é garantir oferta, qualidade dos produtos e preços mais equilibrados à população durante o feriadão religioso, quando o consumo aumenta significativamente.

EM ALTA

A preocupação não é por acaso, levantamento do Dieese realizado em parceria com o município indica que os preços do pescado comercializado nos mercados municipais de Belém permaneceram em alta em dezembro de 2025. No período, diversas espécies amplamente consumidas pela população apresentaram reajustes, entre elas bagre, corvina, piramutaba, curimatã, filhote, dourada, mapará, tainha, cação, sarda, pratiqueira e pescada gó. De acordo com a análise, o comportamento dos preços está associado principalmente ao período de defeso e aos efeitos do inverno amazônico, que reduzem a oferta e dificultam a atividade pesqueira. No acumulado de 2025, a maior parte das espécies pesquisadas registrou aumentos superiores à inflação do período.

Em Poucas Linhas

► Com a confirmação do banco Master e o início dos procedimentos para liberação dos recursos do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), correntistas começaram a receber também uma enxurrada de mensagens com tentativa de golpe. Prometendo liberar os investimentos, os criminosos pedem dados das vítimas e depois usam as informações para ter acesso às contas bancárias. Vale alertar que a devolução dos recursos pelo FGC não exige o envio de códigos por e-mail ou WhatsApp para validação fora do sistema. A orientação é seguir apenas as orientações do aplicativo oficial e o site do fundo.

► Análises do Centro Internacional de Negócios da Fiepa revelam que a agroindústria paraense registrou um marco em 2025, com a entrada da carne bovina no grupo de produtos tradicionais da balança comercial do Pará. As exportações alcançaram US$ 1,22 bilhão, impulsionadas pela China.

► O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA) passou a contar com três torres de videocirurgia. O investimento foi de R$ 700 mil e amplia a oferta de procedimentos minimamente invasivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. Já em funcionamento nos hospitais universitários Barros Barreto e Bettina Ferro, os equipamentos prometem reforçar a segurança dos pacientes, reduzir o tempo de internação e qualificar a formação de profissionais.

► A Xerfan Advocacia lança em 2026 um Programa de Qualificação Continuada voltado exclusivamente às serventias notariais e de registro, com foco na segurança jurídica, padronização de procedimentos e eficiência operacional. Estruturado em módulos presenciais e on-line, o programa aborda desde os fundamentos da qualificação registral até atos de maior complexidade no âmbito imobiliário e extrajudicial. A iniciativa busca fortalecer a autonomia técnica das equipes, reduzir riscos administrativos e elevar o padrão de atendimento ao público, alinhando a tradição da fé pública às exigências contemporâneas de gestão e conformidade no setor extrajudicial.