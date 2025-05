R70: 'Apresentei minha renúncia. Entendem isso como aposentadoria, mas não é', diz Taveira

Risco cardíaco

Pesquisadores suecos descobriram que três noites de sono restrito - de cerca de quatro horas - aumentam risco de doença cardíaca.

Carestia

Dieta do brasileiro em 2025 tem mais ‘pacotinhos’ e menos restaurantes. Consumidor busca qualidade com controle de gastos.

PLANEJAMENTO

PARTICIPAÇÃO

O governo do Pará marcou para a primeira quinzena de junho as primeiras audiências públicas para revisão do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 e elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026. Os encontros serão em Marabá, no sudeste do Estado, e em Santarém, no oeste, além da capital, Belém. A população poderá acompanhar os encontros ao vivo, por meio do canal da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) no YouTube e apresentar sugestões para a definição das políticas públicas do Estado no site Planeja Cidadão, de 3 a 20 de junho.

LEIS

Principais instrumentos de planejamento dos governos, os PPAs definem, para um período de quatro anos, os programas, ações e metas que devem orientar a execução das políticas públicas. Já a LOA detalha, a cada ano, qual o valor e onde o Estado vai investir os recursos públicos, com base nas prioridades definidas no PPA.

FESTIVAL

CHOCOLAT

Altamira se prepara para receber mais uma edição do Chocolat Xingu, um dos maiores festivais de chocolate e cacau da América Latina. De 26 a 29 de junho, o Centro de Eventos Vilmar Soares será palco de uma programação gratuita que reúne produtores, chefs, chocolatiers, pesquisadores e visitantes em uma celebração da cultura cacaueira amazônica.

ATRAÇÕES

O evento vai incluir experiências sensoriais, esculturas de chocolate ao vivo, exposições sobre a história do cacau, atrações culturais e um espaço infantil, o “Chocoland”. Entre os destaques da programação gastronômica está a presença da chef brasileira Janaína Torres, eleita a Melhor Chef Feminina do Mundo em 2024.

AUTISMO

OFENSA

A 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reformou decisão da Vara Criminal de Tucuruí e tornou réu o pastor da Assembleia de Deus Washington Luís Araújo Almeida por discriminação de pessoa em razão de deficiência. O caso foi registrado em julho do ano passado e ganhou repercussão nacional. Ao comentar um suposto aumento dos registros de autismo, Almeida atribuiu os casos à ação do diabo e à fragilidade espiritual das mães. O relator do recurso foi o desembargador Leonam Gondim da Cruz Jr. Ele ressaltou que a fala foi registrada durante pregação transmitida pelas redes sociais para mais de 5 mil pessoas, amplificando a ofensa.

GASTRONOMIA

MAPA

Após três meses de pesquisa e visita a mais de 2 mil estabelecimentos, o projeto “Belém Papa Chibé” apresenta hoje a plataforma que reúne informações sobre as praças de alimentação da capital paraense, incluindo informações como estilo de cozinha, tipo de comida, especialidade da casa e experiências gastronômicas que a cidade tem a oferecer. O trabalho reúne estabelecimentos ligados ao setor de bebidas e alimentação em 71 bairros, oito distritos administrativos e duas ilhas.

ONÇAS

EXPOSIÇÃO

Belém terá uma invasão inusitada nos próximos meses: dezenas de esculturas de onças-pintadas em tamanho real ocuparão ruas, praças e espaços culturais. A capital entra na rota da Jaguar Parade, exposição de arte urbana que já passou por São Paulo, Rio e até Nova York. Os organizadores estão na cidade esta semana, mapeando os pontos que vão receber as peças, todas customizadas por artistas locais e nacionais. A mostra deve ser lançada em novembro, em sintonia com a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

DIREITO

CONFERÊNCIA

A capital paraense foi confirmada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), Sávio Barreto, como sede da Conferência Internacional de Direito Ambiental, que será realizada em setembro como parte da agenda preparatória para a COP 30. A decisão foi tomada em sessão do Pleno do Conselho Federal, na segunda-feira (26), em Goiânia, sob a presidência de Beto Simonetti. O evento reunirá especialistas, lideranças jurídicas e representantes da sociedade civil, do Brasil e do exterior, para discutir os desafios do Direito Ambiental, com foco na preservação da Amazônia e nas mudanças climáticas.

Em Poucas Linhas

► Parauapebas não é uma eleição, é um estelionato eleitoral. Tudo o que se disse que seria feito, o prefeito fez o inverso. Do jeito que está, os moradores já sentem saudades do Darcy Lermen. Um empreiteiro de Goiás que deu muito “FAZ ME RIR” ao prefeito está com R$ 250 milhões em obras. O MP tem de apurar. Quem acham que governa junto? O nome do empreiteiro, sem adjetivos, é Ebert. Conhecido em Goiás por ser um cidadão que não serve de exemplo.

► Belém sediará, no período de 10 a 12 de junho, no Hangar, o Seminário Nacional sobre Insumos Agropecuários (Senagri 2025). Promovido pela Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA), com realização da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), o evento vai reunir especialistas, profissionais, distribuidores e representantes do setor público e privado. A palestra magna de abertura do evento será do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Goulart.

► A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que também preside o Comitê Estadual da COP 30, e o secretário extraordinário para a COP 30, Valter Correia, recebem hoje a imprensa no Palácio do Governo, em Belém, para lançar oficialmente o Programa Voluntariado COP, voltado para as pessoas interessadas em atuar de forma voluntária na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas.

► Titular da 5ª vara cível e empresarial da capital, a magistrada Gisele Mendes Camarço Leite lança nesta sexta-feira, 30, a partir de 18 horas, na sede do Museu Judiciário do Pará, o livro “O mau exemplo vem de cima - A corrupção nas eleições da província do Grão-Pará (1870-1881)”. A obra é fruto da pesquisa de dissertação desenvolvida no Programa de Pós-graduação em História, da Universidade Federal do Pará, sobre política, eleições e corrupção no século XIX. O trabalho foi orientado pela professora doutora Magda Maria Oliveira Ricci.