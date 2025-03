R70: 'Apertou o orçamento? O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula', diz Gleisi Hoffmann

IPVA

Proprietários de veículos com finais de placas 04 a 34 têm até hoje para pagar o imposto com descontos de até 15%.

E-commerce

Brasileiros compraram mais de 61 milhões de itens e gastaram mais de R$ 8 bilhões na semana do consumidor, aponta levantamento.

Gleisi Hoffmann (J. Bosco)

"Apertou o orçamento? O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula.”

Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, usou as redes sociais para divulgar o novo programa de crédito consignado do governo para trabalhadores com carteira assinada.

MOBILIDADE

INVESTIMENTO

O governo do Estado e a Prefeitura de Belém assinam hoje, às 11h, convênio para modernizar a infraestrutura viária da capital. A meta é aumentar a fluidez do trânsito na cidade. Além de nova sinalização, o projeto prevê a implantação do Centro de Controle Operacional (CCO) para gestão do tráfego com uso de inteligência artificial. A ação faz parte dos preparativos para a COP 30. Ainda não foi divulgada a data de início da implantação da nova sinalização, mas as informações são de que os equipamentos já estão disponíveis na empresa responsável pela execução do serviço.

IMPOSTO

REPERCUSSÃO

Levantamento inédito da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, feito a partir de publicações nas redes sociais, revela que 46% dos posts sobre o projeto de lei de isenção do imposto de renda são opinativos. Outros 54% são neutros. Entre os 46% dos posts que manifestam opinião, 82% são favoráveis ao PL da isenção e 18% são contra.

CONVERSAS

Em todas as redes analisadas, a repercussão positiva supera a negativa. Os posts opinativos são majoritariamente de políticos, com 34% dos conteúdos sendo feitos por este grupo, que inclui perfis de partidos, parlamentares e integrantes do Executivo. Já entre as publicações neutras, a imprensa prevalece, com 78% destas conversas. O grupo é representado por grandes veículos, imprensa regional e portais independentes. Entre usuários comuns (abaixo de mil seguidores), 52% são a favor da proposta, 23% contra e 25% neutros.

REDES

De um total de 4.218 posts no X (antigo Twitter), Facebook, Instagram e YouTube, uma amostra com as 450 publicações com maior engajamento, que acumulam 97% das interações da base total, foi analisada.

COLETA

Os dados foram coletados entre meia-noite da terça-feira, 18, e 10h30 da quarta-feira, 19. O levantamento da Nexus mostra que, no X, rede que concentra o maior percentual de posts opinativos (53%), 82% das publicações neste grupo são favoráveis à proposta e 18% são contra. No Facebook, dos posts opinativos (39%), 87% apoiam a medida e 13% são contra. A rede de maior neutralidade é o YouTube, com 65% dos posts sem posicionamento definido. No Instagram, 21% dos posts opinativos são contra o projeto de lei do imposto de renda e 79% são a favor.

SEGURANÇA

TECNOLOGIA

Universitários paraenses foram os grandes vencedores da 1ª Maratona Nacional Hackathon - Tecnologias Disruptivas para a Segurança Pública. Formada por cinco pessoas, a equipe premiada desenvolveu um software para o rastreamento de objetos roubados. A maratona foi promovida pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para mapear tecnologias inovadoras contra a criminalidade. No total, nove grupos foram premiados em três categorias. A equipe do Pará ficou em primeiro lugar e recebeu a premiação máxima, no valor de R$ 10 mil.

REMÉDIOS

JUSTIÇA

Termina hoje o prazo para que os Comitês Estaduais de Saúde encaminhem ao Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus) propostas de enunciado que tratem de assuntos voltados ao fornecimento de medicamentos pelo poder público. As sugestões serão analisadas pelo Comitê e votadas durante a VII Jornada de Direito da Saúde, que acontecerá nos dias 24 e 25 de abril, na sede do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília.

JURISPRUDÊNCIA

Os enunciados são entendimentos que podem ser usados como base para decisões judiciais. Nesta edição da Jornada de Direito da Saúde, os comitês podem apresentar questões que ainda não tenham sido objeto de enunciados anteriores e que possam auxiliar na interpretação das Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF), que definem os critérios para o fornecimento de medicamentos pelo Estado. Após o prazo de envio das propostas, o Comitê Nacional fará uma avaliação das sugestões e encaminhará o material para votação na Plenária que acontecerá durante a VII Jornada de Direito da Saúde. Os enunciados serão votados por 54 magistrados e magistradas que fazem parte dos comitês – um representante da Justiça Federal e um da Estadual.

Em Poucas Linhas

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi apreenderam, no município de Cachoeira do Piriá, divisa do Pará com o Maranhão, um trator e uma carreta forrageira. Os dois veículos têm valor total de R$ 601 mil.

► E na Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, na rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia, foram apreendidas 734 peças estruturais no valor de R$ 517,7 mil. O material, conforme o documento apresentado, havia saído do município de São Leopoldo, em Minas Gerais, e tinha como destino a capital mineira, Belo Horizonte. Os fiscais constataram que a mercadoria seria utilizada em uma construção em Marabá e não havia sido recolhido o Diferencial de Alíquota do ICMS ao Estado do Pará.

► O Pará foi representado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) na 17ª edição do Pesca & Companhia Trade Show, maior feira de pesca esportiva, turismo e náutica da América Latina. O evento, encerrado no último sábado, reuniu fabricantes de equipamentos, operadores de turismo e especialistas do setor para debater inovações, sustentabilidade e o crescimento do turismo da pesca no Brasil.

► O Município de Abaetetuba assinou, no último dia 21, Carta Compromisso para o enfrentamento ao trabalho infantil. O documento foi proposto pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Organização Internacional do Trabalho e pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ). Esses órgãos têm uma cooperação denominada Aliança Interinstitucional para o Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Cadeia do Açaí e disponibilizaram apoio técnico ao município, segundo maior produtor de açaí do Estado do Pará.