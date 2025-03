R70: 'Ao invés de chorar, caia na realidade', diz Lula sobre Jair Bolsonaro

Medicamentos

A partir de abril, os preços dos produtos vão subir até 5%, conforme determinação da Cmed, órgão ligado à Anvisa.

Pessimismo

Pesquisa Ipespe divulgada ontem mostra que 58% dos eleitores acreditam que a economia do País está no “caminho errado”.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Ao invés de chorar, caia na realidade.”

Lula, presidente da República, ao comentar a decisão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou Jair Bolsonaro e sete aliados réus por tentativa de golpe de Estado.

INFLAÇÃO

IMÓVEIS

Apesar das especulações que têm rondado os valores dos imóveis na capital paraense, os preços dos aluguéis se mantiveram estáveis, segundo a prévia da inflação na Região Metropolitana de Belém, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). No mês de março a variação foi de apenas 0,11%. No entanto, as despesas com condomínio tiveram alta um pouco maior, em torno de 0,66%, o que elevou o custo da moradia na capital paraense. A boa notícia do IBGE foi que alguns itens do grupo alimentação registraram queda de preços, caso do filé mignon (6,81%) e do feijão carioquinha, com queda de 6,12%.

MEIO AMBIENTE

REMUNERAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) lançou, nesta semana, o projeto-piloto do Subprograma de Territórios Coletivos do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA2), na Terra do Meio, uma região de mais de dez milhões de hectares de áreas protegidas na Amazônia. A iniciativa foi apresentada durante reunião com representantes de comunidades tradicionais, organizações locais e instituições parceiras em Altamira.

COORDENAÇÃO

A Semas, em parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e a assessoria técnica da The Nature Conservancy (TNC), coordena o projeto - que será desenvolvido ao longo de três anos, e realizará pagamentos por serviços ambientais na ordem de R$ 7,5 milhões no piloto da Terra do Meio. Os próximos passos incluem a assinatura do contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a construção participativa dos instrumentos de execução e a implantação dos primeiros pagamentos, previstos para começar em 2026.

EMPRESAS

AGILIDADE

O presidente da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), Filipe Meireles, e o prefeito de Capanema, Claudionor Moreira da Costa, assinaram um termo de cooperação técnica para integrar o município ao sistema da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). A iniciativa integra o programa “Jucepa em Movimento”, criado para ampliar o acesso a informações essenciais sobre registro e licenciamento empresarial. Outros municípios do Estado serão contemplados.

MACONHA

BIOCOMBUSTÍVEL

Pesquisa desenvolvida pelas universidades Federal do Pará (UFPA) e Federal do Paraná (UFPR) prevê a transformação de uma substância extraída da Cannabis sativa L (Maconha) em biocombustível para ser usado em pequenas comunidades da Amazônia. A iniciativa está agregada ao projeto Sustenbio Energy da UFPA. O Bio-óleo da Cannabis sativa L será testado também para controle de doenças do sistema nervoso central. O projeto será apresentado hoje, na sede da Polícia Federal, como parte das ações pelo Dia Nacional da PF. A ideia é que para a produção do biocombustível seja usada a maconha apreendida pela corporação.

MÉDICOS

SELEÇÃO

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou edital para seleção de supervisores acadêmicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) no Pará, via Ministérios da Educação e da Saúde. A seleção está com inscrições abertas até 30 de março e objetiva formar um cadastro reserva para suprir demandas futuras de substituição e ativação de novos supervisores, que serão convocados conforme a necessidade e a disponibilidade de médicos no programa.

BOLSA

Os supervisores acadêmicos selecionados receberão bolsa mensal de R$ 4 mil, paga pelo Ministério da Educação (MEC), mediante o cumprimento das atribuições do projeto durante o período de vinculação. O número de vagas dependerá das autorizações do MEC e da quantidade de médicos do projeto lotados nas regiões do Estado.

USINAS

ENTREGA

O governo do Estado marcou para amanhã a entrega da nova Usina da Paz do município de Abaetetuba, no nordeste paraense. Essa será a 12ª unidade do projeto.

EM POUCAS LINHAS

► A Marinha do Brasil realizará de 30 de junho a 4 de julho o curso de Cobertura Jornalística em Área de Combate e de Emergências. O treinamento será feito no Centro de Operação de Paz e Humanitárias de Caráter Naval, no Complexo Naval da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O Comando do 4º Distrito Naval, que abrange os estados do Amapá, Maranhão, Pará e Piauí, poderá indicar até três profissionais para participarem do curso.

► O Espaço São José Liberto será palco, no domingo (6), da quarta edição da Feira Amazônia Criativa, que vai reunir 30 empreendedores. O evento reúne moda sustentável, circular e autoral, além de gastronomia regional e artesanato. A promoção é da Casa Circular, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), responsável pela gestão do Espaço.

► A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) está realizando ação com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para fortalecimento do acesso da população indígena aos serviços socioassistenciais na Região de Integração Araguaia. As comunidades atendidas incluem Las Casas e Kapankrere, no município de Pau D’Arco, e Gorotire, em Cumaru do Norte. Já nos municípios de Redenção e São Félix do Xingu, o atendimento foi executado aos indígenas que vivem no contexto urbano.

► O paraense Jorge Panzera assumiu a presidência nacional da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais (ABIO). É a primeira vez que um representante do Estado comanda a entidade.

► O Banco de Leite Humano da Fundação Santa Casa está participando da Campanha do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, promovida pelo Ministério da Saúde e pela Rede Global de Bancos de Leite Humano. O objetivo é incentivar a doação e a mobilização da população, em especial, de gestores, profissionais de saúde e mulheres que amamentam para as formas e a importância de doar o leite humano.