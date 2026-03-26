R70: 'Ao apoiarem a defesa da Amazônia, estão apoiando a defesa da humanidade', diz reitor da UFPA

Combate às filas

INSS faz mutirão de perícias médicas para reduzir tempo de espera os dias 28 e 29 em todo o País.

Consumidores

Equatorial convoca 1,45 milhão para garantir isenção na conta de luz. Clientes precisam regularizar cadastro da tarifa social.

CANDIDATO

FILIAÇÃO

Como adiantado pela coluna, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, assinou a ficha do Podemos, partido pelo qual pretende disputar o governo do Pará. A cerimônia de filiação foi realizada na tarde de ontem na capital federal, Brasília. Santos foi recebido pela presidente nacional da legenda, deputada Renata Abreu (SP) e pelo senador Zequinha Marinho. O evento de ontem foi o passo decisivo para sacramentar as negociações que vinham sendo feitas nos últimos dias com o objetivo de levar Daniel para o campo da direita, garantindo palanque para o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro no Estado. As negociações incluem também a dobradinha de Zequinha Marinho com o deputado federal Eder Mauro (PL) na disputa das duas cadeiras ao Senado, que estarão em jogo nas eleições deste ano.

INCÓGNITA

Enquanto a chapa mais à direita vai se definindo, o destino do deputado federal Celso Sabino se tornou uma das principais incógnitas nesta fase pré-campanha. O ex-ministro do Turismo não desistiu de disputar uma vaga no Senado e tem a seu favor as pesquisas de intenção de votos que vêm mostrando que ele não só manteve fôlego como ampliou sua presença eleitoral em empate técnico com Zequinha Marinho, na segunda colocação, atrás de Helder Barbalho (MDB), que ocupa a liderança. Outro fator favorável à candidatura de Sabino é a simpatia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trabalha para, em um eventual quarto mandato, conseguir formar maioria no Congresso. O ex-ministro é visto como parte importante dessa estratégia. Resta saber por qual legenda concorreria.

VICE

Caiu como uma bomba no PT a informação de que o governador Helder Barbalho busca entre os evangélicos um nome para ocupar o cargo de vice-governador na chapa encabeçada por Hana Ghassan.

DESCONTENTAMENTO

A coluna apurou que entre os nomes sondados está o pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus em Belém. O descontentamento do PT se dá porque a legenda trabalha para emplacar o deputado estadual Dirceu Ten Caten como o vice na chapa emedebista.

MENINAS

EXCLUSÃO

Divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os novos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024 revelam que as meninas apresentam maior vulnerabilidade no ambiente escolar.

REDE PÚBLICA

No Pará, 22,8% delas relataram exclusão recorrente, mais que o dobro do percentual registrado entre meninos (10,7%). A exclusão é mais frequente entre estudantes de 13 a 17 anos da rede pública (17,3%), tanto no Estado quanto no País. O estudo do IBGE abordou aspectos do contexto escolar, como convivência entre colegas, episódios de exclusão, violência e bullying, entre estudantes do 7° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio.

CIDADANIA

MUTIRÃO

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) realiza, hoje, das 18h às 22h, a primeira edição do Plantão Cidadão, um mutirão de serviços voltado à população que necessita de atendimento fora do horário comercial. Durante o evento serão ofertados serviços como emissão de carteiras de identidade, encaminhamento para certidão de nascimento gratuita, atualização de dados na plataforma Gov.br, atendimento ao consumidor pelo Procon Pará, além de orientações jurídicas e apoio para acesso a vagas de emprego por meio do Emprega Brasil. Será na Escola Estadual Professora Ruth Rosita de Nazaré Gonzales, na rua Paes de Souza, s/n, no bairro do Guamá, em Belém.

INOVAÇÃO

INVESTIMENTO

O Pará recebe hoje o lançamento da terceira edição do Programa Centelha 3, criado para financiar o empreendedorismo inovador por meio da concessão de recursos financeiros, bolsas de apoio técnico, capacitações e suporte ao desenvolvimento das propostas. Em todo País, o investimento previsto é de R$ 155 milhões e a expectativa é apoiar mais de 1.100 iniciativas. No Pará, a execução ficará sob responsabilidade da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em parceria com instituições federais da área de ciência e tecnologia. Nesta edição, estão previstos R$ 5,9 milhões em investimentos no estado, com possibilidade de contemplar até 47 projetos. O lançamento será no Parque de Ciência e Tecnologia no Guamá.

Em Poucas Linhas

► Dados da plataforma Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), apontam que neste ano as chuvas já provocaram prejuízos de R$ 3,8 bilhões. As ocorrências incluem inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos e colapso de edificações. Ao todo, 3,5 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas em todo o País. Desse total, 14 mil ficaram desabrigadas, 120,3 mil foram desalojadas e 107 perderam a vida.

► Estão abertas as inscrições gratuitas ao I Encontro Científico do Programa de Educação Médica Continuada do Cesupa (Pemec), que será realizado no dia 22 de abril, das 19h às 21h. Com o tema “Alergia Alimentar na Infância e o Papel do Microbioma”, o evento dispõe de vagas limitadas para a modalidade presencial e contará com transmissão on-line para os inscritos.

► O Ambulatório de Ginecologia do Centro de Saúde Escola do Marco (CSE-Marco), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), realiza hoje programação em alusão ao Março Lilás, mês de conscientização e prevenção do câncer do colo do útero. A programação inclui roda de conversa, exame preventivo e feira criativa empreendedora. Nos dias 27 e 31 de março serão realizados mutirões de PCCU, das 8h às 12h. A meta é atender 100 mulheres.

► Para celebrar a Festa Anual das Árvores, o Museu Paraense Emílio Goeldi realiza no sábado (28) a trilha “Botânica Social”, no Parque Zoobotânico.

► O governador Helder Barbalho entregou, ontem, as Licenças Prévia e de Instalação do Condomínio Industrial no município de Castanhal. Localizado ao longo da PA-136, no eixo Castanhal–Inhangapi, o condomínio industrial terá área de 143 hectares, com 214 lotes destinados à instalação de empresas de diferentes portes.