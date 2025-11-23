R70: 'Ano passado, 90% da nova capacidade de geração de energia veio de fontes renováveis'

Inteligência artificial

Apenas 14% dos empresários usam IA nos negócios, mostra pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

Meio ambiente

Pesquisa do YouGov divulgada durante a COP 30 revela que 39% dos brasileiros se consideram ambientalistas.

"No ano passado, 90% da nova capacidade de geração de energia veio de fontes renováveis."

António Guterres, secretário-geral da ONU, apelou para que os países impulsionem a transição energética para fontes renováveis. “A economia está do nosso lado. Mas a vontade política precisa acompanhar”, disse.

JORNALISMO

ATAQUES

O jornalismo na Amazônia segue sendo uma profissão de risco, marcada por hostilidades para sempre silenciar a verdade. Nas últimas semanas, episódios graves reforçaram essa realidade. No dia 14, três jornalistas do Grupo Liberal - Wesley Costa, Isis Bem e Vanessa Araújo - foram agredidos em plena Blue Zone da COP 30. O ataque partiu do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante). Os jornalistas foram ameaçados enquanto exerciam seu trabalho, num ataque direto ao direito à informação e à integridade do Grupo Liberal e seus jornalistas.

AMEAÇAS

Ao mesmo tempo, o jornalista Ronaldo Maiorana, presidente do Grupo Liberal, e seus colaboradores têm sido alvo de ameaças, por carta, recados, postagens, feitas a mando dos donos do grupo Cerpasa, logo após a publicação de matérias que revelam a bilionária dívida da empresa com os cofres públicos do Pará. Esses episódios revelam a urgência de proteger profissionais da imprensa de tentativas de se intimidar jornalistas, como aconteceu também nos ataques feitos por Aurélio Goiano. Frente a essa situação, estranha-se que o governo do Estado do Pará tenha ficado de braços cruzados, sem ação e sem se manifestar - diferentemente da Justiça do Estado e do Ministério Público, que sempre são atuantes, e são um orgulho do Pará.

ENCONTRO

MEIO AMBIENTE

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira da Silva, reuniu-se com Angela Mendes, filha do líder seringueiro Chico Mendes. Durante o encontro, foram discutidas possibilidades de cooperação entre a UFPA e o Instituto Chico Mendes, com destaque para a disposição do Núcleo de Meio Ambiente (Numa) e do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea), centros de pesquisa de referência da Universidade, para desenvolver projetos conjuntos voltados à sustentabilidade, proteção dos territórios e promoção de iniciativas formativas e de pesquisa.

REPERCUSSÃO

Durante a COP 30 o reitor ampliou significativamente a visibilidade da universidade e das discussões amazônicas ao participar de entrevistas e debates com repercussão em países como França, Canadá e Taiwan, chegando a ser referido como um “embaixador da COP na Amazônia”.

PROCESSOS

BAIXA

Começa nesta segunda-feira (24), a 6ª Semana de Baixa Processual, realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). O principal objetivo é agilizar o trâmite processual e reduzir o estoque de processos. A baixa de processos é um procedimento essencial e consiste na conclusão de um processo judicial após o cumprimento de todas as suas fases, seja através de sentença, decisão ou arquivamento. O procedimento envolve a retirada do processo do rol de “pendentes”, sinalizando que o mesmo foi devidamente finalizado e arquivado.

INCÊNDIO

BLUE ZONE

A construção das estruturas temporárias para a COP30, que pegaram fogo na quinta-feira, nos pavilhões da chamada Blue Zone, custou pelo menos R$ 211 milhões. O Grupo DMDL, de Barueri (SP), foi a empresa responsável por essas estruturas. Ainda em março deste ano, a DMDL foi declarada vencedora de uma licitação realizada pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), entidade internacional incumbida pelo governo brasileiro de organizar a COP30.

LOTES

A licitação da OEI, foi dividida em dois lotes. As estruturas temporárias como os pavilhões da Blue Zone, faziam parte do maior deles, do chamado Lote Azul. O certame era de R$ 423,5 milhões, mas a DMDL ganhou a concorrência oferecendo desconto de 50% em relação ao preço inicial.

OBRAS

Além dos pavilhões, o Grupo DMDL também construiu o Hotel Vila COP, complexo erguido para hospedar as delegações estrangeiras da conferência do clima.

EM POUCAS LINHAS

➤ O estande do Sistema Tribunais de Contas na Green Zone da COP 30 contou com a participação de membros de Cortes de Contas da Amazônia e de outros estados, como o Paraná, que mostraram ao público as boas práticas do controle externo alinhadas à Agenda 2030. O espaço institucional, iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e parceiros, também foi prestigiado pela vice-governadora Hana Ghassan e pelo ministro das Cidades, Jader Filho.

➤ Após o incêndio que atingiu parte do Pavilhão dos Países na Blue Zone, o Fórum das Entidades Empresariais do Pará divulgou nota manifestando “apoio irrestrito ao governador Helder Barbalho, ao governo brasileiro e às instituições responsáveis pela realização da COP 30”. Segundo a nota, “o êxito histórico da conferência, organizada sob a coordenação da ONU por meio da UNFCCC, reafirmou a capacidade do Brasil e da Amazônia de conduzirem com responsabilidade e coragem um dos mais importantes eventos climáticos do planeta”.

➤ A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu inscrições para a II Jornada de Engenharia de Software (JES 2025), que será realizada de amanhã (24) a 28 de novembro, totalmente on-line e transmitida pelo YouTube. O evento é promovido pelo curso de Engenharia de Software da instituição e tem o objetivo de democratizar o acesso a debates técnicos para estudantes, profissionais e entusiastas.

➤ A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Controladoria-Geral do Estado (CGE-PA) firmaram, nesta quinta-feira (20), termo de cooperação técnica para a implantação de instrumentos de controle das contratações públicas. A assinatura ocorreu durante a programação do Pavilhão Pará Municípios, no Centenário Centro de Convenções, em Belém. A iniciativa será implementada inicialmente na Sefa, que atuará como projeto-piloto para o restante do Estado. O órgão abrirá todos os dados de compras e contratações para acompanhamento em tempo real pela CGE-PA, garantindo maior rigor, eficiência e integridade nos processos.