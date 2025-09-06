R70: 'Alvos legítimos', diz Vladimir Putin, presidente da Rússia, sobre qualquer ataques

Meio ambiente

Operação prende na Bahia um dos maiores traficantes de animais do País. Organização vendia aves por até R$ 80 mil.



Auxílio

Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro. Gestão do benefício passa a ter validação do Ministério do Trabalho.

MADEIRA

LEILÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) promove hoje, a partir das 9h, um leilão presencial de 46 lotes de madeira serrada de ipê, em formato de tábuas e decking, totalizando cerca de 194,88 metros cúbicos. Os materiais são resultado de apreensões realizadas em ações de fiscalização ambiental e de doações voluntárias. O evento acontecerá no galpão da Semas, na avenida Doutor Freitas, em Belém. Os recursos obtidos com os leilões serão direcionados para ações de fortalecimento das políticas públicas ambientais do Estado. Parte do valor será usado para compra de equipamentos. Para participar, os interessados devem possuir licença ambiental emitida pelo órgão competente e inscrição ativa no Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais.

MEIO AMBIENTE

CONCURSO

Em vídeo publicado nas redes sociais, a vice-governadora Hana Ghassan e o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio, anunciaram um novo concurso para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Serão abertas 479 vagas no novo certame, que serão distribuídas entre Belém e interior do Estado. Haverá vagas para níveis de ensino médio e superior. O edital e a banca serão definidos e divulgados em breve.

EDUCAÇÃO

INTERCÂMBIO

Uma parceria internacional firmada entre a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) vai levar experiências da educação paraense até a África. O Projeto Educação e Cibercultura Brasil-Angola, coordenado pela pesquisadora paraense Joelma Almeida, promove práticas formativas mediadas pelas tecnologias digitais em rede, aproximando comunidades escolares brasileiras e angolanas.

ANGOLA

As ações são desenvolvidas na Escola Allan Kardec, localizada em Luanda, capital de Angola, onde professores e estudantes participam de atividades formativas que unem robótica, sustentabilidade e inclusão digital.

DESEMPENHO

A experiência tem gerado resultados significativos, como a melhoria no desempenho dos alunos em matemática, maior autonomia e consciência crítica, além do fortalecimento da autoria estudantil.

DIGITAL

FROTA

O Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran) lançou um painel interativo com dados detalhados sobre a frota de veículos registrada no Estado, abrangendo o período de 2000 a 2025. As informações permitem que cidadãos, gestores públicos, pesquisadores e profissionais da imprensa acompanhem a evolução da frota, incluindo veículos licenciados e não licenciados, por tipo, município e região. A iniciativa faz parte do compromisso do Brasil de reduzir em 50% as mortes e lesões graves no trânsito até 2030, alinhada à Política Nacional de Trânsito e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

CONDOMÍNIO

INDÚSTRIA

O Condomínio Industrial de Castanhal entrou em fase de licenciamento ambiental. O empreendimento vai ocupar 143 hectares. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), responsável pela administração do condomínio, 82 empresas já manifestaram interesse em ocupar o espaço. Na primeira fase, serão ofertados 113 lotes industriais a preços subsidiados, com infraestrutura planejada que inclui vias asfaltadas, ciclovias, pórticos, sistema de drenagem, paisagismo e rede elétrica.

PESCA

CONSOLIDADA

O Pará se consolidou como um dos principais destinos do turismo de pesca esportiva no Brasil segundo o Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo (Bimt), divulgado pelo Ministério do Turismo. O setor movimenta cerca de R$ 1 bilhão por ano no País e gera 200 mil empregos. No Estado, rios e lagos de grande porte abrigam espécies como tucunaré, pirarucu e tambaqui, com destaque para polos como o Lago de Tucuruí e os rios Xingu, Tapajós, Trombetas, Araguaia e Iriri. Segundo o relatório, a atividade movimenta cadeias econômicas como transporte, gastronomia e artesanato, além de estimular a preservação ambiental com a prática do “pesque e solte”.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Planetário do Pará vai retomar, na terça-feira, 9, as observações do céu noturno mensais, após o término do período mais chuvoso da região Norte. Esta será a primeira observação do segundo semestre de 2025. A ação, gratuita, ocorrerá das 19h às 21h, com o fechamento dos portões às 20h30, sem a necessidade de inscrição prévia. Serão disponibilizados telescópios e binóculos para observação dos detalhes da Lua, que estará quase cheia, porém, não haverá perda de luminosidade a ponto de afetar a visualização.



➤ A Fundação Carlos Gomes (FCG) abre na próxima segunda-feira, 8, o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições são gratuitas e ocorrem até a terça-feira, 9, no site oficial dos processos seletivos. As vagas temporárias são para Auxiliar Operacional, Assistente Administrativo, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia e oito vagas para Professor de Música.



➤ Será inaugurada hoje a pavimentação da rodovia PA-220. Conhecida como Transmaú, a obra da rodovia é considerada estratégica para a região, pois conecta Curuçá à Vila Maú, em Marapanim, e facilita o acesso a cidades como Magalhães Barata, Igarapé-Açu e o próprio município de Maracanã. No total, são 54 quilômetros de pavimentação concluídos na rodovia PA-220.



➤ Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e o Comando de Polícia Ambiental (CPA) estão reforçando as ações no Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Tabuleiro do Embaubal, em Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. O objetivo é combater a caça, a pesca predatória e a coleta ilegal de espécies. Considerado um dos maiores sítios de desova de quelônios da Amazônia, o Revis abriga populações da tartaruga-da-amazônia e outras espécies ameaçadas, o que exige monitoramento constante.