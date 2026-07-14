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Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

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R70: 'Aloprados', diz Damares ao defender Michelle Bolsonaro de ataques

Damares Alves, senadora (Republicanos-DF), saiu em defesa da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro em discurso no plenário. O recado foi dirigido a aliados e eleitores da direita que têm disparado ataques às duas.

Repórter 70

14 de julho de 2026 às 07:12

Charge Ministra Damares

Charge Ministra Damares ( Foto: J.Bosco )

Terceira edição
IBGE inicia coleta da Pesquisa Nacional de Saúde 2026. Além de entrevistas, PNS terá aferições físicas e exames gratuitos.

Eritrulose
Açúcar é detectado pela 1ª vez no espaço; descoberta sugere que “ingredientes da vida” podem ser mais comuns no Universo.

ENERGIA
PRODUÇÃO

A Usina Belo Monte, no Pará, foi a hidrelétrica 100% brasileira que mais gerou energia para o País no primeiro semestre de 2026. Os dados foram divulgados ontem pela Norte Energia, concessionária responsável pela gestão da usina. Entre janeiro e junho deste ano, Belo Monte respondeu por 6,56% de toda a energia utilizada no Brasil. No período, produziu 23.068.227,6 megawatts hora (MWh), o equivalente ao consumo de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN) por 12 dias.

RIBEIRINHOS
SEGURANÇA

Está tramitando na Câmara dos Deputados projeto de lei que prevê a instituição do Programa Nacional de Bases Fluviais Integradas, destinado à prevenção e repressão da criminalidade em rios e hidrovias, à proteção das comunidades ribeirinhas e ao fortalecimento da segurança pública fluvial. A finalidade é promover a segurança pública, a proteção das comunidades ribeirinhas e o combate à pirataria fluvial em rios e hidrovias brasileiras. De acordo com o PL, apresentado pelo deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), as bases fluviais poderão reunir, de forma conjunta ou coordenada, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Marinha, Receita Federal, órgãos ambientais e de fiscalização. Estão previstos o patrulhamento ostensivo e preventivo, a execução de operações integradas de combate ao crime organizado, o monitoramento de rotas fluviais estratégicas, a prestação de apoio emergencial às comunidades ribeirinhas, a coleta de dados estatísticos sobre criminalidade fluvial e o apoio a ações humanitárias e de defesa civil.

TAPAJÓS
PARTICIPAÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação civil pública na Justiça Federal para obrigar a União e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) a instituírem o Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Tapajós.

EXCLUSÃO

Na ação, o MPF argumenta que a medida judicial “é uma resposta direta à histórica exclusão das populações locais dos processos decisórios e ao crescente clamor da sociedade civil por participação na governança hídrica da região, que abrange os estados do Pará e de Mato Grosso”.

COCAÍNA
APREENSÃO

Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida durante uma operação da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) na zona rural de Moju, nordeste paraense. A droga estava escondida em um caminhão-trator carregado com sacas de milho na localidade de Palmares, a 60 km da sede do município.

FUGA

A ação foi desencadeada após denúncia sobre o transporte de entorpecentes na região. Durante uma barreira policial montada em um ramal, o motorista do caminhão freou bruscamente ao avistar os agentes, abandonou o veículo e fugiu a pé em direção a uma área de mata.

CONCURSO
BANCA

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) definiu a Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora do novo Concurso Público do órgão. Ao todo, cinco instituições apresentaram propostas ao TRT8. A próxima etapa é a assinatura do contrato com banca organizadora.

ÁGUA
CADASTRO

Moradores do bairro da Condor podem fazer hoje (14), em ponto de atendimento itinerante montado na praça Princesa Isabel, a atualização do cadastro junto à Águas do Pará. A empresa afirma que a atualização cadastral é fundamental para que os clientes recebam, por SMS e WhatsApp, comunicados sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no fornecimento de água e outros avisos relacionados aos serviços prestados pela concessionária.

BENEFÍCIO

O procedimento também é necessário para quem deseja solicitar a Tarifa Social, benefício que garante desconto de 50% na conta de água para famílias que se enquadram nos critérios do programa. Além disso, os consumidores podem obter informações sobre negociação de débitos e demais serviços comerciais. De amanhã (15) a sexta-feira (17), o serviço será prestado na praça do Mogno, no Guamá.

INSCRIÇÕES
FIES

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 2º semestre começam hoje e vão até sexta-feira (17), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Em Poucas Linhas

► Até 8 de julho o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) já havia recebido 56 representações por propaganda antecipada. Desse total, quatro processos foram autuados entre 1º e 7 de julho.

► A ex-secretária de Cultura do Pará, jornalista e pré-candidata à deputada federal Ursula Vidal (PSB) foi convidada para integrar o time de “Porta-Vozes do Lula”, iniciativa que reúne lideranças de diferentes regiões do País para fortalecer a comunicação digital e combater a desinformação nas redes sociais. A rede é formada por comunicadores, parlamentares, artistas, influenciadores e lideranças que utilizam seus próprios canais para explicar políticas públicas, contextualizar temas de interesse nacional e ampliar a circulação de informações verificadas.

► A Academia Paraense de Jornalismo divulgou nota lamentando o falecimento do jornalista Gilberto Danin, aos 90 anos. No biênio 2013/2014, Danin presidiu a entidade onde ocupava a Cadeira 32.

► A Fundação Hemopa promove, amanhã e depois (16), campanha de doação de sangue no Hospital Regional Abelardo Santos, em Icoaraci. O cadastro dos doadores será realizado das 8h às 17h, com estrutura de coleta instalada em sala e trailer.

► No próximo dia 22 será inaugurado o Comitê Araceli e Lula, que vai funcionar na sede do Psol, em São Brás. O anúncio foi feito pela professora Araceli Lemos, no lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Pará, em encontro realizado na sexta-feira (10), em Castanhal.

► O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou que fará um diagnóstico nacional das Coordenadorias da Infância e da Juventude e das Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção. A ação faz parte do programa “Infância a Priori”. O objetivo do levantamento é identificar como essas estruturas estão organizadas em cada tribunal, quais desafios enfrentam e quais experiências podem servir de referência para o restante do País.

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